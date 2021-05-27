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Номер извещения
32110275717
Уникальный номер закупки
21/2.1/0038833/МежрегионГ
Наименование закупки
Выполнение работ для нужд ООО «Газпром межрегионгаз» по строительству объектов газораспределения в Архангельской области (1 этап) по Программе газификации регионов РФ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
13.05.2021 18:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А
Почтовый адрес
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А
Контактный телефон
+7 812 609-54-76
Факс
+7 812 609-57-90
Адрес электронной почты
zakupki@mrg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Косенков И. А.
Место рассмотрения предложений
197110, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, литер А
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Выполнение работ для нужд ООО «Газпром межрегионгаз» по строительству объектов газораспределения в Архангельской области (1 этап) по Программе газификации регионов РФ
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.06.202108.06.2021 14:0008.06.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110275717Подведение итогов не позднее Выполнение работ для нужд ООО «Газпром межрегионгаз» по строительству объектов газораспределения в Архангельской области (1 этап) по Программе газификации регионов РФ197110, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, литер А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ для нужд ООО «Газпром межрегионгаз» по строительству объектов газораспределения в Архангельской области (1 этап) по Программе газификации регионов РФ
Начальная цена
163 616 380,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
300 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром межрегионгаз»
Все закупки и тендеры «Газпром межрегионгаз»
Адрес местонахождения
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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