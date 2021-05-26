Поставка оборудования связи и телекоммуникации для объектов строительства "Повышение надежности транспорта газа на участке Грязовец - Выборг", " Газопровод-отвод и ГРС к городам Кириллов-Белозерск-Липин Бор-Вытегра Вологодской области" для нужд ООО "Газпром инвест" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФЕН 26868)

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32110271566 Уникальный номер закупки 21/4.1/0026868/ГПК Номер закупки 0095/21/4.1/0026868/ГПК/ПР/ГОС/Э/12.05.2021 Наименование закупки Поставка оборудования связи и телекоммуникации для объектов строительства "Повышение надежности транспорта газа на участке Грязовец - Выборг", " Газопровод-отвод и ГРС к городам Кириллов-Белозерск-Липин Бор-Вытегра Вологодской области" для нужд ООО "Газпром инвест" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФЕН 26868) Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

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