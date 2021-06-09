Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Бак расширительный для гидрожидкости пневмогидроприводов кранов шаровых, d=70, h=250, V=0,47л, t окр. ср. от – 60 °С до + 50 °С. Устанавливается на насосы гидравлические ручные типа" Кол-во: 2.0

"Позиция 2" "Клапан запорный 22лс69нж, материал корпуса — легированная сталь, материал уплотнения - нержавеющая сталь, фланцевый без коф, Ду=15 мм, Ру=400, Рраб.=20 МПа, Траб.=40С среда-воздух, класс герметичности А" Кол-во: 12.0

"Позиция 3" "Конденсатоотводчик термодинамический под приварку 45с13нж Ду25 мм, Ру40, предназначен для автоматического отвода конденсата из паропроводов и камер парового обогрева оборудования, строительная длина 120 мм, Наружный диаметр приварного патрубка 33.5 мм, Климатическое исполнение от -50С до +50С, устанавливается на паропроводах и пароприемниках для автоматического отвода конденсата, с давлением на входе не менее 0,1 МРа и допустимым противодавлением до 50 % от давления на входе при температуре среды до 300 С˚" Кол-во: 10.0

"Позиция 4" "Вентиль 15с18п фланцевый запорный (клапан), материал корпуса — углеродистая сталь, материал уплотнения — пластмасса, Ду=50 мм, Ру=25, фланцевый без КОФ среда-жидкие у/в, класс герметичности А (Отсутствие видимых утечек в течение времени испытания), Строительная длина 230 мм, Температура рабочей среды: от - 40 до + 150°С" Кол-во: 12.0

"Позиция 5" "Вентиль 15с22нж фланцевый запорный (клапан), материал корпуса — углеродистая сталь, материал уплотнения - нержавеющая сталь, Ду=50 мм, Ру=40, Присоединение - фланцевое, Температура рабочей среды: от -40 до 425 °С, умеренный и холодный климат (+40/-60С); " Кол-во: 12.0

"Позиция 6" "Вентиль фланцевый запорный (клапан) 15с52нж сальниковый, материал корпуса — углеродистая сталь, материал уплотнения - нержавеющая сталь, Ду=32 мм, Ру=63, Присоединение - фланцевое, с комплектом ответных фланцев и крепежом, класс герметичности А (Отсутствие видимых утечек в течение времени испытания), Температура рабочей среды: от -60 до 425 °С, Привод - ручной, Строительная длина 336 мм. Тип фланца 03 - Фланец стальной плоский свободный на отбортовке ГОСТ 33259-2015" Кол-во: 2.0

"Позиция 7" "Вентиль фланцевый запорный (клапан) 15с52нж сальниковый, материал корпуса — углеродистая сталь, материал уплотнения - нержавеющая сталь, Ду=32 мм, Ру=63, Присоединение - фланцевое, с комплектом ответных фланцев и крепежом, класс герметичности А (Отсутствие видимых утечек в течение времени испытания), Температура рабочей среды: от -60 до 425 °С, Привод - ручной, Строительная длина 336 мм. Тип фланца 03 - Фланец стальной плоский свободный на отбортовке ГОСТ 33259-2015" Кол-во: 2.0

"Позиция 8" "Вентиль фланцевый запорный (клапан) 15с52нж сальниковый, материал корпуса — углеродистая сталь, материал уплотнения - нержавеющая сталь, Ду=32 мм, Ру=63, Присоединение - фланцевое, с комплектом ответных фланцев и крепежом, класс герметичности А (Отсутствие видимых утечек в течение времени испытания), Температура рабочей среды: от -60 до 425 °С, Привод - ручной, Строительная длина 336 мм. Тип фланца 03 - Фланец стальной плоский свободный на отбортовке ГОСТ 33259-2015" Кол-во: 2.0

"Позиция 9" "Конденсатоотводчик термодинамический под приварку 45с13нж Ду25 мм, Ру40, предназначен для автоматического отвода конденсата из паропроводов и камер парового обогрева оборудования, строительная длина 120 мм, Наружный диаметр приварного патрубка 33.5 мм, Климатическое исполнение от -50С до +50С, устанавливается на паропроводах и пароприемниках для автоматического отвода конденсата, с давлением на входе не менее 0,1 МРа и допустимым противодавлением до 50 % от давления на входе при температуре среды до 300 С˚" Кол-во: 25.0

"Позиция 10" "Конденсатоотводчик термодинамический под приварку 45с13нж Ду20 Ру40, строительная длина 100 мм" Кол-во: 48.0

"Позиция 11" "Конденсатоотводчик Ду15 Ру40 45с13нж под приварку, класс герметичности А ГОСТ Р54808-2011, строительная длина 90 мм" Кол-во: 45.0

"Позиция 12" "Конденсатоотводчик термодинамический под приварку 45с13нж Ду50 Ру40, строительная длина 200 мм" Кол-во: 3.0

"Позиция 13" "Конденсатоотводчик термодинамический под приварку 45с13нж Ду50 Ру40, строительная длина 200 мм" Кол-во: 3.0

"Позиция 14" "Конденсатоотводчик термодинамический под приварку 45с13нж Ду25 мм, Ру40, предназначен для автоматического отвода конденсата из паропроводов и камер парового обогрева оборудования, строительная длина 120 мм, Наружный диаметр приварного патрубка 33.5 мм, Климатическое исполнение от -50С до +50С, устанавливается на паропроводах и пароприемниках для автоматического отвода конденсата, с давлением на входе не менее 0,1 МРа и допустимым противодавлением до 50 % от давления на входе при температуре среды до 300 С˚" Кол-во: 5.0

"Позиция 15" "Конденсатоотводчик термодинамический под приварку 45с13нж Ду20 Ру40, строительная длина 100 мм" Кол-во: 15.0

"Позиция 16" "Конденсатоотводчик Ду15 Ру40 45с13нж под приварку, класс герметичности А ГОСТ Р54808-2011, строительная длина 90 мм" Кол-во: 15.0

"Позиция 17" "Вентиль игольчатый 16 МПа, DN 5, корпус - нерж. сталь, тип входного соединения - штуцерно-ниппельное соединение 3-4-1 ГОСТ 25164 (М20х1,5), внутренняя резьба (накидная гайка) 1/2", тип выходного соединения - штуцерно-ниппельное соединение 3-4-1 ГОСТ 25164 (М20х1,5), внутренняя резьба (накидная гайка) 1/2", Класс герметичности A по ГОСТ 9544, Климатическое исполнение УХЛ1 ГОСТ 15150" Кол-во: 20.0

"Позиция 18" "Конденсатоотводчик термостатический, DN 20, PN 16 кгс/см², максимальная температура 350С, муфта под приварку для трубы 20 ГОСТ 3262-75, Строительная длина 100 мм" Кол-во: 24.0

"Позиция 19" "Вентиль запорный игольчатый 15с67бк1, Ду6, Ру160, У1 по ГОСТ 15150-69" Кол-во: 19.0

"Позиция 20" "Вентиль игольчатый 15с54бк1 Ду15 Ру160" Кол-во: 2.0

"Позиция 21" "Вентиль запорный игольчатый 15с67бк1, Ду6, Ру160, У1 по ГОСТ 15150-69" Кол-во: 10.0

"Позиция 22" "Вентиль игольчатый 15с54бк1 Ду15 Ру160" Кол-во: 7.0

"Позиция 23" "Вентиль запорный игольчатый 15с67бк1, Ду6, Ру160, У1 по ГОСТ 15150-69" Кол-во: 11.0

"Позиция 24" "Вентиль игольчатый Ду15(20), Р16МПа, 15с67бк1. Для Ду 15: строительная длина 68мм, присоединительные размеры D=29мм мм, d=Rc 1/2", l=12 мм. Для Ду 20: строительная длина 85мм, присоединительные размеры D=37мм мм, d=Rc 3/4", l=14 мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 25" "Вентиль игольчатый Ду15(20), Р16МПа, 15с67бк1. Для Ду 15: строительная длина 68мм, присоединительные размеры D=29мм мм, d=Rc 1/2", l=12 мм. Для Ду 20: строительная длина 85мм, присоединительные размеры D=37мм мм, d=Rc 3/4", l=14 мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 26" "Затвор чугунный межфланцевый с симметричным диском, DN 100 мм, PN 16, класс герметичности - А по ГОСТ9544, Температура рабочей среды от -15 до +120 С, Температура окружающей средыот -15 до +50 С, Тип привода - электрический, материал корпуса чугун, материал уплотнения - ЭПДМ, материал диска - ковкий чугун, Строительная длина 127 мм, диаметр фланца 180 мм" Кол-во: 2.0