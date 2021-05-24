Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Машина стирально-отжимная. Номинальная загрузочная масса не более, кг - 15. Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 - 150. Вид управления технологическим процессом - автомат (50 программ). Внутренний и наружный барабан - нержавеющая сталь. Остаточная влажность, % - 70. Вид обогрева - электро/пар. Мощность, кВт - 12,7. Номинальная мощность электродвигателя привода, кВт - 2,2. Номинальная мощность элементов нагрева, кВт - 10,5. Скорость вращения барабана при стирке, об/мин - 42-46. Скорость вращения барабана при отжиме, об/мин - 523. Габариты, мм - 850x870x1380. Масса, кг - 270. Удельный расход воды за цикл, кВтч/кг - 034/0,04. Удельный расход воды за цикл, дм3/кг - 17. Удельный расход пара за цикл, дм3/кг - 0,9." Кол-во: 3.0

"Позиция 2" "Машина сушильная. Номинальная загрузочная масса не более, кг - 20. Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 - 500. Производительность, кг/ч - 40. Остаточная влажность белья после сушки не более, % - 10. Вид обогрева - электро/пар. Мощность, кВт - 25,12. Номинальная мощность электродвигателя привода, кВт - 0,75. Номинальная мощность электродвигателя вентелятора, кВт - 0,37. Номинальная мощность элементов нагрева, кВт - 24. Вид управления технологическим процессом - автомат (10 программ). Габариты, мм - 1100x950x1735. Масса, кг - 305. Расход воздуха не более, м3/час - 540. Удельный расход электроэнергии не более, кВтч/к - 0,7. Удельный расход пара не более, дм3/кг - 0,9" Кол-во: 1.0

"Позиция 3" "Машина сушильная. Номинальная загрузочная масса не более, кг - 10. Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 - 250. Производительность, кг/ч - 20. Остаточная влажность белья после сушки не более, % - 10. Вид обогрева - электро. Мощность, кВт - 14,42. Номинальная мощность электродвигателя привода, кВт - 0,55. Номинальная мощность электродвигателя вентелятора, кВт - 0,37. Номинальная мощность элементов нагрева, кВт - 13,5. Вид управления технологическим процессом - автомат (10 программ). Габариты, мм - 860x805x1390. Масса, кг - 210. Расход воздуха не более, м3/час - 540. Удельный расход электроэнергии не более, кВтч/к - 0,7." Кол-во: 2.0

"Позиция 4" "Каток гладильный. Ширина зоны глажения, мм - 1000. Производительность, кг/час - 15. Диаметр вала, мм - 180. Обмотка вала - стальная шерсть из нержавеющей стали, полотно нетканное иглопробивное термостойкое, льняной чехол. Вид обогрева - электро. Температура глажения, °C - 100/140/180. Скорость глажения, м/мин - 1,25/1,85/2,5. Номинальная мощность электродвигателя привода, кВт - 0,072. Номинальная мощность элементов нагрева, кВт - 2,7. Напряжение, В - 220. Габариты, мм - 450х1180х970. Масса (в упаковке) не более, кг - 95 (110). Удельный расход электроэнергии, кВтч/кг - 0,15." Кол-во: 1.0