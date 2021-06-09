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    Главная / Торги / Поставка геосинтетических и полимерных материалов для нужд ООО "Газпром комплектация" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (АCЗ 24452)

    Поставка геосинтетических и полимерных материалов для нужд ООО "Газпром комплектация" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (АCЗ 24452)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.06.2021 09:3009.06.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110271645Дата и время окончания срока приема заявок Поставка геосинтетических и полимерных материалов для нужд ООО "Газпром комплектация"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110271645

    Уникальный номер закупки

    21/4.2/0024452/ГПК

    Номер закупки

    0095/21/4.2/0024452/ГПК/ПР/ГОС/Э/12.05.2021

    Наименование закупки

    Поставка геосинтетических и полимерных материалов для нужд ООО "Газпром комплектация" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (АCЗ 24452)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    12.05.2021 21:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Продление вскр_09.06.2021.docx

    24452_Документация МИ ЕР.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-30

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    A.Zandelov@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Занделов А. С.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды)

    Закупки и тендеры Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки

    Закупки и тендеры Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка геосинтетических и полимерных материалов для нужд ООО "Газпром комплектация"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.06.202116.06.2021 14:0016.06.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110271645Подведение итогов не позднее Поставка геосинтетических и полимерных материалов для нужд ООО "Газпром комплектация"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка геосинтетических и полимерных материалов для нужд ООО "Газпром комплектация"

    Начальная цена

    2 301 216,27

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    32.99.59.000

    Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки

    23.99.19.111

    Материалы и изделия минеральные теплоизоляционные

    13.95.10.190

    Изделия из нетканых материалов прочие, кроме одежды

    23.99.19.190

    Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    13.95

    Производство нетканых текстильных материалов и изделий из них, кроме одежды

    23.99

    Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки

    32.99

    Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185."

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 2"

    "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185."

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 3"

    "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185."

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 4"

    "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185."

    Кол-во: 0.183

    "Позиция 5"

    "Мастика для получения противокоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35 ºС."

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 6"

    "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185."

    Кол-во: 0.02

    "Позиция 7"

    "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185."

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 8"

    "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185."

    Кол-во: 1.5

    "Позиция 9"

    "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185."

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 10"

    "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185."

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 11"

    "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185."

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 12"

    "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185."

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 13"

    "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185."

    Кол-во: 0.02

    "Позиция 14"

    "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185."

    Кол-во: 0.02

    "Позиция 15"

    "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185."

    Кол-во: 0.02

    "Позиция 16"

    "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185."

    Кол-во: 0.02

    "Позиция 17"

    "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185."

    Кол-во: 0.02

    "Позиция 18"

    "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185."

    Кол-во: 0.03

    "Позиция 19"

    "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185."

    Кол-во: 0.015

    "Позиция 20"

    "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185."

    Кол-во: 0.015

    "Позиция 21"

    "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185."

    Кол-во: 0.015

    "Позиция 22"

    "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185."

    Кол-во: 0.015

    "Позиция 23"

    "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185."

    Кол-во: 0.015

    "Позиция 24"

    "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185."

    Кол-во: 0.019

    "Позиция 25"

    "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185."

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 26"

    "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185."

    Кол-во: 0.8

    "Позиция 27"

    "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185."

    Кол-во: 0.8

    "Позиция 28"

    "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185."

    Кол-во: 0.06

    "Позиция 29"

    "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185."

    Кол-во: 0.9

    "Позиция 30"

    "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185."

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 31"

    "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 32"

    "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 33"

    "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185."

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 34"

    "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185."

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 35"

    "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185."

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 36"

    "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185."

    Кол-во: 0.15

    "Позиция 37"

    "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185."

    Кол-во: 0.09

    "Позиция 38"

    "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185."

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 39"

    "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185."

    Кол-во: 0.06

    "Позиция 40"

    "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185."

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 41"

    "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185."

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 42"

    "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185."

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 43"

    "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185."

    Кол-во: 0.09

    "Позиция 44"

    "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185."

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 45"

    "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185."

    Кол-во: 0.15

    "Позиция 46"

    "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185."

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 47"

    "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185."

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 48"

    "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185."

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 49"

    "Полотно нетканое геотекстильное иглопробивное и термоскреплённое по массе для дорожного строительства и балластировки газопроводов и нефтепроводов марки, поверхностная плотность 250г/м2; Разрывная нагрузка, не менее, (размер элементарной пробы (50х200) мм) 350,0Н (7,0 кН/м) в продольном и поперечном направлениях"

    Кол-во: 224.0

    "Позиция 50"

    "Геотекстиль иглопробивной для балластировки грунтом подземных трубопроводов, которые могут прокладываться в различных климатических условиях, а также в качестве прослойки под любые утяжелители трубопроводов трубопроводов. плотность 360 г/м2 ."

    Кол-во: 304.2

    "Позиция 51"

    "Геотекстиль иглопробивной для балластировки грунтом подземных трубопроводов, которые могут прокладываться в различных климатических условиях, а также в качестве прослойки под любые утяжелители трубопроводов трубопроводов. плотность 360 г/м2 ."

    Кол-во: 480.0

    "Позиция 52"

    "Геотекстиль иглопробивной для балластировки грунтом подземных трубопроводов, которые могут прокладываться в различных климатических условиях, а также в качестве прослойки под любые утяжелители трубопроводов трубопроводов. плотность 360 г/м2 ."

    Кол-во: 742.56

    "Позиция 53"

    "Геотекстиль иглопробивной для балластировки грунтом подземных трубопроводов, которые могут прокладываться в различных климатических условиях, а также в качестве прослойки под любые утяжелители трубопроводов трубопроводов. плотность 360 г/м2 ."

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 54"

    "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185."

    Кол-во: 0.026

    "Позиция 55"

    "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185."

    Кол-во: 0.08

    "Позиция 56"

    "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185."

    Кол-во: 0.02

    "Позиция 57"

    "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185."

    Кол-во: 0.02

    "Позиция 58"

    "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185."

    Кол-во: 0.02

    "Позиция 59"

    "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185."

    Кол-во: 0.08

    "Позиция 60"

    "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185."

    Кол-во: 0.02

    "Позиция 61"

    "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185."

    Кол-во: 0.02

    "Позиция 62"

    "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185."

    Кол-во: 0.08

    "Позиция 63"

    "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185."

    Кол-во: 0.06

    "Позиция 64"

    "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185."

    Кол-во: 0.06

    "Позиция 65"

    "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185."

    Кол-во: 0.06

    "Позиция 66"

    "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185."

    Кол-во: 0.001

    "Позиция 67"

    "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185."

    Кол-во: 0.054

    "Позиция 68"

    "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185."

    Кол-во: 0.02

    "Позиция 69"

    "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185."

    Кол-во: 0.078

    "Позиция 70"

    "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185."

    Кол-во: 0.073

    "Позиция 71"

    "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185."

    Кол-во: 0.126

    "Позиция 72"

    "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185."

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 73"

    "Геотекстиль иглопробивной для балластировки грунтом подземных трубопроводов, которые могут прокладываться в различных климатических условиях, а также в качестве прослойки под любые утяжелители трубопроводов трубопроводов. плотность 360 г/м2 ."

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 74"

    "Геотекстиль иглопробивной для балластировки грунтом подземных трубопроводов, которые могут прокладываться в различных климатических условиях, а также в качестве прослойки под любые утяжелители трубопроводов трубопроводов. плотность 450 г/м2 ."

    Кол-во: 531.0

    "Позиция 75"

    "Геотекстиль иглопробивной для балластировки грунтом подземных трубопроводов, которые могут прокладываться в различных климатических условиях, а также в качестве прослойки под любые утяжелители трубопроводов трубопроводов. плотность 450 г/м2 ."

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 76"

    "Геотекстиль иглопробивной для балластировки грунтом подземных трубопроводов, которые могут прокладываться в различных климатических условиях, а также в качестве прослойки под любые утяжелители трубопроводов трубопроводов. плотность 450 г/м2 ."

    Кол-во: 77.0

    "Позиция 77"

    "Геотекстиль иглопробивной для балластировки грунтом подземных трубопроводов, которые могут прокладываться в различных климатических условиях, а также в качестве прослойки под любые утяжелители трубопроводов трубопроводов. плотность 450 г/м2 ."

    Кол-во: 650.0

    "Позиция 78"

    "Геотекстиль иглопробивной для балластировки грунтом подземных трубопроводов, которые могут прокладываться в различных климатических условиях, а также в качестве прослойки под любые утяжелители трубопроводов трубопроводов. плотность 450 г/м2 ."

    Кол-во: 219.0

    "Позиция 79"

    "Геотекстиль иглопробивной для балластировки грунтом подземных трубопроводов, которые могут прокладываться в различных климатических условиях, а также в качестве прослойки под любые утяжелители трубопроводов трубопроводов. плотность 450 г/м2 ."

    Кол-во: 224.0

    "Позиция 80"

    "Геотекстиль иглопробивной для балластировки грунтом подземных трубопроводов, которые могут прокладываться в различных климатических условиях, а также в качестве прослойки под любые утяжелители трубопроводов трубопроводов. плотность 450 г/м2 ."

    Кол-во: 140.0

    "Позиция 81"

    "Геотекстиль иглопробивной для балластировки грунтом подземных трубопроводов, которые могут прокладываться в различных климатических условиях, а также в качестве прослойки под любые утяжелители трубопроводов трубопроводов. плотность 450 г/м2 ."

    Кол-во: 31.0

    "Позиция 82"

    "Геотекстиль иглопробивной для балластировки грунтом подземных трубопроводов, которые могут прокладываться в различных климатических условиях, а также в качестве прослойки под любые утяжелители трубопроводов трубопроводов. плотность 450 г/м2 ."

    Кол-во: 132.0

    "Позиция 83"

    "Геотекстиль иглопробивной для балластировки грунтом подземных трубопроводов, которые могут прокладываться в различных климатических условиях, а также в качестве прослойки под любые утяжелители трубопроводов трубопроводов. плотность 450 г/м2 ."

    Кол-во: 672.0

    "Позиция 84"

    "Геотекстиль иглопробивной изготовлен из высококачественных полиэфирных волокон иглопробивным способом. Некоторые разновидности дополнительно укреплены с помощью высокотемпературного воздействия (термоукрепление). Плотность 250 г/м2."

    Кол-во: 430.0

    "Позиция 85"

    "Геотекстиль иглопробивной изготовлен из высококачественных полиэфирных волокон иглопробивным способом. Некоторые разновидности дополнительно укреплены с помощью высокотемпературного воздействия (термоукрепление). Плотность 250 г/м2."

    Кол-во: 331.0

    "Позиция 86"

    "Геотекстиль иглопробивной изготовлен из высококачественных полиэфирных волокон иглопробивным способом. Некоторые разновидности дополнительно укреплены с помощью высокотемпературного воздействия (термоукрепление). Плотность 250 г/м2."

    Кол-во: 276.0

    "Позиция 87"

    "Геотекстиль иглопробивной изготовлен из высококачественных полиэфирных волокон иглопробивным способом. Некоторые разновидности дополнительно укреплены с помощью высокотемпературного воздействия (термоукрепление). Плотность 330 г/м2."

    Кол-во: 388.5

    "Позиция 88"

    "Геотекстиль иглопробивной изготовлен из высококачественных полиэфирных волокон иглопробивным способом. Некоторые разновидности дополнительно укреплены с помощью высокотемпературного воздействия (термоукрепление). Плотность 400 г/м2."

    Кол-во: 350.0

    "Позиция 89"

    "Геотекстиль иглопробивной изготовлен из высококачественных полиэфирных волокон иглопробивным способом. Некоторые разновидности дополнительно укреплены с помощью высокотемпературного воздействия (термоукрепление). Плотность 400 г/м2."

    Кол-во: 426.0

    "Позиция 90"

    "Геотекстиль иглопробивной изготовлен из высококачественных полиэфирных волокон иглопробивным способом. Некоторые разновидности дополнительно укреплены с помощью высокотемпературного воздействия (термоукрепление). Плотность 400 г/м2."

    Кол-во: 792.0

    "Позиция 91"

    "Геотекстиль иглопробивной изготовлен из высококачественных полиэфирных волокон иглопробивным способом. Некоторые разновидности дополнительно укреплены с помощью высокотемпературного воздействия (термоукрепление). Плотность 400 г/м2."

    Кол-во: 468.0

    "Позиция 92"

    "Геотекстиль иглопробивной изготовлен из высококачественных полиэфирных волокон иглопробивным способом. Некоторые разновидности дополнительно укреплены с помощью высокотемпературного воздействия (термоукрепление). Плотность 450 г/м2."

    Кол-во: 338.0

    "Позиция 93"

    "Геотекстиль иглопробивной для балластировки грунтом подземных трубопроводов, которые могут прокладываться в различных климатических условиях, а также в качестве прослойки под любые утяжелители трубопроводов трубопроводов. плотность 360 г/м2 ."

    Кол-во: 250.0

    "Позиция 94"

    "Геотекстиль иглопробивной для балластировки грунтом подземных трубопроводов, которые могут прокладываться в различных климатических условиях, а также в качестве прослойки под любые утяжелители трубопроводов трубопроводов. плотность 360 г/м2 ."

    Кол-во: 450.0

    "Позиция 95"

    "Геотекстиль иглопробивной для балластировки грунтом подземных трубопроводов, которые могут прокладываться в различных климатических условиях, а также в качестве прослойки под любые утяжелители трубопроводов трубопроводов. плотность 360 г/м2 ."

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 96"

    "Геотекстиль иглопробивной для балластировки грунтом подземных трубопроводов, которые могут прокладываться в различных климатических условиях, а также в качестве прослойки под любые утяжелители трубопроводов трубопроводов. плотность 360 г/м2 ."

    Кол-во: 174.0

    "Позиция 97"

    "Геотекстиль иглопробивной для балластировки грунтом подземных трубопроводов, которые могут прокладываться в различных климатических условиях, а также в качестве прослойки под любые утяжелители трубопроводов трубопроводов. плотность 450 г/м2 ."

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 98"

    "Геотекстиль иглопробивной для балластировки грунтом подземных трубопроводов, которые могут прокладываться в различных климатических условиях, а также в качестве прослойки под любые утяжелители трубопроводов трубопроводов. плотность 450 г/м2 ."

    Кол-во: 1060.0

    "Позиция 99"

    "Георешётка объёмная, высота ячейки 200мм, размер ячейки 400х400мм, размер секции 8,26х2,4м, толщина ленты 1,8мм"

    Кол-во: 204.0

    "Позиция 100"

    "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 600 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 600 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 0,8 до 2,4 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 7,5 до 27 кН/м -продольное направление, от 7,0 до 26 кН/м -поперечное направление"

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 101"

    "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 600 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 600 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 0,8 до 2,4 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 7,5 до 27 кН/м -продольное направление, от 7,0 до 26 кН/м -поперечное направление"

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 102"

    "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 600 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 600 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 0,8 до 2,4 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 7,5 до 27 кН/м -продольное направление, от 7,0 до 26 кН/м -поперечное направление"

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 103"

    "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 600 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 600 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 0,8 до 2,4 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 7,5 до 27 кН/м -продольное направление, от 7,0 до 26 кН/м -поперечное направление"

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 104"

    "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 600 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 600 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 0,8 до 2,4 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 7,5 до 27 кН/м -продольное направление, от 7,0 до 26 кН/м -поперечное направление"

    Кол-во: 32.0

    "Позиция 105"

    "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 600 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 600 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 0,8 до 2,4 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 7,5 до 27 кН/м -продольное направление, от 7,0 до 26 кН/м -поперечное направление"

    Кол-во: 98.0

    "Позиция 106"

    "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 600 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 600 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 0,8 до 2,4 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 7,5 до 27 кН/м -продольное направление, от 7,0 до 26 кН/м -поперечное направление"

    Кол-во: 311.0

    "Позиция 107"

    "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 600 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 600 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 0,8 до 2,4 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 7,5 до 27 кН/м -продольное направление, от 7,0 до 26 кН/м -поперечное направление"

    Кол-во: 188.0

    "Позиция 108"

    "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 600 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 600 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 0,8 до 2,4 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 7,5 до 27 кН/м -продольное направление, от 7,0 до 26 кН/м -поперечное направление"

    Кол-во: 175.0

    "Позиция 109"

    "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 600 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 600 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 0,8 до 2,4 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 7,5 до 27 кН/м -продольное направление, от 7,0 до 26 кН/м -поперечное направление"

    Кол-во: 128.0

    "Позиция 110"

    "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 300 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 300 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 2,1 до 4,8 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 4,0 до 24,0 кН/м -продольное направление, от 5,0 до 25 кН/м -поперечное направление, Прочность при продавливании шариком, не менее Н - От 400 до"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 111"

    "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 300 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 300 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 2,1 до 4,8 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 4,0 до 24,0 кН/м -продольное направление, от 5,0 до 25 кН/м -поперечное направление, Прочность при продавливании шариком, не менее Н - От 400 до"

    Кол-во: 70.2

    "Позиция 112"

    "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 300 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 300 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 2,1 до 4,8 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 4,0 до 24,0 кН/м -продольное направление, от 5,0 до 25 кН/м -поперечное направление, Прочность при продавливании шариком, не менее Н - От 400 до"

    Кол-во: 96.2

    "Позиция 113"

    "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 300 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 300 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 2,1 до 4,8 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 4,0 до 24,0 кН/м -продольное направление, от 5,0 до 25 кН/м -поперечное направление, Прочность при продавливании шариком, не менее Н - От 400 до"

    Кол-во: 63.7

    "Позиция 114"

    "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 300 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 300 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 2,1 до 4,8 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 4,0 до 24,0 кН/м -продольное направление, от 5,0 до 25 кН/м -поперечное направление, Прочность при продавливании шариком, не менее Н - От 400 до"

    Кол-во: 15.6

    "Позиция 115"

    "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 300 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 300 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 2,1 до 4,8 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 4,0 до 24,0 кН/м -продольное направление, от 5,0 до 25 кН/м -поперечное направление, Прочность при продавливании шариком, не менее Н - От 400 до"

    Кол-во: 15.6

    "Позиция 116"

    "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 300 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 300 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 2,1 до 4,8 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 4,0 до 24,0 кН/м -продольное направление, от 5,0 до 25 кН/м -поперечное направление, Прочность при продавливании шариком, не менее Н - От 400 до"

    Кол-во: 41.6

    "Позиция 117"

    "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 300 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 300 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 2,1 до 4,8 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 4,0 до 24,0 кН/м -продольное направление, от 5,0 до 25 кН/м -поперечное направление, Прочность при продавливании шариком, не менее Н - От 400 до"

    Кол-во: 93.6

    "Позиция 118"

    "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 300 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 300 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 2,1 до 4,8 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 4,0 до 24,0 кН/м -продольное направление, от 5,0 до 25 кН/м -поперечное направление, Прочность при продавливании шариком, не менее Н - От 400 до"

    Кол-во: 115.7

    "Позиция 119"

    "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 300 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 300 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 2,1 до 4,8 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 4,0 до 24,0 кН/м -продольное направление, от 5,0 до 25 кН/м -поперечное направление, Прочность при продавливании шариком, не менее Н - От 400 до"

    Кол-во: 78.0

    "Позиция 120"

    "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 300 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 300 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 2,1 до 4,8 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 4,0 до 24,0 кН/м -продольное направление, от 5,0 до 25 кН/м -поперечное направление, Прочность при продавливании шариком, не менее Н - От 400 до"

    Кол-во: 26.0

    "Позиция 121"

    "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 300 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 300 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 2,1 до 4,8 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 4,0 до 24,0 кН/м -продольное направление, от 5,0 до 25 кН/м -поперечное направление, Прочность при продавливании шариком, не менее Н - От 400 до"

    Кол-во: 26.0

    "Позиция 122"

    "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 350 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 350 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 2,1 до 4,8 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 4,0 до 24,0 кН/м -продольное направление, от 5,0 до 25 кН/м -поперечное направление, Прочность при продавливании шариком, не менее Н - От 400 до"

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 123"

    "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 350 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 350 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 2,1 до 4,8 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 4,0 до 24,0 кН/м -продольное направление, от 5,0 до 25 кН/м -поперечное направление, Прочность при продавливании шариком, не менее Н - От 400 до"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 124"

    "Сетка стеклянная нитепрошивная пропитанная с разрывной нагрузкой по основе 100 кН/м и по утку 100 кН/м, с квадратным размером ячейки, сторона квадрата равна 25 мм, ширина полотна 400 см. Она состоит из двух систем ровингов или комплексных нитей, которые прошиты третьей. Для обеспечения лучшего сцепления с асфальтобетонной смесью геосетка обрабатывается пропиткой на основе латексных и битумных связующих. Геосинтетическое полотно используется для армирования и укрепления слоя асфальтобетона при прокладке скоростных трасс и дорожных развязок, строительстве аэродромов, ремонте дорог, усилении дорожного полотна с целью превышения пропускной способности, сооружении мостов, строительстве складских площадок, укладке асфальтобетонного покрытия поверх брусчатки или дороги из бетонных плит. Масса геосетки на единицу площади не менее 500 г/м2. Разрывная нагрузка геосетки дорожной не менее 100/100 кН/м. Удлинение геосетки дорожной при разрыве вдоль/поперёк, не более 4/4 %. Допустимая потеря прочн"

    Кол-во: 1585.0

    "Позиция 125"

    "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 250 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 250 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 0,8 до 2,4 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 7,5 до 27 -продольное направление, от 7,0 до 26 кН/м -поперечное направление"

    Кол-во: 59.0

    "Позиция 126"

    "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 350 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 350 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 0,8 до 2,4 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 7,5 до 27 -продольное направление, от 7,0 до 26 кН/м -поперечное направление"

    Кол-во: 48.0

    "Позиция 127"

    "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 350 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 350 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 0,8 до 2,4 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 7,5 до 27 -продольное направление, от 7,0 до 26 кН/м -поперечное направление"

    Кол-во: 794.1

    "Позиция 128"

    "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 350 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 350 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 0,8 до 2,4 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 7,5 до 27 -продольное направление, от 7,0 до 26 кН/м -поперечное направление"

    Кол-во: 154.5

    "Позиция 129"

    "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 400 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 400 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 0,8 до 2,4 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 7,5 до 27 -продольное направление, от 7,0 до 26 кН/м -поперечное направление"

    Кол-во: 178.0

    "Позиция 130"

    "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 400 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 400 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 0,8 до 2,4 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 7,5 до 27 -продольное направление, от 7,0 до 26 кН/м -поперечное направление"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 131"

    "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 400 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 400 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 0,8 до 2,4 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 7,5 до 27 -продольное направление, от 7,0 до 26 кН/м -поперечное направление"

    Кол-во: 593.0

    "Позиция 132"

    "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 500 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 500 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 0,8 до 2,4 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 7,5 до 27 -продольное направление, от 7,0 до 26 кН/м -поперечное направление"

    Кол-во: 108.0

    "Позиция 133"

    "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 550 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 550 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 0,8 до 2,4 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 7,5 до 27 кН/м -продольное направление, от 7,0 до 26 кН/м -поперечное направление"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 134"

    "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 550 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 550 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 0,8 до 2,4 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 7,5 до 27 кН/м -продольное направление, от 7,0 до 26 кН/м -поперечное направление"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 135"

    "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 600 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 600 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 0,8 до 2,4 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 7,5 до 27 кН/м -продольное направление, от 7,0 до 26 кН/м -поперечное направление"

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 136"

    "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 600 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 600 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 0,8 до 2,4 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 7,5 до 27 кН/м -продольное направление, от 7,0 до 26 кН/м -поперечное направление"

    Кол-во: 291.0

    "Позиция 137"

    "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 600 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 600 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 0,8 до 2,4 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 7,5 до 27 кН/м -продольное направление, от 7,0 до 26 кН/м -поперечное направление"

    Кол-во: 49.0

    "Позиция 138"

    "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 600 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 600 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 0,8 до 2,4 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 7,5 до 27 кН/м -продольное направление, от 7,0 до 26 кН/м -поперечное направление"

    Кол-во: 49.0

    "Позиция 139"

    "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 600 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 600 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 0,8 до 2,4 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 7,5 до 27 кН/м -продольное направление, от 7,0 до 26 кН/м -поперечное направление"

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 140"

    "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 600 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 600 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 0,8 до 2,4 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 7,5 до 27 кН/м -продольное направление, от 7,0 до 26 кН/м -поперечное направление"

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 141"

    "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 600 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 600 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 0,8 до 2,4 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 7,5 до 27 кН/м -продольное направление, от 7,0 до 26 кН/м -поперечное направление"

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 142"

    "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 600 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 600 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 0,8 до 2,4 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 7,5 до 27 кН/м -продольное направление, от 7,0 до 26 кН/м -поперечное направление"

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 143"

    "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 600 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 600 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 0,8 до 2,4 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 7,5 до 27 кН/м -продольное направление, от 7,0 до 26 кН/м -поперечное направление"

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 144"

    "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 350 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 350 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 2,1 до 4,8 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 4,0 до 24,0 кН/м -продольное направление, от 5,0 до 25 кН/м -поперечное направление, Прочность при продавливании шариком, не менее Н - От 400 до"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 145"

    "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 350 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 350 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 2,1 до 4,8 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 4,0 до 24,0 кН/м -продольное направление, от 5,0 до 25 кН/м -поперечное направление, Прочность при продавливании шариком, не менее Н - От 400 до"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 146"

    "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 350 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 350 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 2,1 до 4,8 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 4,0 до 24,0 кН/м -продольное направление, от 5,0 до 25 кН/м -поперечное направление, Прочность при продавливании шариком, не менее Н - От 400 до"

    Кол-во: 56.0

    "Позиция 147"

    "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 350 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 350 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 2,1 до 4,8 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 4,0 до 24,0 кН/м -продольное направление, от 5,0 до 25 кН/м -поперечное направление, Прочность при продавливании шариком, не менее Н - От 400 до"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 148"

    "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 350 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 350 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 2,1 до 4,8 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 4,0 до 24,0 кН/м -продольное направление, от 5,0 до 25 кН/м -поперечное направление, Прочность при продавливании шариком, не менее Н - От 400 до"

    Кол-во: 168.0

    "Позиция 149"

    "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 600 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 600 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 0,8 до 2,4 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 7,5 до 27 кН/м -продольное направление, от 7,0 до 26 кН/м -поперечное направление"

    Кол-во: 330.0

    "Позиция 150"

    "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 600 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 600 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 0,8 до 2,4 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 7,5 до 27 кН/м -продольное направление, от 7,0 до 26 кН/м -поперечное направление"

    Кол-во: 448.0

    "Позиция 151"

    "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 600 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 600 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 0,8 до 2,4 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 7,5 до 27 кН/м -продольное направление, от 7,0 до 26 кН/м -поперечное направление"

    Кол-во: 65.0

    "Позиция 152"

    "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 600 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 600 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 0,8 до 2,4 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 7,5 до 27 кН/м -продольное направление, от 7,0 до 26 кН/м -поперечное направление"

    Кол-во: 520.0

    "Позиция 153"

    "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 600 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 600 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 2,1 до 4,8 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 4,0 до 24,0 кН/м -продольное направление, от 5,0 до 25 кН/м -поперечное направление, Прочность при продавливании шариком, не менее Н - от 380 до"

    Кол-во: 328.0

    "Позиция 154"

    "Геотехническая решетка типа АР2. Геотехническая решетка (георешетка) представляет собой объемную ячеистую конструкцию (модуль), изготавливаемую из полиэтиленовых лент посредством их соединения между собой линейными швами, расположенными в шахматном порядке. Настоящие технические условия распространяются на георешетки, предназначенные для: укрепления откосов, армирования слабых оснований в транспортном, гидротехническом и других отраслях строительства. Геотехническая решетка должна соответствовать требованиям настоящих технических условий и образцам-эталонам, согласованным с потребителем, и должна изготавливаться по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке. Георешетки изготавливают путем сварки полиэтиленовых лент линейными швами, расположенными в шахматном порядке и перпендикулярно основанию георешетки. Георешетка выпускается в виде складывающегося модуля прямоугольной формы в плане площадью 15 кв. м и массой 20-50 кг. Цвет георешетки не регламентируется. Допу"

    Кол-во: 110.0

    "Позиция 155"

    "Геотехническая решетка типа АР2. Геотехническая решетка (георешетка) представляет собой объемную ячеистую конструкцию (модуль), изготавливаемую из полиэтиленовых лент посредством их соединения между собой линейными швами, расположенными в шахматном порядке. Настоящие технические условия распространяются на георешетки, предназначенные для: укрепления откосов, армирования слабых оснований в транспортном, гидротехническом и других отраслях строительства. Геотехническая решетка должна соответствовать требованиям настоящих технических условий и образцам-эталонам, согласованным с потребителем, и должна изготавливаться по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке. Георешетки изготавливают путем сварки полиэтиленовых лент линейными швами, расположенными в шахматном порядке и перпендикулярно основанию георешетки. Георешетка выпускается в виде складывающегося модуля прямоугольной формы в плане площадью 15 кв. м и массой 20-50 кг. Цвет георешетки не регламентируется. Допу"

    Кол-во: 98.0

    "Позиция 156"

    "Геотехническая решетка типа АР2. Геотехническая решетка (георешетка) представляет собой объемную ячеистую конструкцию (модуль), изготавливаемую из полиэтиленовых лент посредством их соединения между собой линейными швами, расположенными в шахматном порядке. Настоящие технические условия распространяются на георешетки, предназначенные для: укрепления откосов, армирования слабых оснований в транспортном, гидротехническом и других отраслях строительства. Геотехническая решетка должна соответствовать требованиям настоящих технических условий и образцам-эталонам, согласованным с потребителем, и должна изготавливаться по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке. Георешетки изготавливают путем сварки полиэтиленовых лент линейными швами, расположенными в шахматном порядке и перпендикулярно основанию георешетки. Георешетка выпускается в виде складывающегося модуля прямоугольной формы в плане площадью 15 кв. м и массой 20-50 кг. Цвет георешетки не регламентируется. Допу"

    Кол-во: 58.0

    "Позиция 157"

    "Геотехническая решетка типа АР2. Геотехническая решетка (георешетка) представляет собой объемную ячеистую конструкцию (модуль), изготавливаемую из полиэтиленовых лент посредством их соединения между собой линейными швами, расположенными в шахматном порядке. Настоящие технические условия распространяются на георешетки, предназначенные для: укрепления откосов, армирования слабых оснований в транспортном, гидротехническом и других отраслях строительства. Геотехническая решетка должна соответствовать требованиям настоящих технических условий и образцам-эталонам, согласованным с потребителем, и должна изготавливаться по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке. Георешетки изготавливают путем сварки полиэтиленовых лент линейными швами, расположенными в шахматном порядке и перпендикулярно основанию георешетки. Георешетка выпускается в виде складывающегося модуля прямоугольной формы в плане площадью 15 кв. м и массой 20-50 кг. Цвет георешетки не регламентируется. Допу"

    Кол-во: 77.0

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