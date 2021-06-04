Выполнение работ по лабораторному исследованию общераспространенных полезных ископаемых по объектам в составе стройки «Подъездные автодороги к объектам линейной части Северо-Европейского газопровода в составе стройки «Северо-Европейский газопровод. Участок Грязовец-Выборг, II нитка» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) №27277

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32110273491 Уникальный номер закупки 21/1.1/0027277/ГИнвест Номер закупки 0051/21/1.1/0027277/ГИнвест/ПР/ГОС/Э/13.05.2021 Наименование закупки Выполнение работ по лабораторному исследованию общераспространенных полезных ископаемых по объектам в составе стройки «Подъездные автодороги к объектам линейной части Северо-Европейского газопровода в составе стройки «Северо-Европейский газопровод. Участок Грязовец-Выборг, II нитка» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) №27277 Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

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