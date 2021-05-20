"Позиция 1" "Набор подарочный, В составе: подарочная упаковка с логотипом Заказчика, кондитерский набор 600 г, творческая игра (0-6 лет), логическая игра (0-6 лет), мягкая игрушка-символ года, поздравительная открытка с логотипом Заказчика и конверт."

Кол-во: 2050.0