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Номер извещения
32110271645
Уникальный номер закупки
21/4.2/0024452/ГПК
Наименование закупки
Поставка геосинтетических и полимерных материалов для нужд ООО "Газпром комплектация" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (АCЗ 24452)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
12.05.2021 21:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-32-30
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
A.Zandelov@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Занделов А. С.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Ключевые слова:
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Поставка геосинтетических и полимерных материалов для нужд ООО "Газпром комплектация"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.06.202116.06.2021 14:0016.06.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110271645Подведение итогов не позднее Поставка геосинтетических и полимерных материалов для нужд ООО "Газпром комплектация"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка геосинтетических и полимерных материалов для нужд ООО "Газпром комплектация"
Начальная цена
2 301 216,27
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром комплектация"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
32.99.59.000
23.99.19.111
13.95.10.190
23.99.19.190
13.95
23.99
32.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0.05
Кол-во: 0.05
Кол-во: 0.05
Кол-во: 0.183
Кол-во: 0.1
Кол-во: 0.02
Кол-во: 0.05
Кол-во: 1.5
Кол-во: 0.1
Кол-во: 0.2
Кол-во: 0.05
Кол-во: 0.4
Кол-во: 0.02
Кол-во: 0.02
Кол-во: 0.02
Кол-во: 0.02
Кол-во: 0.02
Кол-во: 0.03
Кол-во: 0.015
Кол-во: 0.015
Кол-во: 0.015
Кол-во: 0.015
Кол-во: 0.015
Кол-во: 0.019
Кол-во: 0.3
Кол-во: 0.8
Кол-во: 0.8
Кол-во: 0.06
Кол-во: 0.9
Кол-во: 0.5
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 0.3
Кол-во: 0.5
Кол-во: 0.5
Кол-во: 0.15
Кол-во: 0.09
Кол-во: 0.2
Кол-во: 0.06
Кол-во: 0.6
Кол-во: 0.5
Кол-во: 0.3
Кол-во: 0.09
Кол-во: 0.05
Кол-во: 0.15
Кол-во: 0.2
Кол-во: 0.3
Кол-во: 0.3
Кол-во: 224.0
Кол-во: 304.2
Кол-во: 480.0
Кол-во: 742.56
Кол-во: 400.0
Кол-во: 0.026
Кол-во: 0.08
Кол-во: 0.02
Кол-во: 0.02
Кол-во: 0.02
Кол-во: 0.08
Кол-во: 0.02
Кол-во: 0.02
Кол-во: 0.08
Кол-во: 0.06
Кол-во: 0.06
Кол-во: 0.06
Кол-во: 0.001
Кол-во: 0.054
Кол-во: 0.02
Кол-во: 0.078
Кол-во: 0.073
Кол-во: 0.126
Кол-во: 0.1
Кол-во: 400.0
Кол-во: 531.0
Кол-во: 120.0
Кол-во: 77.0
Кол-во: 650.0
Кол-во: 219.0
Кол-во: 224.0
Кол-во: 140.0
Кол-во: 31.0
Кол-во: 132.0
Кол-во: 672.0
Кол-во: 430.0
Кол-во: 331.0
Кол-во: 276.0
Кол-во: 388.5
Кол-во: 350.0
Кол-во: 426.0
Кол-во: 792.0
Кол-во: 468.0
Кол-во: 338.0
Кол-во: 250.0
Кол-во: 450.0
Кол-во: 500.0
Кол-во: 174.0
Кол-во: 120.0
Кол-во: 1060.0
Кол-во: 204.0
Кол-во: 16.0
Кол-во: 16.0
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Кол-во: 32.0
Кол-во: 98.0
Кол-во: 311.0
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Кол-во: 175.0
Кол-во: 128.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 70.2
Кол-во: 96.2
Кол-во: 63.7
Кол-во: 15.6
Кол-во: 15.6
Кол-во: 41.6
Кол-во: 93.6
Кол-во: 115.7
Кол-во: 78.0
Кол-во: 26.0
Кол-во: 26.0
Кол-во: 16.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 1585.0
Кол-во: 59.0
Кол-во: 48.0
Кол-во: 794.1
Кол-во: 154.5
Кол-во: 178.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 593.0
Кол-во: 108.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 16.0
Кол-во: 291.0
Кол-во: 49.0
Кол-во: 49.0
Кол-во: 16.0
Кол-во: 16.0
Кол-во: 16.0
Кол-во: 16.0
Кол-во: 16.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 56.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 168.0
Кол-во: 330.0
Кол-во: 448.0
Кол-во: 65.0
Кол-во: 520.0
Кол-во: 328.0
Кол-во: 110.0
Кол-во: 98.0
Кол-во: 58.0
Кол-во: 77.0
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