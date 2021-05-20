Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Агрегат консольный. Q=100 м3/час, H=50 м, в комплекте с взрывозащищенным электродвигателем ВА160М2 N=18,5 кВт, n=3000 об/мин, U=380 В, на раме с ответными присоединительными фланцами, заглушками, крепежом и прокладками" Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "Агрегат консольный. Q=100 м3/час, H=50 м, в комплекте с взрывозащищенным электродвигателем ВА160М2 N=18,5 кВт, n=3000 об/мин, U=380 В, на раме с ответными присоединительными фланцами, заглушками, крепежом и прокладками" Кол-во: 1.0

"Позиция 3" "Станция смазочная многоотводная с правым приводом, вверх со смещением к задней стенке корпуса для подачи жидкого смазочного материала при номинальном давлении 10 МПа (100 кгс/см2), кинематической вязкостью от 10 до 1500 мм2/с к трущимся поверхностям машин, работающих в закрытых помещениях при температуре смазочного материала и окружающей среды от +1°С до +55°С. Класс чистоты смазочного материала не ниже 12. Имеющий 12 отводов, с объемом гидробака 10 дм3, с передаточным отношением редуктора 1:80, Потребляемая мощность, 0,09 кВт," Кол-во: 2.0