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    Главная / Торги / Поставка серверного оборудования для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград"

    Поставка серверного оборудования для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 11:0021.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110272708Дата и время окончания срока приема заявок Поставка серверного оборудования для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград"400001, Российская Федерация, г. Волгоград, ул. Ковровская, д.13, каб. 204Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110272708

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0038338/ГМРГВолгогра

    Номер закупки

    0243/21/4.3/0038338/ГМРГВолгогра/ПР/ГОС/Э/13.05.2021

    Наименование закупки

    Поставка серверного оборудования для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    13.05.2021 10:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение 3 - Методика анализа и оценки заявок.docx

    Приложение 2 - Техническая часть.docx

    Приложение 1 - Проект договора.doc

    Документация МИ.doc

    Приложение к Форме 1 - ТКП.xls

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром межрегионгаз Волгоград
    Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Волгоград

    Юридический адрес

    400001, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, Ковровская, 13

    Почтовый адрес

    400001, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, Ковровская, 13

    Контактный телефон

    +7 8442 96-91-80

    Факс

    +7 8442 96-06-96

    Адрес электронной почты

    f0341231@34regiongaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колесник Д. В.

    Место рассмотрения предложений

    400001, Российская Федерация, г. Волгоград, ул. Ковровская, д.13, каб. 204

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка серверного оборудования для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.05.202127.05.2021 12:0027.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110272708Подведение итогов не позднее Поставка серверного оборудования для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград"400001, Российская Федерация, г. Волгоград, ул. Ковровская, д.13, каб. 204

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка серверного оборудования для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград"

    Начальная цена

    2 960 133,74

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром межрегионгаз Волгоград
    Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Волгоград

    Адрес местонахождения

    400001, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, Ковровская, 13

    Классификатор ОКПД2

    26.20

    Компьютеры и периферийное оборудование

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сервер DEPO Storm 3450A2"

    Кол-во: 1.0

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