Оказание услуг связи по передаче в аренду 1 (одного) канала передачи данных Ethernet/L2 150 Мбит/с (3 Vlan), MTU=1600, на участке: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 18 – г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., д. 28, лит. А для нужд филиала ООО «Газпром телеком» в г. Санкт-Петербурге

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32110273017 Уникальный номер закупки 21/2.1/0039540/ГТелеком Номер закупки 0008/21/2.1/0039540/ГТелеком/К/ГОС/Э/13.05.2021 Наименование закупки Оказание услуг связи по передаче в аренду 1 (одного) канала передачи данных Ethernet/L2 150 Мбит/с (3 Vlan), MTU=1600, на участке: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 18 – г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., д. 28, лит. А для нужд филиала ООО «Газпром телеком» в г. Санкт-Петербурге Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Газпром телеком

Все закупки и тендеры Газпром телеком Юридический адрес 117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16 Почтовый адрес 117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16 Контактный телефон +7 495 428-40-40 Факс +7 495 428-40-20 Адрес электронной почты tender@gazpromtelecom.ru Ф.И.О. контактного лица Иванников Д. В. Место рассмотрения предложений г.Москва Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru