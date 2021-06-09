Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185." Кол-во: 0.05

"Позиция 2" "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185." Кол-во: 0.05

"Позиция 3" "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185." Кол-во: 0.05

"Позиция 4" "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185." Кол-во: 0.183

"Позиция 5" "Мастика для получения противокоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35 ºС." Кол-во: 0.1

"Позиция 6" "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185." Кол-во: 0.02

"Позиция 7" "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185." Кол-во: 0.05

"Позиция 8" "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185." Кол-во: 1.5

"Позиция 9" "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185." Кол-во: 0.1

"Позиция 10" "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185." Кол-во: 0.2

"Позиция 11" "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185." Кол-во: 0.05

"Позиция 12" "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185." Кол-во: 0.4

"Позиция 13" "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185." Кол-во: 0.02

"Позиция 14" "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185." Кол-во: 0.02

"Позиция 15" "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185." Кол-во: 0.02

"Позиция 16" "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185." Кол-во: 0.02

"Позиция 17" "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185." Кол-во: 0.02

"Позиция 18" "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185." Кол-во: 0.03

"Позиция 19" "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185." Кол-во: 0.015

"Позиция 20" "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185." Кол-во: 0.015

"Позиция 21" "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185." Кол-во: 0.015

"Позиция 22" "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185." Кол-во: 0.015

"Позиция 23" "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185." Кол-во: 0.015

"Позиция 24" "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185." Кол-во: 0.019

"Позиция 25" "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185." Кол-во: 0.3

"Позиция 26" "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185." Кол-во: 0.8

"Позиция 27" "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185." Кол-во: 0.8

"Позиция 28" "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185." Кол-во: 0.06

"Позиция 29" "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185." Кол-во: 0.9

"Позиция 30" "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185." Кол-во: 0.5

"Позиция 31" "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185." Кол-во: 1.0

"Позиция 32" "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185." Кол-во: 1.0

"Позиция 33" "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185." Кол-во: 0.3

"Позиция 34" "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185." Кол-во: 0.5

"Позиция 35" "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185." Кол-во: 0.5

"Позиция 36" "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185." Кол-во: 0.15

"Позиция 37" "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185." Кол-во: 0.09

"Позиция 38" "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185." Кол-во: 0.2

"Позиция 39" "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185." Кол-во: 0.06

"Позиция 40" "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185." Кол-во: 0.6

"Позиция 41" "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185." Кол-во: 0.5

"Позиция 42" "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185." Кол-во: 0.3

"Позиция 43" "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185." Кол-во: 0.09

"Позиция 44" "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185." Кол-во: 0.05

"Позиция 45" "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185." Кол-во: 0.15

"Позиция 46" "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185." Кол-во: 0.2

"Позиция 47" "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185." Кол-во: 0.3

"Позиция 48" "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185." Кол-во: 0.3

"Позиция 49" "Полотно нетканое геотекстильное иглопробивное и термоскреплённое по массе для дорожного строительства и балластировки газопроводов и нефтепроводов марки, поверхностная плотность 250г/м2; Разрывная нагрузка, не менее, (размер элементарной пробы (50х200) мм) 350,0Н (7,0 кН/м) в продольном и поперечном направлениях" Кол-во: 224.0

"Позиция 50" "Геотекстиль иглопробивной для балластировки грунтом подземных трубопроводов, которые могут прокладываться в различных климатических условиях, а также в качестве прослойки под любые утяжелители трубопроводов трубопроводов. плотность 360 г/м2 ." Кол-во: 304.2

"Позиция 51" "Геотекстиль иглопробивной для балластировки грунтом подземных трубопроводов, которые могут прокладываться в различных климатических условиях, а также в качестве прослойки под любые утяжелители трубопроводов трубопроводов. плотность 360 г/м2 ." Кол-во: 480.0

"Позиция 52" "Геотекстиль иглопробивной для балластировки грунтом подземных трубопроводов, которые могут прокладываться в различных климатических условиях, а также в качестве прослойки под любые утяжелители трубопроводов трубопроводов. плотность 360 г/м2 ." Кол-во: 742.56

"Позиция 53" "Геотекстиль иглопробивной для балластировки грунтом подземных трубопроводов, которые могут прокладываться в различных климатических условиях, а также в качестве прослойки под любые утяжелители трубопроводов трубопроводов. плотность 360 г/м2 ." Кол-во: 400.0

"Позиция 54" "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185." Кол-во: 0.026

"Позиция 55" "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185." Кол-во: 0.08

"Позиция 56" "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185." Кол-во: 0.02

"Позиция 57" "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185." Кол-во: 0.02

"Позиция 58" "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185." Кол-во: 0.02

"Позиция 59" "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185." Кол-во: 0.08

"Позиция 60" "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185." Кол-во: 0.02

"Позиция 61" "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185." Кол-во: 0.02

"Позиция 62" "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185." Кол-во: 0.08

"Позиция 63" "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185." Кол-во: 0.06

"Позиция 64" "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185." Кол-во: 0.06

"Позиция 65" "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185." Кол-во: 0.06

"Позиция 66" "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185." Кол-во: 0.001

"Позиция 67" "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185." Кол-во: 0.054

"Позиция 68" "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185." Кол-во: 0.02

"Позиция 69" "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185." Кол-во: 0.078

"Позиция 70" "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185." Кол-во: 0.073

"Позиция 71" "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185." Кол-во: 0.126

"Позиция 72" "Мастика битумно-полимерная представляет собой многокомпонентную композицию, включающую нефтяной битум, полимеры и модифицирующие добавки. Предназначена для получения антикоррозионных армированных покрытий при проведении в трассовых условиях капитального ремонта (переизоляции) газо-, нефте-, продуктопроводов диаметром до 1420 мм включительно с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 35°С, изготовления рулонного мастичного армированного материала, полимерно-битумных лент. Температура окружающего воздуха при нанесении, °С минус 40 – плюс 50. Температура поверхности при нанесении, °С плюс 10 – плюс 30. Температура мастики при нанесении, °С плюс 180 – плюс 185." Кол-во: 0.1

"Позиция 73" "Геотекстиль иглопробивной для балластировки грунтом подземных трубопроводов, которые могут прокладываться в различных климатических условиях, а также в качестве прослойки под любые утяжелители трубопроводов трубопроводов. плотность 360 г/м2 ." Кол-во: 400.0

"Позиция 74" "Геотекстиль иглопробивной для балластировки грунтом подземных трубопроводов, которые могут прокладываться в различных климатических условиях, а также в качестве прослойки под любые утяжелители трубопроводов трубопроводов. плотность 450 г/м2 ." Кол-во: 531.0

"Позиция 75" "Геотекстиль иглопробивной для балластировки грунтом подземных трубопроводов, которые могут прокладываться в различных климатических условиях, а также в качестве прослойки под любые утяжелители трубопроводов трубопроводов. плотность 450 г/м2 ." Кол-во: 120.0

"Позиция 76" "Геотекстиль иглопробивной для балластировки грунтом подземных трубопроводов, которые могут прокладываться в различных климатических условиях, а также в качестве прослойки под любые утяжелители трубопроводов трубопроводов. плотность 450 г/м2 ." Кол-во: 77.0

"Позиция 77" "Геотекстиль иглопробивной для балластировки грунтом подземных трубопроводов, которые могут прокладываться в различных климатических условиях, а также в качестве прослойки под любые утяжелители трубопроводов трубопроводов. плотность 450 г/м2 ." Кол-во: 650.0

"Позиция 78" "Геотекстиль иглопробивной для балластировки грунтом подземных трубопроводов, которые могут прокладываться в различных климатических условиях, а также в качестве прослойки под любые утяжелители трубопроводов трубопроводов. плотность 450 г/м2 ." Кол-во: 219.0

"Позиция 79" "Геотекстиль иглопробивной для балластировки грунтом подземных трубопроводов, которые могут прокладываться в различных климатических условиях, а также в качестве прослойки под любые утяжелители трубопроводов трубопроводов. плотность 450 г/м2 ." Кол-во: 224.0

"Позиция 80" "Геотекстиль иглопробивной для балластировки грунтом подземных трубопроводов, которые могут прокладываться в различных климатических условиях, а также в качестве прослойки под любые утяжелители трубопроводов трубопроводов. плотность 450 г/м2 ." Кол-во: 140.0

"Позиция 81" "Геотекстиль иглопробивной для балластировки грунтом подземных трубопроводов, которые могут прокладываться в различных климатических условиях, а также в качестве прослойки под любые утяжелители трубопроводов трубопроводов. плотность 450 г/м2 ." Кол-во: 31.0

"Позиция 82" "Геотекстиль иглопробивной для балластировки грунтом подземных трубопроводов, которые могут прокладываться в различных климатических условиях, а также в качестве прослойки под любые утяжелители трубопроводов трубопроводов. плотность 450 г/м2 ." Кол-во: 132.0

"Позиция 83" "Геотекстиль иглопробивной для балластировки грунтом подземных трубопроводов, которые могут прокладываться в различных климатических условиях, а также в качестве прослойки под любые утяжелители трубопроводов трубопроводов. плотность 450 г/м2 ." Кол-во: 672.0

"Позиция 84" "Геотекстиль иглопробивной изготовлен из высококачественных полиэфирных волокон иглопробивным способом. Некоторые разновидности дополнительно укреплены с помощью высокотемпературного воздействия (термоукрепление). Плотность 250 г/м2." Кол-во: 430.0

"Позиция 85" "Геотекстиль иглопробивной изготовлен из высококачественных полиэфирных волокон иглопробивным способом. Некоторые разновидности дополнительно укреплены с помощью высокотемпературного воздействия (термоукрепление). Плотность 250 г/м2." Кол-во: 331.0

"Позиция 86" "Геотекстиль иглопробивной изготовлен из высококачественных полиэфирных волокон иглопробивным способом. Некоторые разновидности дополнительно укреплены с помощью высокотемпературного воздействия (термоукрепление). Плотность 250 г/м2." Кол-во: 276.0

"Позиция 87" "Геотекстиль иглопробивной изготовлен из высококачественных полиэфирных волокон иглопробивным способом. Некоторые разновидности дополнительно укреплены с помощью высокотемпературного воздействия (термоукрепление). Плотность 330 г/м2." Кол-во: 388.5

"Позиция 88" "Геотекстиль иглопробивной изготовлен из высококачественных полиэфирных волокон иглопробивным способом. Некоторые разновидности дополнительно укреплены с помощью высокотемпературного воздействия (термоукрепление). Плотность 400 г/м2." Кол-во: 350.0

"Позиция 89" "Геотекстиль иглопробивной изготовлен из высококачественных полиэфирных волокон иглопробивным способом. Некоторые разновидности дополнительно укреплены с помощью высокотемпературного воздействия (термоукрепление). Плотность 400 г/м2." Кол-во: 426.0

"Позиция 90" "Геотекстиль иглопробивной изготовлен из высококачественных полиэфирных волокон иглопробивным способом. Некоторые разновидности дополнительно укреплены с помощью высокотемпературного воздействия (термоукрепление). Плотность 400 г/м2." Кол-во: 792.0

"Позиция 91" "Геотекстиль иглопробивной изготовлен из высококачественных полиэфирных волокон иглопробивным способом. Некоторые разновидности дополнительно укреплены с помощью высокотемпературного воздействия (термоукрепление). Плотность 400 г/м2." Кол-во: 468.0

"Позиция 92" "Геотекстиль иглопробивной изготовлен из высококачественных полиэфирных волокон иглопробивным способом. Некоторые разновидности дополнительно укреплены с помощью высокотемпературного воздействия (термоукрепление). Плотность 450 г/м2." Кол-во: 338.0

"Позиция 93" "Геотекстиль иглопробивной для балластировки грунтом подземных трубопроводов, которые могут прокладываться в различных климатических условиях, а также в качестве прослойки под любые утяжелители трубопроводов трубопроводов. плотность 360 г/м2 ." Кол-во: 250.0

"Позиция 94" "Геотекстиль иглопробивной для балластировки грунтом подземных трубопроводов, которые могут прокладываться в различных климатических условиях, а также в качестве прослойки под любые утяжелители трубопроводов трубопроводов. плотность 360 г/м2 ." Кол-во: 450.0

"Позиция 95" "Геотекстиль иглопробивной для балластировки грунтом подземных трубопроводов, которые могут прокладываться в различных климатических условиях, а также в качестве прослойки под любые утяжелители трубопроводов трубопроводов. плотность 360 г/м2 ." Кол-во: 500.0

"Позиция 96" "Геотекстиль иглопробивной для балластировки грунтом подземных трубопроводов, которые могут прокладываться в различных климатических условиях, а также в качестве прослойки под любые утяжелители трубопроводов трубопроводов. плотность 360 г/м2 ." Кол-во: 174.0

"Позиция 97" "Геотекстиль иглопробивной для балластировки грунтом подземных трубопроводов, которые могут прокладываться в различных климатических условиях, а также в качестве прослойки под любые утяжелители трубопроводов трубопроводов. плотность 450 г/м2 ." Кол-во: 120.0

"Позиция 98" "Геотекстиль иглопробивной для балластировки грунтом подземных трубопроводов, которые могут прокладываться в различных климатических условиях, а также в качестве прослойки под любые утяжелители трубопроводов трубопроводов. плотность 450 г/м2 ." Кол-во: 1060.0

"Позиция 99" "Георешётка объёмная, высота ячейки 200мм, размер ячейки 400х400мм, размер секции 8,26х2,4м, толщина ленты 1,8мм" Кол-во: 204.0

"Позиция 100" "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 600 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 600 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 0,8 до 2,4 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 7,5 до 27 кН/м -продольное направление, от 7,0 до 26 кН/м -поперечное направление" Кол-во: 16.0

"Позиция 101" "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 600 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 600 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 0,8 до 2,4 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 7,5 до 27 кН/м -продольное направление, от 7,0 до 26 кН/м -поперечное направление" Кол-во: 16.0

"Позиция 102" "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 600 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 600 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 0,8 до 2,4 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 7,5 до 27 кН/м -продольное направление, от 7,0 до 26 кН/м -поперечное направление" Кол-во: 16.0

"Позиция 103" "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 600 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 600 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 0,8 до 2,4 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 7,5 до 27 кН/м -продольное направление, от 7,0 до 26 кН/м -поперечное направление" Кол-во: 16.0

"Позиция 104" "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 600 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 600 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 0,8 до 2,4 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 7,5 до 27 кН/м -продольное направление, от 7,0 до 26 кН/м -поперечное направление" Кол-во: 32.0

"Позиция 105" "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 600 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 600 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 0,8 до 2,4 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 7,5 до 27 кН/м -продольное направление, от 7,0 до 26 кН/м -поперечное направление" Кол-во: 98.0

"Позиция 106" "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 600 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 600 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 0,8 до 2,4 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 7,5 до 27 кН/м -продольное направление, от 7,0 до 26 кН/м -поперечное направление" Кол-во: 311.0

"Позиция 107" "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 600 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 600 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 0,8 до 2,4 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 7,5 до 27 кН/м -продольное направление, от 7,0 до 26 кН/м -поперечное направление" Кол-во: 188.0

"Позиция 108" "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 600 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 600 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 0,8 до 2,4 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 7,5 до 27 кН/м -продольное направление, от 7,0 до 26 кН/м -поперечное направление" Кол-во: 175.0

"Позиция 109" "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 600 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 600 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 0,8 до 2,4 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 7,5 до 27 кН/м -продольное направление, от 7,0 до 26 кН/м -поперечное направление" Кол-во: 128.0

"Позиция 110" "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 300 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 300 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 2,1 до 4,8 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 4,0 до 24,0 кН/м -продольное направление, от 5,0 до 25 кН/м -поперечное направление, Прочность при продавливании шариком, не менее Н - От 400 до" Кол-во: 50.0

"Позиция 111" "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 300 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 300 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 2,1 до 4,8 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 4,0 до 24,0 кН/м -продольное направление, от 5,0 до 25 кН/м -поперечное направление, Прочность при продавливании шариком, не менее Н - От 400 до" Кол-во: 70.2

"Позиция 112" "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 300 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 300 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 2,1 до 4,8 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 4,0 до 24,0 кН/м -продольное направление, от 5,0 до 25 кН/м -поперечное направление, Прочность при продавливании шариком, не менее Н - От 400 до" Кол-во: 96.2

"Позиция 113" "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 300 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 300 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 2,1 до 4,8 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 4,0 до 24,0 кН/м -продольное направление, от 5,0 до 25 кН/м -поперечное направление, Прочность при продавливании шариком, не менее Н - От 400 до" Кол-во: 63.7

"Позиция 114" "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 300 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 300 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 2,1 до 4,8 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 4,0 до 24,0 кН/м -продольное направление, от 5,0 до 25 кН/м -поперечное направление, Прочность при продавливании шариком, не менее Н - От 400 до" Кол-во: 15.6

"Позиция 115" "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 300 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 300 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 2,1 до 4,8 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 4,0 до 24,0 кН/м -продольное направление, от 5,0 до 25 кН/м -поперечное направление, Прочность при продавливании шариком, не менее Н - От 400 до" Кол-во: 15.6

"Позиция 116" "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 300 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 300 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 2,1 до 4,8 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 4,0 до 24,0 кН/м -продольное направление, от 5,0 до 25 кН/м -поперечное направление, Прочность при продавливании шариком, не менее Н - От 400 до" Кол-во: 41.6

"Позиция 117" "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 300 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 300 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 2,1 до 4,8 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 4,0 до 24,0 кН/м -продольное направление, от 5,0 до 25 кН/м -поперечное направление, Прочность при продавливании шариком, не менее Н - От 400 до" Кол-во: 93.6

"Позиция 118" "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 300 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 300 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 2,1 до 4,8 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 4,0 до 24,0 кН/м -продольное направление, от 5,0 до 25 кН/м -поперечное направление, Прочность при продавливании шариком, не менее Н - От 400 до" Кол-во: 115.7

"Позиция 119" "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 300 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 300 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 2,1 до 4,8 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 4,0 до 24,0 кН/м -продольное направление, от 5,0 до 25 кН/м -поперечное направление, Прочность при продавливании шариком, не менее Н - От 400 до" Кол-во: 78.0

"Позиция 120" "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 300 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 300 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 2,1 до 4,8 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 4,0 до 24,0 кН/м -продольное направление, от 5,0 до 25 кН/м -поперечное направление, Прочность при продавливании шариком, не менее Н - От 400 до" Кол-во: 26.0

"Позиция 121" "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 300 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 300 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 2,1 до 4,8 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 4,0 до 24,0 кН/м -продольное направление, от 5,0 до 25 кН/м -поперечное направление, Прочность при продавливании шариком, не менее Н - От 400 до" Кол-во: 26.0

"Позиция 122" "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 350 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 350 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 2,1 до 4,8 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 4,0 до 24,0 кН/м -продольное направление, от 5,0 до 25 кН/м -поперечное направление, Прочность при продавливании шариком, не менее Н - От 400 до" Кол-во: 16.0

"Позиция 123" "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 350 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 350 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 2,1 до 4,8 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 4,0 до 24,0 кН/м -продольное направление, от 5,0 до 25 кН/м -поперечное направление, Прочность при продавливании шариком, не менее Н - От 400 до" Кол-во: 10.0

"Позиция 124" "Сетка стеклянная нитепрошивная пропитанная с разрывной нагрузкой по основе 100 кН/м и по утку 100 кН/м, с квадратным размером ячейки, сторона квадрата равна 25 мм, ширина полотна 400 см. Она состоит из двух систем ровингов или комплексных нитей, которые прошиты третьей. Для обеспечения лучшего сцепления с асфальтобетонной смесью геосетка обрабатывается пропиткой на основе латексных и битумных связующих. Геосинтетическое полотно используется для армирования и укрепления слоя асфальтобетона при прокладке скоростных трасс и дорожных развязок, строительстве аэродромов, ремонте дорог, усилении дорожного полотна с целью превышения пропускной способности, сооружении мостов, строительстве складских площадок, укладке асфальтобетонного покрытия поверх брусчатки или дороги из бетонных плит. Масса геосетки на единицу площади не менее 500 г/м2. Разрывная нагрузка геосетки дорожной не менее 100/100 кН/м. Удлинение геосетки дорожной при разрыве вдоль/поперёк, не более 4/4 %. Допустимая потеря прочн" Кол-во: 1585.0

"Позиция 125" "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 250 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 250 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 0,8 до 2,4 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 7,5 до 27 -продольное направление, от 7,0 до 26 кН/м -поперечное направление" Кол-во: 59.0

"Позиция 126" "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 350 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 350 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 0,8 до 2,4 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 7,5 до 27 -продольное направление, от 7,0 до 26 кН/м -поперечное направление" Кол-во: 48.0

"Позиция 127" "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 350 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 350 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 0,8 до 2,4 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 7,5 до 27 -продольное направление, от 7,0 до 26 кН/м -поперечное направление" Кол-во: 794.1

"Позиция 128" "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 350 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 350 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 0,8 до 2,4 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 7,5 до 27 -продольное направление, от 7,0 до 26 кН/м -поперечное направление" Кол-во: 154.5

"Позиция 129" "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 400 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 400 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 0,8 до 2,4 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 7,5 до 27 -продольное направление, от 7,0 до 26 кН/м -поперечное направление" Кол-во: 178.0

"Позиция 130" "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 400 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 400 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 0,8 до 2,4 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 7,5 до 27 -продольное направление, от 7,0 до 26 кН/м -поперечное направление" Кол-во: 200.0

"Позиция 131" "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 400 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 400 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 0,8 до 2,4 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 7,5 до 27 -продольное направление, от 7,0 до 26 кН/м -поперечное направление" Кол-во: 593.0

"Позиция 132" "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 500 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 500 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 0,8 до 2,4 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 7,5 до 27 -продольное направление, от 7,0 до 26 кН/м -поперечное направление" Кол-во: 108.0

"Позиция 133" "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 550 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 550 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 0,8 до 2,4 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 7,5 до 27 кН/м -продольное направление, от 7,0 до 26 кН/м -поперечное направление" Кол-во: 20.0

"Позиция 134" "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 550 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 550 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 0,8 до 2,4 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 7,5 до 27 кН/м -продольное направление, от 7,0 до 26 кН/м -поперечное направление" Кол-во: 100.0

"Позиция 135" "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 600 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 600 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 0,8 до 2,4 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 7,5 до 27 кН/м -продольное направление, от 7,0 до 26 кН/м -поперечное направление" Кол-во: 16.0

"Позиция 136" "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 600 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 600 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 0,8 до 2,4 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 7,5 до 27 кН/м -продольное направление, от 7,0 до 26 кН/м -поперечное направление" Кол-во: 291.0

"Позиция 137" "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 600 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 600 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 0,8 до 2,4 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 7,5 до 27 кН/м -продольное направление, от 7,0 до 26 кН/м -поперечное направление" Кол-во: 49.0

"Позиция 138" "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 600 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 600 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 0,8 до 2,4 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 7,5 до 27 кН/м -продольное направление, от 7,0 до 26 кН/м -поперечное направление" Кол-во: 49.0

"Позиция 139" "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 600 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 600 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 0,8 до 2,4 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 7,5 до 27 кН/м -продольное направление, от 7,0 до 26 кН/м -поперечное направление" Кол-во: 16.0

"Позиция 140" "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 600 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 600 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 0,8 до 2,4 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 7,5 до 27 кН/м -продольное направление, от 7,0 до 26 кН/м -поперечное направление" Кол-во: 16.0

"Позиция 141" "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 600 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 600 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 0,8 до 2,4 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 7,5 до 27 кН/м -продольное направление, от 7,0 до 26 кН/м -поперечное направление" Кол-во: 16.0

"Позиция 142" "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 600 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 600 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 0,8 до 2,4 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 7,5 до 27 кН/м -продольное направление, от 7,0 до 26 кН/м -поперечное направление" Кол-во: 16.0

"Позиция 143" "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 600 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 600 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 0,8 до 2,4 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 7,5 до 27 кН/м -продольное направление, от 7,0 до 26 кН/м -поперечное направление" Кол-во: 16.0

"Позиция 144" "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 350 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 350 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 2,1 до 4,8 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 4,0 до 24,0 кН/м -продольное направление, от 5,0 до 25 кН/м -поперечное направление, Прочность при продавливании шариком, не менее Н - От 400 до" Кол-во: 10.0

"Позиция 145" "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 350 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 350 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 2,1 до 4,8 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 4,0 до 24,0 кН/м -продольное направление, от 5,0 до 25 кН/м -поперечное направление, Прочность при продавливании шариком, не менее Н - От 400 до" Кол-во: 30.0

"Позиция 146" "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 350 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 350 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 2,1 до 4,8 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 4,0 до 24,0 кН/м -продольное направление, от 5,0 до 25 кН/м -поперечное направление, Прочность при продавливании шариком, не менее Н - От 400 до" Кол-во: 56.0

"Позиция 147" "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 350 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 350 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 2,1 до 4,8 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 4,0 до 24,0 кН/м -продольное направление, от 5,0 до 25 кН/м -поперечное направление, Прочность при продавливании шариком, не менее Н - От 400 до" Кол-во: 300.0

"Позиция 148" "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 350 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 350 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 2,1 до 4,8 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 4,0 до 24,0 кН/м -продольное направление, от 5,0 до 25 кН/м -поперечное направление, Прочность при продавливании шариком, не менее Н - От 400 до" Кол-во: 168.0

"Позиция 149" "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 600 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 600 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 0,8 до 2,4 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 7,5 до 27 кН/м -продольное направление, от 7,0 до 26 кН/м -поперечное направление" Кол-во: 330.0

"Позиция 150" "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 600 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 600 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 0,8 до 2,4 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 7,5 до 27 кН/м -продольное направление, от 7,0 до 26 кН/м -поперечное направление" Кол-во: 448.0

"Позиция 151" "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 600 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 600 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 0,8 до 2,4 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 7,5 до 27 кН/м -продольное направление, от 7,0 до 26 кН/м -поперечное направление" Кол-во: 65.0

"Позиция 152" "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 600 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 600 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 0,8 до 2,4 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 7,5 до 27 кН/м -продольное направление, от 7,0 до 26 кН/м -поперечное направление" Кол-во: 520.0

"Позиция 153" "Геотекстиль иглопробивной. Поверхностная плотность 600 г/м2. Формируемое и поставляемое в рулонах гибкое водопроницаемое полотно, получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (иглопробивание), физико-механическим (термоскреплением) способами или их комбинацией и сочетанием. Геотекстиль предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, разделительных, защитных, армирующих прослоек в конструкциях при строительстве, ремонте и реконструкции. применяется в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ) климатом (темпера- турный режим эксплуатации от минус 65°С до плюс 55°С), категория размещения – 5 (в почве) согласно ГОСТ 15150-69, при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности рН от 4 до 11. Поверхностная плотность 600 г/м2. Толщина при нагрузке 2 кПа, не менее от 2,1 до 4,8 мм , Разрывная нагрузка, не менее: от 4,0 до 24,0 кН/м -продольное направление, от 5,0 до 25 кН/м -поперечное направление, Прочность при продавливании шариком, не менее Н - от 380 до" Кол-во: 328.0

"Позиция 154" "Геотехническая решетка типа АР2. Геотехническая решетка (георешетка) представляет собой объемную ячеистую конструкцию (модуль), изготавливаемую из полиэтиленовых лент посредством их соединения между собой линейными швами, расположенными в шахматном порядке. Настоящие технические условия распространяются на георешетки, предназначенные для: укрепления откосов, армирования слабых оснований в транспортном, гидротехническом и других отраслях строительства. Геотехническая решетка должна соответствовать требованиям настоящих технических условий и образцам-эталонам, согласованным с потребителем, и должна изготавливаться по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке. Георешетки изготавливают путем сварки полиэтиленовых лент линейными швами, расположенными в шахматном порядке и перпендикулярно основанию георешетки. Георешетка выпускается в виде складывающегося модуля прямоугольной формы в плане площадью 15 кв. м и массой 20-50 кг. Цвет георешетки не регламентируется. Допу" Кол-во: 110.0

"Позиция 155" "Геотехническая решетка типа АР2. Геотехническая решетка (георешетка) представляет собой объемную ячеистую конструкцию (модуль), изготавливаемую из полиэтиленовых лент посредством их соединения между собой линейными швами, расположенными в шахматном порядке. Настоящие технические условия распространяются на георешетки, предназначенные для: укрепления откосов, армирования слабых оснований в транспортном, гидротехническом и других отраслях строительства. Геотехническая решетка должна соответствовать требованиям настоящих технических условий и образцам-эталонам, согласованным с потребителем, и должна изготавливаться по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке. Георешетки изготавливают путем сварки полиэтиленовых лент линейными швами, расположенными в шахматном порядке и перпендикулярно основанию георешетки. Георешетка выпускается в виде складывающегося модуля прямоугольной формы в плане площадью 15 кв. м и массой 20-50 кг. Цвет георешетки не регламентируется. Допу" Кол-во: 98.0

"Позиция 156" "Геотехническая решетка типа АР2. Геотехническая решетка (георешетка) представляет собой объемную ячеистую конструкцию (модуль), изготавливаемую из полиэтиленовых лент посредством их соединения между собой линейными швами, расположенными в шахматном порядке. Настоящие технические условия распространяются на георешетки, предназначенные для: укрепления откосов, армирования слабых оснований в транспортном, гидротехническом и других отраслях строительства. Геотехническая решетка должна соответствовать требованиям настоящих технических условий и образцам-эталонам, согласованным с потребителем, и должна изготавливаться по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке. Георешетки изготавливают путем сварки полиэтиленовых лент линейными швами, расположенными в шахматном порядке и перпендикулярно основанию георешетки. Георешетка выпускается в виде складывающегося модуля прямоугольной формы в плане площадью 15 кв. м и массой 20-50 кг. Цвет георешетки не регламентируется. Допу" Кол-во: 58.0