Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Металлорукав (гибкий трубопровод) Ду32, L=5м. из стали 12Х18Н10Т по чертежу ТКД-32.202.400.000 СБ" Кол-во: 40.0

"Позиция 2" "Прокладка спирально-навитая СНП-А-2-3-10-100" Кол-во: 16.0

"Позиция 3" "Прокладка спирально-навитая СНП-А-2-3-10-100" Кол-во: 80.0

"Позиция 4" "Прокладка спирально-навитая СНП-А-2-3-15-100" Кол-во: 16.0

"Позиция 5" "Прокладка спирально-навитая СНП-А-2-3-15-100" Кол-во: 32.0

"Позиция 6" "Ремень поликлиновой приводной, профиль "К", число ребер 5, расчетная длина 1125 мм, высота ребра от 4 до 5,2 мм, шаг 2,4 мм." Кол-во: 2.0

"Позиция 7" "Смесь резиновая на основе фторкаучука СКФ-26 (viton) для производства агрессивостойких резиновых изделий, температурный режим работоспособности от -20 до +250 С, стойкость к озону и воздействию УФ-излучения. Условная прочность при растяжении, не менее МПа 13,2, относительно удлинение при разрыве, не менее % 130, твердость по Шору А, ед. 74-84, относительная остаточная деформация при сжатии на 20% в воздушной среде при 200 С, 24 ч - не более 40%, изменение объема образца при сжатии на 20% в среде топлива ТС-1 при 150С, 24 ч 2-9%" Кол-во: 2.0

"Позиция 8" "Смесь резиновая на основе фторкаучука СКФ-26 (viton) для производства агрессивостойких резиновых изделий, температурный режим работоспособности от -20 до +250 С, стойкость к озону и воздействию УФ-излучения. Условная прочность при растяжении, не менее МПа 13,2, относительно удлинение при разрыве, не менее % 130, твердость по Шору А, ед. 74-84, относительная остаточная деформация при сжатии на 20% в воздушной среде при 200 С, 24 ч - не более 40%, изменение объема образца при сжатии на 20% в среде топлива ТС-1 при 150С, 24 ч 2-9%" Кол-во: 2.0

"Позиция 9" "Смесь резиновая на основе фторкаучука СКФ-26 (viton) для производства агрессивостойких резиновых изделий, температурный режим работоспособности от -20 до +250 С, стойкость к озону и воздействию УФ-излучения. Условная прочность при растяжении, не менее МПа 13,2, относительно удлинение при разрыве, не менее % 130, твердость по Шору А, ед. 74-84, относительная остаточная деформация при сжатии на 20% в воздушной среде при 200 С, 24 ч - не более 40%, изменение объема образца при сжатии на 20% в среде топлива ТС-1 при 150С, 24 ч 2-9%" Кол-во: 3.0

"Позиция 10" "Смесь резиновая на основе фторкаучука СКФ-26 (viton) для производства агрессивостойких резиновых изделий, температурный режим работоспособности от -20 до +250 С, стойкость к озону и воздействию УФ-излучения. Условная прочность при растяжении, не менее МПа 13,2, относительно удлинение при разрыве, не менее % 130, твердость по Шору А, ед. 74-84, относительная остаточная деформация при сжатии на 20% в воздушной среде при 200 С, 24 ч - не более 40%, изменение объема образца при сжатии на 20% в среде топлива ТС-1 при 150С, 24 ч 2-9%" Кол-во: 3.0

"Позиция 11" "Смесь резиновая на основе фторкаучука СКФ-26 (viton) для производства агрессивостойких резиновых изделий, температурный режим работоспособности от -20 до +250 С, стойкость к озону и воздействию УФ-излучения. Условная прочность при растяжении, не менее МПа 13,2, относительно удлинение при разрыве, не менее % 130, твердость по Шору А, ед. 74-84, относительная остаточная деформация при сжатии на 20% в воздушной среде при 200 С, 24 ч - не более 40%, изменение объема образца при сжатии на 20% в среде топлива ТС-1 при 150С, 24 ч 2-9%" Кол-во: 4.0

"Позиция 12" "Смесь резиновая на основе фторкаучука СКФ-26 (viton) для производства агрессивостойких резиновых изделий, температурный режим работоспособности от -20 до +250 С, стойкость к озону и воздействию УФ-излучения. Условная прочность при растяжении, не менее МПа 13,2, относительно удлинение при разрыве, не менее % 130, твердость по Шору А, ед. 74-84, относительная остаточная деформация при сжатии на 20% в воздушной среде при 200 С, 24 ч - не более 40%, изменение объема образца при сжатии на 20% в среде топлива ТС-1 при 150С, 24 ч 2-9%" Кол-во: 4.0

"Позиция 13" "Смесь резиновая на основе фторкаучука СКФ-26 (viton) для производства агрессивостойких резиновых изделий, температурный режим работоспособности от -20 до +250 С, стойкость к озону и воздействию УФ-излучения. Условная прочность при растяжении, не менее МПа 13,2, относительно удлинение при разрыве, не менее % 130, твердость по Шору А, ед. 74-84, относительная остаточная деформация при сжатии на 20% в воздушной среде при 200 С, 24 ч - не более 40%, изменение объема образца при сжатии на 20% в среде топлива ТС-1 при 150С, 24 ч 2-9%" Кол-во: 6.0

"Позиция 14" "Смесь резиновая на основе фторкаучука СКФ-26 (viton) для производства агрессивостойких резиновых изделий, температурный режим работоспособности от -20 до +250 С, стойкость к озону и воздействию УФ-излучения. Условная прочность при растяжении, не менее МПа 13,2, относительно удлинение при разрыве, не менее % 130, твердость по Шору А, ед. 74-84, относительная остаточная деформация при сжатии на 20% в воздушной среде при 200 С, 24 ч - не более 40%, изменение объема образца при сжатии на 20% в среде топлива ТС-1 при 150С, 24 ч 2-9%" Кол-во: 6.0

"Позиция 15" "Смесь резиновая на основе фторкаучука СКФ-26 (viton) для производства агрессивостойких резиновых изделий, температурный режим работоспособности от -20 до +250 С, стойкость к озону и воздействию УФ-излучения. Условная прочность при растяжении, не менее МПа 13,2, относительно удлинение при разрыве, не менее % 130, твердость по Шору А, ед. 74-84, относительная остаточная деформация при сжатии на 20% в воздушной среде при 200 С, 24 ч - не более 40%, изменение объема образца при сжатии на 20% в среде топлива ТС-1 при 150С, 24 ч 2-9%" Кол-во: 30.0

"Позиция 16" "Смесь резиновая на основе фторкаучука СКФ-26 (viton) для производства агрессивостойких резиновых изделий, температурный режим работоспособности от -20 до +250 С, стойкость к озону и воздействию УФ-излучения. Условная прочность при растяжении, не менее МПа 13,2, относительно удлинение при разрыве, не менее % 130, твердость по Шору А, ед. 74-84, относительная остаточная деформация при сжатии на 20% в воздушной среде при 200 С, 24 ч - не более 40%, изменение объема образца при сжатии на 20% в среде топлива ТС-1 при 150С, 24 ч 2-9%" Кол-во: 30.0

"Позиция 17" "Шнур резиновый круглого сечения 2-4П d 10" Кол-во: 50.0

"Позиция 18" "Шнур резиновый круглого сечения 2-4С d 8" Кол-во: 2.0

"Позиция 19" "Шнур резиновый круглого сечения 2-4С d 9" Кол-во: 50.0

"Позиция 20" "Шнур резиновый круглого сечения d 10,5 - 6" Кол-во: 14.0

"Позиция 21" "Шнур резиновый круглого сечения d 2 - 6" Кол-во: 49.0

"Позиция 22" "Шнур резиновый круглого сечения d 3,1 - 6" Кол-во: 10.0

"Позиция 23" "Шнур резиновый круглого сечения d 3,1 - 6" Кол-во: 49.0

"Позиция 24" "Шнур резиновый круглого сечения d 4 - 6" Кол-во: 49.0

"Позиция 25" "Шнур резиновый круглого сечения d 5 - 6" Кол-во: 10.0

"Позиция 26" "Шнур резиновый круглого сечения d 5 - 6" Кол-во: 49.0

"Позиция 27" "Шнур резиновый круглого сечения d 7 - 6" Кол-во: 10.0

"Позиция 28" "Шнур резиновый круглого сечения d 9 - 6" Кол-во: 13.6

"Позиция 29" "Шнур резиновый круглого сечения d 9,5 - 6" Кол-во: 16.0

"Позиция 30" "Мембрана насосов 22Р03, Д=190мм, материал исполнения резина, толщина 5мм, чертеж №Д-1273" Кол-во: 36.0

"Позиция 31" "Мембрана насосов 22Р03, Д=190мм, материал исполнения резина с покрытием тефлона, толщина 5мм, чертеж №Д-1271" Кол-во: 36.0

"Позиция 32" "Мембрана насосов 22Р03, Д=190мм, материал исполнения резина, толщина 5мм, чертеж №Д-1273" Кол-во: 36.0

"Позиция 33" "Мембрана насосов 22Р03, Д=190мм, материал исполнения резина с покрытием тефлона, толщина 5мм, чертеж №Д-1271" Кол-во: 36.0

"Позиция 34" "Металлорукав (гибкий трубопровод) Ду32, L=5м. из стали 12Х18Н10Т по чертежу ТКД-32.201.201.000 СБ." Кол-во: 10.0

"Позиция 35" "Мембрана предохранительная вспомогательная Ду 300мм , разрывная, прямого действия со сплошным куполом без ослабляющих насечек. Срабатывает в тысячные доли секунды, пригодна для работы на жидких и газообразных средах, имеет высокую устойчивость к циклическим нагрузкам и пульсациям рабочего давления. Из нержавеющей стали,давление срабатывания 6,07,0кгс/см2, при температуре t=+110C" Кол-во: 3.0

"Позиция 36" "Мембрана предохранительная вспомогательная Ду 300мм , разрывная, прямого действия со сплошным куполом без ослабляющих насечек. Срабатывает в тысячные доли секунды, пригодна для работы на жидких и газообразных средах, имеет высокую устойчивость к циклическим нагрузкам и пульсациям рабочего давления. Из нержавеющей стали,давление срабатывания 6,07,0кгс/см2, при температуре t=+110C" Кол-во: 3.0

"Позиция 37" "Мембрана предохранительная вспомогательная Ду 300мм , разрывная, прямого действия со сплошным куполом без ослабляющих насечек. Срабатывает в тысячные доли секунды, пригодна для работы на жидких и газообразных средах, имеет высокую устойчивость к циклическим нагрузкам и пульсациям рабочего давления. Из нержавеющей стали,давление срабатывания 6,07,0кгс/см2, при температуре t=+110C" Кол-во: 4.0

"Позиция 38" "Мембрана резинотканевая формовая, изготовленная методом вулканизации согласно черт. 100-170-Р-2992-00СБ, материал: Каучук NBS/nitrile/CS, температура рабочей среды от +20 до +220 градусов." Кол-во: 20.0

"Позиция 39" "Мембрана резинотканевая формовая, изготовленная методом вулканизации согласно черт. 100-170-Р-2992-00СБ, материал: Каучук NBS/nitrile/CS, температура рабочей среды от +20 до +220 градусов." Кол-во: 20.0

"Позиция 40" "Мембрана клапана установки осушки воздуха УОВ-1000 чертеж 1614.98.АКС.725.01 ГОСТ 21905-76" Кол-во: 200.0

"Позиция 41" "Мембрана предохранительная основная Ду 250 мм разрывная, прямого действия со сплошным куполом без ослабляющих насечек. Срабатывает в тысячные доли секунды, пригодна для работы на жидких и газообразных средах, имеет высокую устойчивость к циклическим нагрузкам и пульсациям рабочего давления. Из нержавеющей стали, давление (12,0-13,0)кгс/см2, температура +60 C" Кол-во: 8.0

"Позиция 42" "Мембрана предохранительная основная Ду 250 мм разрывная, прямого действия со сплошным куполом без ослабляющих насечек. Срабатывает в тысячные доли секунды, пригодна для работы на жидких и газообразных средах, имеет высокую устойчивость к циклическим нагрузкам и пульсациям рабочего давления. Из нержавеющей стали, давление (12,0-13,0)кгс/см2, температура +60 C" Кол-во: 8.0

"Позиция 43" "Мембрана предохранительная основная Ду 300 мм, разрывная, прямого действия со сплошным куполом без ослабляющих насечек. Срабатывает в тысячные доли секунды, пригодна для работы на жидких и газообразных средах, имеет высокую устойчивость к циклическим нагрузкам и пульсациям рабочего давления. Из нержавеющей стали, на давление срабатывания (18,0-19,9)кгс/см2, при температуре +30 C" Кол-во: 3.0

"Позиция 44" "Мембрана предохранительная основная Ду 300 мм, разрывная, прямого действия со сплошным куполом без ослабляющих насечек. Срабатывает в тысячные доли секунды, пригодна для работы на жидких и газообразных средах, имеет высокую устойчивость к циклическим нагрузкам и пульсациям рабочего давления. Из нержавеющей стали, на давление срабатывания (18,0-19,9)кгс/см2, при температуре +30 C" Кол-во: 3.0

"Позиция 45" "Мембрана предохранительная основная Ду 300 мм, разрывная, прямого действия со сплошным куполом без ослабляющих насечек. Срабатывает в тысячные доли секунды, пригодна для работы на жидких и газообразных средах, имеет высокую устойчивость к циклическим нагрузкам и пульсациям рабочего давления. Из нержавеющей стали, на давление срабатывания (18,0-19,9)кгс/см2, при температуре +30 C" Кол-во: 4.0

"Позиция 46" "Мембрана предохранительная вспомогательная типа Ду 250 мм, обратного действия со сплошным куполом без ослабляющих насечек. Работает на потерю устойчивости, раскрывается на четыре лепестка при помощи перекрещивающихся ножей узла крепления. Срабатывает в тысячные доли секунды без образования осколков и фрагментов купола. Пригодна для работы на газообразных средах, имеет устойчивость к циклическим нагрузкам и пульсациям рабочего давления. Из нержавеющей стали, давление срабатывания (0,25-5,0) кгс/см2, температура +60 C" Кол-во: 8.0

"Позиция 47" "Мембрана предохранительная вспомогательная типа Ду 250 мм, обратного действия со сплошным куполом без ослабляющих насечек. Работает на потерю устойчивости, раскрывается на четыре лепестка при помощи перекрещивающихся ножей узла крепления. Срабатывает в тысячные доли секунды без образования осколков и фрагментов купола. Пригодна для работы на газообразных средах, имеет устойчивость к циклическим нагрузкам и пульсациям рабочего давления. Из нержавеющей стали, давление срабатывания (0,25-5,0) кгс/см2, температура +60 C" Кол-во: 8.0

"Позиция 48" "Мембрана предохранительная Ду 500 мм прямого действия, состоит из одной или нескольких металлических секций со сквозными кольцевыми прорезями, герметизирующего элемента из фторопластовой плёнки и штатных прокладок. Для установки между фланцами с гладкой уплотнительной поверхностью. Срабатывает в тысячные доли секунды без образования металлических фрагментов, пригодна для работы на жидких и газообразных средах. Из нержавеющей стали + фторопласт на давление срабатывания 0,6...1,0 кгс/см.кв. при температуре +70 гр.С" Кол-во: 2.0

"Позиция 49" "Мембрана предохранительная Ду 500 мм прямого действия, состоит из одной или нескольких металлических секций со сквозными кольцевыми прорезями, герметизирующего элемента из фторопластовой плёнки и штатных прокладок. Для установки между фланцами с гладкой уплотнительной поверхностью. Срабатывает в тысячные доли секунды без образования металлических фрагментов, пригодна для работы на жидких и газообразных средах. Из нержавеющей стали + фторопласт на давление срабатывания 0,6...1,0 кгс/см.кв. при температуре +70 гр.С" Кол-во: 3.0

"Позиция 50" "Мембрана резинотканевая формовая, изготовленная методом вулканизации согласно черт. 93-КИП-606-200-СБ, материал: резина- неопрен, текстура - нейлон Т 118" Кол-во: 5.0

"Позиция 51" "Мембрана резинотканевая формовая, изготовленная методом вулканизации согласно черт. 93-КИП-606-200-СБ, материал: резина- неопрен, текстура - нейлон Т 118" Кол-во: 5.0

"Позиция 52" "Мембрана резинотканевая формовая, изготовленная методом вулканизации согласно черт. 93-КИП-606-200-СБ, материал: резина- неопрен, текстура - нейлон Т 118" Кол-во: 5.0

"Позиция 53" "Мембрана резинотканевая формовая, изготовленная методом вулканизации согласно черт. 93-КИП-606-300-СБ, материал: резина- неопрен, текстура - нейлон Т 118" Кол-во: 5.0

"Позиция 54" "Мембрана резинотканевая формовая, изготовленная методом вулканизации согласно черт. 93-КИП-606-300-СБ, материал: резина- неопрен, текстура - нейлон Т 118" Кол-во: 5.0

"Позиция 55" "Мембрана резинотканевая формовая, изготовленная методом вулканизации согласно черт. 93-КИП-606-300-СБ, материал: резина- неопрен, текстура - нейлон Т 119" Кол-во: 5.0

"Позиция 56" "Мембрана резинотканевая формовая, изготовленная методом вулканизации согласно черт. 93-КИП-606-400-СБ, материал: резина- неопрен, текстура - нейлон Т 118" Кол-во: 5.0

"Позиция 57" "Мембрана резинотканевая формовая, изготовленная методом вулканизации согласно черт. 93-КИП-606-400-СБ, материал: резина- неопрен, текстура - нейлон Т 119" Кол-во: 5.0

"Позиция 58" "Мембрана резинотканевая формовая, изготовленная методом вулканизации согласно черт. 93-КИП-606-400-СБ, материал: резина- неопрен, текстура - нейлон Т 120" Кол-во: 5.0

"Позиция 59" "Мембрана резинотканевая формовая, изготовленная методом вулканизации согласно черт. 93-КИП-Р-605-1, материал - пластина 2 Н-II-ТМКЩ-М-1х2 по ГОСТ 7338-90." Кол-во: 1.0

"Позиция 60" "Мембрана резинотканевая формовая, изготовленная методом вулканизации согласно черт. 93-КИП-Р-605-1, материал - пластина 2 Н-II-ТМКЩ-М-1х2 по ГОСТ 7338-90." Кол-во: 2.0

"Позиция 61" "Мембрана резинотканевая формовая, изготовленная методом вулканизации согласно черт. 93-КИП-Р-605-1, материал - пластина 2 Н-II-ТМКЩ-М-1х2 по ГОСТ 7338-90." Кол-во: 2.0

"Позиция 62" "Мембрана (ЗИП) для пневмоцилиндра привода поворотоной заслонки Ду900…1200, , диаметр 520 мм, высота 165 мм, материал резинокорд СКН-25 (26), чертеж №98.РМЦ.529" Кол-во: 6.0

"Позиция 63" "Мембрана (ЗИП) для пневмоцилиндра привода поворотоной заслонки Ду900…1200, , диаметр 520 мм, высота 165 мм, материал резинокорд СКН-25 (26), чертеж №98.РМЦ.529" Кол-во: 6.0

"Позиция 64" "Мембрана (ЗИП) для пневмоцилиндра привода поворотоной заслонки Ду900…1200, , диаметр 520 мм, высота 165 мм, материал резинокорд СКН-25 (26), чертеж №98.РМЦ.529" Кол-во: 6.0

"Позиция 65" "Мембрана (ЗИП) для пневмоцилиндра привода поворотоной заслонки Ду900…1200, , диаметр 520 мм, высота 165 мм, материал резинокорд СКН-25 (26), чертеж №98.РМЦ.529" Кол-во: 6.0

"Позиция 66" "Металлорукав высокого давления, стандартный тип сильфона, с одной оплеткой, ниппель с накидной гайкой, внутренний проходной диаметр 12 мм, рабочее давление 100 бар, длина 1200 мм" Кол-во: 50.0