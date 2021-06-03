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Номер извещения
32110273780
Уникальный номер закупки
21/4.3/0037056/ДОренбург
Наименование закупки
Поставка раствора хлорида натрия для нужд ООО «Газпром добыча Оренбург» (21/4.3/0037056) - для субъектов СМСП.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
13.05.2021 12:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Почтовый адрес
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Контактный телефон
+7 3532 73-10-22
Факс
+7 3532 73-08-85
Адрес электронной почты
e.sukach@gdo.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сукач Е. А.
Место рассмотрения предложений
460058 г. Оренбург ул. Чкалова 1/2
Ключевые слова:
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Поставка раствора хлорида натрия для нужд ООО «Газпром добыча Оренбург».
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка раствора хлорида натрия для нужд ООО «Газпром добыча Оренбург».
Начальная цена
2 374 848,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Оренбург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"
Адрес местонахождения
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
20.59.52.194
20.59
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 480.0
Кол-во: 1140.0
Кол-во: 1140.0
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