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    Главная / Торги / Поставка резино-технических изделий для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФЕН 30274)

    Поставка резино-технических изделий для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФЕН 30274)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.06.2021 09:3009.06.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110271515Дата и время окончания срока приема заявок Поставка резино-технических изделий для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"Российская Федерация, 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110271515

    Уникальный номер закупки

    21/4.2/0030274/ГПК

    Номер закупки

    0095/21/4.2/0030274/ГПК/ПР/ГОС/Э/12.05.2021

    Наименование закупки

    Поставка резино-технических изделий для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФЕН 30274)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    12.05.2021 18:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Продление вскр_09.06.2021.docx

    30274_Документация МИ_БС.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-29

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    E.Fetisova@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фетисова Е. Н.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Изделия из резины прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка резино-технических изделий для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.06.202116.06.2021 14:0016.06.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110271515Подведение итогов не позднее Поставка резино-технических изделий для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"Российская Федерация, 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка резино-технических изделий для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"

    Начальная цена

    10 328 916,26

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    22.19.73.119

    Изделия технического назначения из вулканизированной резины прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    22.19

    Производство прочих резиновых изделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Металлорукав (гибкий трубопровод) Ду32, L=5м. из стали 12Х18Н10Т по чертежу ТКД-32.202.400.000 СБ"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 2"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-А-2-3-10-100"

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 3"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-А-2-3-10-100"

    Кол-во: 80.0

    "Позиция 4"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-А-2-3-15-100"

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 5"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-А-2-3-15-100"

    Кол-во: 32.0

    "Позиция 6"

    "Ремень поликлиновой приводной, профиль "К", число ребер 5, расчетная длина 1125 мм, высота ребра от 4 до 5,2 мм, шаг 2,4 мм."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 7"

    "Смесь резиновая на основе фторкаучука СКФ-26 (viton) для производства агрессивостойких резиновых изделий, температурный режим работоспособности от -20 до +250 С, стойкость к озону и воздействию УФ-излучения. Условная прочность при растяжении, не менее МПа 13,2, относительно удлинение при разрыве, не менее % 130, твердость по Шору А, ед. 74-84, относительная остаточная деформация при сжатии на 20% в воздушной среде при 200 С, 24 ч - не более 40%, изменение объема образца при сжатии на 20% в среде топлива ТС-1 при 150С, 24 ч 2-9%"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 8"

    "Смесь резиновая на основе фторкаучука СКФ-26 (viton) для производства агрессивостойких резиновых изделий, температурный режим работоспособности от -20 до +250 С, стойкость к озону и воздействию УФ-излучения. Условная прочность при растяжении, не менее МПа 13,2, относительно удлинение при разрыве, не менее % 130, твердость по Шору А, ед. 74-84, относительная остаточная деформация при сжатии на 20% в воздушной среде при 200 С, 24 ч - не более 40%, изменение объема образца при сжатии на 20% в среде топлива ТС-1 при 150С, 24 ч 2-9%"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 9"

    "Смесь резиновая на основе фторкаучука СКФ-26 (viton) для производства агрессивостойких резиновых изделий, температурный режим работоспособности от -20 до +250 С, стойкость к озону и воздействию УФ-излучения. Условная прочность при растяжении, не менее МПа 13,2, относительно удлинение при разрыве, не менее % 130, твердость по Шору А, ед. 74-84, относительная остаточная деформация при сжатии на 20% в воздушной среде при 200 С, 24 ч - не более 40%, изменение объема образца при сжатии на 20% в среде топлива ТС-1 при 150С, 24 ч 2-9%"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 10"

    "Смесь резиновая на основе фторкаучука СКФ-26 (viton) для производства агрессивостойких резиновых изделий, температурный режим работоспособности от -20 до +250 С, стойкость к озону и воздействию УФ-излучения. Условная прочность при растяжении, не менее МПа 13,2, относительно удлинение при разрыве, не менее % 130, твердость по Шору А, ед. 74-84, относительная остаточная деформация при сжатии на 20% в воздушной среде при 200 С, 24 ч - не более 40%, изменение объема образца при сжатии на 20% в среде топлива ТС-1 при 150С, 24 ч 2-9%"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 11"

    "Смесь резиновая на основе фторкаучука СКФ-26 (viton) для производства агрессивостойких резиновых изделий, температурный режим работоспособности от -20 до +250 С, стойкость к озону и воздействию УФ-излучения. Условная прочность при растяжении, не менее МПа 13,2, относительно удлинение при разрыве, не менее % 130, твердость по Шору А, ед. 74-84, относительная остаточная деформация при сжатии на 20% в воздушной среде при 200 С, 24 ч - не более 40%, изменение объема образца при сжатии на 20% в среде топлива ТС-1 при 150С, 24 ч 2-9%"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 12"

    "Смесь резиновая на основе фторкаучука СКФ-26 (viton) для производства агрессивостойких резиновых изделий, температурный режим работоспособности от -20 до +250 С, стойкость к озону и воздействию УФ-излучения. Условная прочность при растяжении, не менее МПа 13,2, относительно удлинение при разрыве, не менее % 130, твердость по Шору А, ед. 74-84, относительная остаточная деформация при сжатии на 20% в воздушной среде при 200 С, 24 ч - не более 40%, изменение объема образца при сжатии на 20% в среде топлива ТС-1 при 150С, 24 ч 2-9%"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 13"

    "Смесь резиновая на основе фторкаучука СКФ-26 (viton) для производства агрессивостойких резиновых изделий, температурный режим работоспособности от -20 до +250 С, стойкость к озону и воздействию УФ-излучения. Условная прочность при растяжении, не менее МПа 13,2, относительно удлинение при разрыве, не менее % 130, твердость по Шору А, ед. 74-84, относительная остаточная деформация при сжатии на 20% в воздушной среде при 200 С, 24 ч - не более 40%, изменение объема образца при сжатии на 20% в среде топлива ТС-1 при 150С, 24 ч 2-9%"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 14"

    "Смесь резиновая на основе фторкаучука СКФ-26 (viton) для производства агрессивостойких резиновых изделий, температурный режим работоспособности от -20 до +250 С, стойкость к озону и воздействию УФ-излучения. Условная прочность при растяжении, не менее МПа 13,2, относительно удлинение при разрыве, не менее % 130, твердость по Шору А, ед. 74-84, относительная остаточная деформация при сжатии на 20% в воздушной среде при 200 С, 24 ч - не более 40%, изменение объема образца при сжатии на 20% в среде топлива ТС-1 при 150С, 24 ч 2-9%"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 15"

    "Смесь резиновая на основе фторкаучука СКФ-26 (viton) для производства агрессивостойких резиновых изделий, температурный режим работоспособности от -20 до +250 С, стойкость к озону и воздействию УФ-излучения. Условная прочность при растяжении, не менее МПа 13,2, относительно удлинение при разрыве, не менее % 130, твердость по Шору А, ед. 74-84, относительная остаточная деформация при сжатии на 20% в воздушной среде при 200 С, 24 ч - не более 40%, изменение объема образца при сжатии на 20% в среде топлива ТС-1 при 150С, 24 ч 2-9%"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 16"

    "Смесь резиновая на основе фторкаучука СКФ-26 (viton) для производства агрессивостойких резиновых изделий, температурный режим работоспособности от -20 до +250 С, стойкость к озону и воздействию УФ-излучения. Условная прочность при растяжении, не менее МПа 13,2, относительно удлинение при разрыве, не менее % 130, твердость по Шору А, ед. 74-84, относительная остаточная деформация при сжатии на 20% в воздушной среде при 200 С, 24 ч - не более 40%, изменение объема образца при сжатии на 20% в среде топлива ТС-1 при 150С, 24 ч 2-9%"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 17"

    "Шнур резиновый круглого сечения 2-4П d 10"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 18"

    "Шнур резиновый круглого сечения 2-4С d 8"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 19"

    "Шнур резиновый круглого сечения 2-4С d 9"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 20"

    "Шнур резиновый круглого сечения d 10,5 - 6"

    Кол-во: 14.0

    "Позиция 21"

    "Шнур резиновый круглого сечения d 2 - 6"

    Кол-во: 49.0

    "Позиция 22"

    "Шнур резиновый круглого сечения d 3,1 - 6"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 23"

    "Шнур резиновый круглого сечения d 3,1 - 6"

    Кол-во: 49.0

    "Позиция 24"

    "Шнур резиновый круглого сечения d 4 - 6"

    Кол-во: 49.0

    "Позиция 25"

    "Шнур резиновый круглого сечения d 5 - 6"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 26"

    "Шнур резиновый круглого сечения d 5 - 6"

    Кол-во: 49.0

    "Позиция 27"

    "Шнур резиновый круглого сечения d 7 - 6"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 28"

    "Шнур резиновый круглого сечения d 9 - 6"

    Кол-во: 13.6

    "Позиция 29"

    "Шнур резиновый круглого сечения d 9,5 - 6"

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 30"

    "Мембрана насосов 22Р03, Д=190мм, материал исполнения резина, толщина 5мм, чертеж №Д-1273"

    Кол-во: 36.0

    "Позиция 31"

    "Мембрана насосов 22Р03, Д=190мм, материал исполнения резина с покрытием тефлона, толщина 5мм, чертеж №Д-1271"

    Кол-во: 36.0

    "Позиция 32"

    "Мембрана насосов 22Р03, Д=190мм, материал исполнения резина, толщина 5мм, чертеж №Д-1273"

    Кол-во: 36.0

    "Позиция 33"

    "Мембрана насосов 22Р03, Д=190мм, материал исполнения резина с покрытием тефлона, толщина 5мм, чертеж №Д-1271"

    Кол-во: 36.0

    "Позиция 34"

    "Металлорукав (гибкий трубопровод) Ду32, L=5м. из стали 12Х18Н10Т по чертежу ТКД-32.201.201.000 СБ."

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 35"

    "Мембрана предохранительная вспомогательная Ду 300мм , разрывная, прямого действия со сплошным куполом без ослабляющих насечек. Срабатывает в тысячные доли секунды, пригодна для работы на жидких и газообразных средах, имеет высокую устойчивость к циклическим нагрузкам и пульсациям рабочего давления. Из нержавеющей стали,давление срабатывания 6,07,0кгс/см2, при температуре t=+110C"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 36"

    "Мембрана предохранительная вспомогательная Ду 300мм , разрывная, прямого действия со сплошным куполом без ослабляющих насечек. Срабатывает в тысячные доли секунды, пригодна для работы на жидких и газообразных средах, имеет высокую устойчивость к циклическим нагрузкам и пульсациям рабочего давления. Из нержавеющей стали,давление срабатывания 6,07,0кгс/см2, при температуре t=+110C"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 37"

    "Мембрана предохранительная вспомогательная Ду 300мм , разрывная, прямого действия со сплошным куполом без ослабляющих насечек. Срабатывает в тысячные доли секунды, пригодна для работы на жидких и газообразных средах, имеет высокую устойчивость к циклическим нагрузкам и пульсациям рабочего давления. Из нержавеющей стали,давление срабатывания 6,07,0кгс/см2, при температуре t=+110C"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 38"

    "Мембрана резинотканевая формовая, изготовленная методом вулканизации согласно черт. 100-170-Р-2992-00СБ, материал: Каучук NBS/nitrile/CS, температура рабочей среды от +20 до +220 градусов."

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 39"

    "Мембрана резинотканевая формовая, изготовленная методом вулканизации согласно черт. 100-170-Р-2992-00СБ, материал: Каучук NBS/nitrile/CS, температура рабочей среды от +20 до +220 градусов."

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 40"

    "Мембрана клапана установки осушки воздуха УОВ-1000 чертеж 1614.98.АКС.725.01 ГОСТ 21905-76"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 41"

    "Мембрана предохранительная основная Ду 250 мм разрывная, прямого действия со сплошным куполом без ослабляющих насечек. Срабатывает в тысячные доли секунды, пригодна для работы на жидких и газообразных средах, имеет высокую устойчивость к циклическим нагрузкам и пульсациям рабочего давления. Из нержавеющей стали, давление (12,0-13,0)кгс/см2, температура +60 C"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 42"

    "Мембрана предохранительная основная Ду 250 мм разрывная, прямого действия со сплошным куполом без ослабляющих насечек. Срабатывает в тысячные доли секунды, пригодна для работы на жидких и газообразных средах, имеет высокую устойчивость к циклическим нагрузкам и пульсациям рабочего давления. Из нержавеющей стали, давление (12,0-13,0)кгс/см2, температура +60 C"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 43"

    "Мембрана предохранительная основная Ду 300 мм, разрывная, прямого действия со сплошным куполом без ослабляющих насечек. Срабатывает в тысячные доли секунды, пригодна для работы на жидких и газообразных средах, имеет высокую устойчивость к циклическим нагрузкам и пульсациям рабочего давления. Из нержавеющей стали, на давление срабатывания (18,0-19,9)кгс/см2, при температуре +30 C"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 44"

    "Мембрана предохранительная основная Ду 300 мм, разрывная, прямого действия со сплошным куполом без ослабляющих насечек. Срабатывает в тысячные доли секунды, пригодна для работы на жидких и газообразных средах, имеет высокую устойчивость к циклическим нагрузкам и пульсациям рабочего давления. Из нержавеющей стали, на давление срабатывания (18,0-19,9)кгс/см2, при температуре +30 C"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 45"

    "Мембрана предохранительная основная Ду 300 мм, разрывная, прямого действия со сплошным куполом без ослабляющих насечек. Срабатывает в тысячные доли секунды, пригодна для работы на жидких и газообразных средах, имеет высокую устойчивость к циклическим нагрузкам и пульсациям рабочего давления. Из нержавеющей стали, на давление срабатывания (18,0-19,9)кгс/см2, при температуре +30 C"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 46"

    "Мембрана предохранительная вспомогательная типа Ду 250 мм, обратного действия со сплошным куполом без ослабляющих насечек. Работает на потерю устойчивости, раскрывается на четыре лепестка при помощи перекрещивающихся ножей узла крепления. Срабатывает в тысячные доли секунды без образования осколков и фрагментов купола. Пригодна для работы на газообразных средах, имеет устойчивость к циклическим нагрузкам и пульсациям рабочего давления. Из нержавеющей стали, давление срабатывания (0,25-5,0) кгс/см2, температура +60 C"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 47"

    "Мембрана предохранительная вспомогательная типа Ду 250 мм, обратного действия со сплошным куполом без ослабляющих насечек. Работает на потерю устойчивости, раскрывается на четыре лепестка при помощи перекрещивающихся ножей узла крепления. Срабатывает в тысячные доли секунды без образования осколков и фрагментов купола. Пригодна для работы на газообразных средах, имеет устойчивость к циклическим нагрузкам и пульсациям рабочего давления. Из нержавеющей стали, давление срабатывания (0,25-5,0) кгс/см2, температура +60 C"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 48"

    "Мембрана предохранительная Ду 500 мм прямого действия, состоит из одной или нескольких металлических секций со сквозными кольцевыми прорезями, герметизирующего элемента из фторопластовой плёнки и штатных прокладок. Для установки между фланцами с гладкой уплотнительной поверхностью. Срабатывает в тысячные доли секунды без образования металлических фрагментов, пригодна для работы на жидких и газообразных средах. Из нержавеющей стали + фторопласт на давление срабатывания 0,6...1,0 кгс/см.кв. при температуре +70 гр.С"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 49"

    "Мембрана предохранительная Ду 500 мм прямого действия, состоит из одной или нескольких металлических секций со сквозными кольцевыми прорезями, герметизирующего элемента из фторопластовой плёнки и штатных прокладок. Для установки между фланцами с гладкой уплотнительной поверхностью. Срабатывает в тысячные доли секунды без образования металлических фрагментов, пригодна для работы на жидких и газообразных средах. Из нержавеющей стали + фторопласт на давление срабатывания 0,6...1,0 кгс/см.кв. при температуре +70 гр.С"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 50"

    "Мембрана резинотканевая формовая, изготовленная методом вулканизации согласно черт. 93-КИП-606-200-СБ, материал: резина- неопрен, текстура - нейлон Т 118"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 51"

    "Мембрана резинотканевая формовая, изготовленная методом вулканизации согласно черт. 93-КИП-606-200-СБ, материал: резина- неопрен, текстура - нейлон Т 118"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 52"

    "Мембрана резинотканевая формовая, изготовленная методом вулканизации согласно черт. 93-КИП-606-200-СБ, материал: резина- неопрен, текстура - нейлон Т 118"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 53"

    "Мембрана резинотканевая формовая, изготовленная методом вулканизации согласно черт. 93-КИП-606-300-СБ, материал: резина- неопрен, текстура - нейлон Т 118"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 54"

    "Мембрана резинотканевая формовая, изготовленная методом вулканизации согласно черт. 93-КИП-606-300-СБ, материал: резина- неопрен, текстура - нейлон Т 118"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 55"

    "Мембрана резинотканевая формовая, изготовленная методом вулканизации согласно черт. 93-КИП-606-300-СБ, материал: резина- неопрен, текстура - нейлон Т 119"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 56"

    "Мембрана резинотканевая формовая, изготовленная методом вулканизации согласно черт. 93-КИП-606-400-СБ, материал: резина- неопрен, текстура - нейлон Т 118"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 57"

    "Мембрана резинотканевая формовая, изготовленная методом вулканизации согласно черт. 93-КИП-606-400-СБ, материал: резина- неопрен, текстура - нейлон Т 119"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 58"

    "Мембрана резинотканевая формовая, изготовленная методом вулканизации согласно черт. 93-КИП-606-400-СБ, материал: резина- неопрен, текстура - нейлон Т 120"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 59"

    "Мембрана резинотканевая формовая, изготовленная методом вулканизации согласно черт. 93-КИП-Р-605-1, материал - пластина 2 Н-II-ТМКЩ-М-1х2 по ГОСТ 7338-90."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 60"

    "Мембрана резинотканевая формовая, изготовленная методом вулканизации согласно черт. 93-КИП-Р-605-1, материал - пластина 2 Н-II-ТМКЩ-М-1х2 по ГОСТ 7338-90."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 61"

    "Мембрана резинотканевая формовая, изготовленная методом вулканизации согласно черт. 93-КИП-Р-605-1, материал - пластина 2 Н-II-ТМКЩ-М-1х2 по ГОСТ 7338-90."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 62"

    "Мембрана (ЗИП) для пневмоцилиндра привода поворотоной заслонки Ду900…1200, , диаметр 520 мм, высота 165 мм, материал резинокорд СКН-25 (26), чертеж №98.РМЦ.529"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 63"

    "Мембрана (ЗИП) для пневмоцилиндра привода поворотоной заслонки Ду900…1200, , диаметр 520 мм, высота 165 мм, материал резинокорд СКН-25 (26), чертеж №98.РМЦ.529"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 64"

    "Мембрана (ЗИП) для пневмоцилиндра привода поворотоной заслонки Ду900…1200, , диаметр 520 мм, высота 165 мм, материал резинокорд СКН-25 (26), чертеж №98.РМЦ.529"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 65"

    "Мембрана (ЗИП) для пневмоцилиндра привода поворотоной заслонки Ду900…1200, , диаметр 520 мм, высота 165 мм, материал резинокорд СКН-25 (26), чертеж №98.РМЦ.529"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 66"

    "Металлорукав высокого давления, стандартный тип сильфона, с одной оплеткой, ниппель с накидной гайкой, внутренний проходной диаметр 12 мм, рабочее давление 100 бар, длина 1200 мм"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 67"

    "Металлорукав высокого давления стандартный тип сильфона, с одной оплёткой, фланцевое соединение, внутренний проходной диаметр 40 мм, рабочее давление 40 бар, длина 5000 мм"

    Кол-во: 30.0

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