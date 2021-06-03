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    Главная / Торги / Поставка раствора хлорида натрия для нужд ООО «Газпром добыча Оренбург» (21/4.3/0037056) - для субъектов СМСП.

    Поставка раствора хлорида натрия для нужд ООО «Газпром добыча Оренбург» (21/4.3/0037056) - для субъектов СМСП.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.06.2021 07:0003.06.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110273780Дата и время окончания срока приема заявок Поставка раствора хлорида натрия для нужд ООО «Газпром добыча Оренбург».460058 г. Оренбург ул. Чкалова 1/2Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110273780

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0037056/ДОренбург

    Номер закупки

    0026/21/4.3/0037056/ДОренбург/ПР/ГОС/Э/13.05.2021

    Наименование закупки

    Поставка раствора хлорида натрия для нужд ООО «Газпром добыча Оренбург» (21/4.3/0037056) - для субъектов СМСП.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    13.05.2021 12:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация 034 МИ.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Юридический адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Почтовый адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Контактный телефон

    +7 3532 73-10-22

    Факс

    +7 3532 73-08-85

    Адрес электронной почты

    e.sukach@gdo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сукач Е. А.

    Место рассмотрения предложений

    460058 г. Оренбург ул. Чкалова 1/2

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка раствора хлорида натрия для нужд ООО «Газпром добыча Оренбург».

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.06.202116.06.2021 13:0016.06.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110273780Подведение итогов не позднее Поставка раствора хлорида натрия для нужд ООО «Газпром добыча Оренбург».460058 г. Оренбург ул. Чкалова 1/2

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка раствора хлорида натрия для нужд ООО «Газпром добыча Оренбург».

    Начальная цена

    2 374 848,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Адрес местонахождения

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Классификатор ОКПД2

    20.59.52.194

    Реактивы химические общелабораторного назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    20.59

    Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Раствор хлорида натрия"

    Кол-во: 480.0

    "Позиция 2"

    "Раствор хлорида натрия"

    Кол-во: 1140.0

    "Позиция 3"

    "Раствор хлорида натрия"

    Кол-во: 1140.0

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