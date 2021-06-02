Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Комплект опоры КОП-10-СПс80/8-В-Х-120-11" Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "Опора КО-АУ-10-СПс80/25-В-Х-120-9" Кол-во: 1.0

"Позиция 3" "Стойка ж/б вибрированная для ВЛ СВ-105-5,0" Кол-во: 2.0

"Позиция 4" "Стойка ж/б вибрированная для ЛЭП, СВ 105-5,0" Кол-во: 5.0

"Позиция 5" "Опора 2ПС10ПИ-2М" Кол-во: 3.0

"Позиция 6" "Опора 2АСО10ПИ-1М" Кол-во: 1.0

"Позиция 7" "Опора 2АУС10ПИ-1М" Кол-во: 1.0

"Позиция 8" "Опора 2АОС10ПИ-1М" Кол-во: 1.0

"Позиция 9" "Опора АУСО10П-1М" Кол-во: 1.0

"Позиция 10" "Комплект опоры АС10ПИ-1АМ" Кол-во: 1.0

"Позиция 11" "Опора 10КВ АС10ПИ-1АМ/Ф219.1СТ5500.10+ФШ" Кол-во: 1.0

"Позиция 12" "Опора комплектная ПС10ПИ-10АМ" Кол-во: 1.0

"Позиция 13" "Опора комплектная анкерная АСО10ПИ-1АМ" Кол-во: 10.0

"Позиция 14" "Опора комплектная анкерная АСО10ПИ-1АМ" Кол-во: 10.0

"Позиция 15" "Опора промежуточная ПУС10ПИ-2АМ" Кол-во: 4.0

"Позиция 16" "Опора ЛЭП СВ 110-3.5" Кол-во: 1.0

"Позиция 17" "Опора ЛЭП СВ 110-3,5" Кол-во: 10.0

"Позиция 18" "Стойка СВ 95-3" Кол-во: 12.0

"Позиция 19" "Стойка ж/б СВ 110-5" Кол-во: 1.0

"Позиция 20" "Стойка для ЛЭП СВ 105-5" Кол-во: 1.0

"Позиция 21" "Опора АУС10ПИ-1А" Кол-во: 1.0

"Позиция 22" "Опора 10КВ ОК/ПС10ПИ-1АМ/Ф219." Кол-во: 1.0

"Позиция 23" "Опора 10КВ ОК/ПУС10ПИ-1АМ/Ф219.1.СТ.550" Кол-во: 2.0

"Позиция 24" "Опора 10КВ АС10ПИ-1АМ/Ф219.1СТ5500.10+ФШ" Кол-во: 40.0

"Позиция 25" "Опора ПС10ПИ-2А" Кол-во: 25.0

"Позиция 26" "Стойка для ЛЭП СВб 110-3,5" Кол-во: 5.0

"Позиция 27" "Стойка для ЛЭП СВб 110-3,5" Кол-во: 1.0

"Позиция 28" "Стойка для ЛЭП СВб 110-3,5" Кол-во: 31.0

"Позиция 29" "Стойка для ЛЭП СВб 110-3,5" Кол-во: 31.0

"Позиция 30" "Стойка для ЛЭП СВб 110-3,5" Кол-во: 8.0

"Позиция 31" "Стойка для ЛЭП СВб 110-3,5" Кол-во: 3.0

"Позиция 32" "Стойка для ЛЭП СВб 110-3,5" Кол-во: 2.0

"Позиция 33" "Опора анкерная концевая. Количество цепей ВЛ две. Район по нормативному давлению ветра I - II. Район по нормативной толщине стенки гололеда I - IV. Масса, кг 1199. Тип линейной изоляции натяжная. Тип провода самонесущий изолированный провод." Кол-во: 6.0

"Позиция 34" "Опора ПС10ПИ-2А. Тип опоры промежуточная. Количество цепей ВЛ одна. Район по нормативному давлению ветра I - IV. Район по нормативной толщине стенки гололеда I - IV. Масса, кг 335. Тип линейной изоляции подвесная. Тип провода самонесущий изолированный провод." Кол-во: 5.0

"Позиция 35" "Опора анкерная стальная из гнутого профиля для воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ изготовленная из стали 09Г2С с защитой от коррозии методом горячего цинкования с толщиной покрытия 40-200 мкм., Опора состоит из стойки и траверсы, высота опоры от основания 9000 мм, от уровня земли 9500 мм., ширина стойки опоры у основания 920 мм., ширина траверсы 900 мм. Вес опоры с учетом стойки, траверсы и защитного покрытия 542 кг." Кол-во: 10.0

"Позиция 36" "Опора анкерная угловая стальная из гнутого профиля для воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ изготовленная из стали 09Г2С с защитой от коррозии методом горячего цинкования с толщиной покрытия 40-200 мкм., пора состоит из стойки и траверсы, высота опоры от основания 9000 мм, от уровня земли 9450 мм., ширина стойки опоры у основания 920 мм., ширина траверсы 900 мм. Вес опоры с учетом стойки, траверсы и защитного покрытия 551 кг." Кол-во: 10.0

"Позиция 37" "Промежуточная опора П35-1 применима в основном, для поддержания воздушно-электрических линий, на высоте, высчитанной исходя из профессиональной надобности. Монтируется на прямой местности, обычно занимает 80-90 процентов от всей электро трассы." Кол-во: 31.0

"Позиция 38" "Стойка ЛЭП СВ-110-5" Кол-во: 2.0

"Позиция 39" "Комплект опоры ОК/АУС10ПИ1АМ" Кол-во: 5.0

"Позиция 40" "Комплект пром. опоры ПС10ПИ-2АМ" Кол-во: 15.0

"Позиция 41" "Стойка для ЛЭП СВ 105-5" Кол-во: 4.0

"Позиция 42" "Стойка СВ 110-3,5" Кол-во: 5.0

"Позиция 43" "Опора СВ 110-3,5" Кол-во: 5.0

"Позиция 44" "Опора СВ 110-3,5" Кол-во: 12.0

"Позиция 45" "Опора ж/б СВ 110-5" Кол-во: 15.0

"Позиция 46" "Опора СВ 110-3,5" Кол-во: 1.0

"Позиция 47" "Опора ЛЭП СВ 110-3,5" Кол-во: 8.0

"Позиция 48" "Стойка СВ 110-1" Кол-во: 18.0

"Позиция 49" "Опора СВ 110-3,5" Кол-во: 1.0