Поставка эфиров метилового спирта для нужд ООО "Газпром переработка" (АСЗ 31013)

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Эфиры метилового спирта Внешний вид: Прозрачная жидкость без механических включений Плотность при 20 °С, г/см3: 1,048÷1,054. Массовая доля ЭМС, не менее, %: 98, в том числе: - массовая доля метоксидиэтиленгликоля, % не более 15 - массовая доля метоксипентаэтиленгликоля, %: не более 5. Массовая доля примесей (вода, неидентифицированные примеси), %: не более 2" Кол-во: 73.0

"Позиция 2" "Эфиры метилового спирта Внешний вид: Прозрачная жидкость без механических включений Плотность при 20 °С, г/см3: 1,048÷1,054. Массовая доля ЭМС, не менее, %: 98, в том числе: - массовая доля метоксидиэтиленгликоля, % не более 15 - массовая доля метоксипентаэтиленгликоля, %: не более 5. Массовая доля примесей (вода, неидентифицированные примеси), %: не более 2" Кол-во: 73.0

"Позиция 3" "Эфиры метилового спирта Внешний вид: Прозрачная жидкость без механических включений Плотность при 20 °С, г/см3: 1,048÷1,054. Массовая доля ЭМС, не менее, %: 98, в том числе: - массовая доля метоксидиэтиленгликоля, % не более 15 - массовая доля метоксипентаэтиленгликоля, %: не более 5. Массовая доля примесей (вода, неидентифицированные примеси), %: не более 2" Кол-во: 73.0