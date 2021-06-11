Оказание услуг по разработке проектно-нормативной документации в сфере охраны окружающей среды для нужд Алтайского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32110272774 Уникальный номер закупки 21/2.1/0000446/ТГТомск Номер закупки 0033/21/2.1/0000446/ТГТомск/ПР/ГОС/Э/13.05.2021 Наименование закупки Оказание услуг по разработке проектно-нормативной документации в сфере охраны окружающей среды для нужд Алтайского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства) Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК Юридический адрес 634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9, Почтовый адрес 634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9 Контактный телефон +7 3822 60-36-19 Факс +7 3822 52-80-13 Адрес электронной почты tender@gtt.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Кубусевич Е. А. Место рассмотрения предложений 634029, РФ, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 9 Закупки и тендеры Томская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru