Поставка пакеров для нужд ООО "Газпром подземремонт Уренгой" (АСЗ 27787)

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Пакер ПРО-ЯМО2-ЯГ1(М)-142-59-1000-Т100-К3-03. Максимальный перепад давления 100 Мпа, Наружный диаметр 142 мм, Диаметр проходного канала (не менее) 59 мм, Длина (не более) 2220 мм, Масса (не более) 139 кг, Присоединительная резьба гладких НКТ верх: 89, низ: 73." Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "Пакер ПРО-ЯМО2-ЯГ1(М)-118-146 100МПа НКТ-60. Пакер для гидроразрыва пласта с механической осевой установкой с наружным ф118мм для колонн с Ду146мм на Ру100МПа с присоединительной резьбой НКТ-60" Кол-во: 1.0

"Позиция 3" "Пакер ПРО-ЯМО2-ЯГ1(М)-122-146 100МПа НКТ-73. Пакер для гидроразрыва пласта с механической осевой установкой типа с наружным ф122мм для колонн с Ду146мм на Ру100МПа с присоединительной резьбой НКТ-73" Кол-во: 1.0