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    Главная / Торги / Поставка химических материалов технологические, производственные для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФАВ 35477)

    Поставка химических материалов технологические, производственные для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФАВ 35477)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 09:3020.05.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110271549Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химических материалов (Химические материалы (технологические, производственные) (КРОМЕ бытовой химии))Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110271549

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0035477/ГПК

    Номер закупки

    0095/21/4.3/0035477/ГПК/ПР/ГОС/Э/12.05.2021

    Наименование закупки

    Поставка химических материалов технологические, производственные для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФАВ 35477)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    12.05.2021 19:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    35477_ГПК_Документация МИ ЕР БС.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-27

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    A.Filippova@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппова А. В.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка химических материалов (Химические материалы (технологические, производственные) (КРОМЕ бытовой химии))

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    26.05.202126.05.2021 14:0026.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110271549Подведение итогов не позднее Поставка химических материалов (Химические материалы (технологические, производственные) (КРОМЕ бытовой химии))Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка химических материалов (Химические материалы (технологические, производственные) (КРОМЕ бытовой химии))

    Начальная цена

    69 948 941,57

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    20.59.52.199

    Реагенты сложные диагностические или лабораторные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    20.59.5

    Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 3"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 4"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 5"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 6"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 7"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 8"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 9"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 10"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 11"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 12"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 13"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 14"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 15"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 16"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 17"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 18"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 19"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 37.0

    "Позиция 20"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 21"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 22"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 23"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 24"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40 с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 25"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40 с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 9.0

    "Позиция 26"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40 с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 64.0

    "Позиция 27"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40 с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 46.0

    "Позиция 28"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40 с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 64.0

    "Позиция 29"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 30"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/75л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 31"

    "Пленка радиографическая рулонная 70 ммх90м со свинцовым экраном 0,027 мм с обоих сторон; в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 32"

    "Пленка радиографическая рулонная 70 ммх90м со свинцовым экраном 0,027 мм с обоих сторон; в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 33"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 34"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 35"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 36"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 37"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 38"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 39"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 40"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 41"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 42"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 43"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 44"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 45"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 46"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 47"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 48"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 49"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 50"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 51"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 52"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/75л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 53"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/75л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 54"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/75л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 55"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/75л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 56"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/75л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 57"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/75л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 58"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/75л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 59"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/75л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 60"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/75л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 61"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/75л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 62"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/75л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 63"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/75л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 64"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 65"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 66"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/75л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 56.0

    "Позиция 67"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 68"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 69"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 70"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 71"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 72"

    "Пленка радиографическая рулонная 70 ммх90м со свинцовым экраном 0,027 мм с обоих сторон; в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 73"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 74"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 75"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 76"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/75л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 77"

    "Пленка радиографическая рулонная 70 ммх90м со свинцовым экраном 0,027 мм с обоих сторон; в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 22.0

    "Позиция 78"

    "Пленка радиографическая техническая 10х40/200л с бумажными прокладками, , в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 79"

    "Пленка радиографическая рулонная 70 ммх90м со свинцовым экраном 0,027 мм с обоих сторон; в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 23.0

    "Позиция 80"

    "Пленка радиографическая рулонная 100 ммх90м со свинцовым экраном 0,027 мм с обоих сторон; в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 32.0

    "Позиция 81"

    "Пленка радиографическая техническая 10х40/200л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 82"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 99.0

    "Позиция 83"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, , в диапазоне радиационной толщины – до 40 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 6-7; класс С4 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 84"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, , в диапазоне радиационной толщины – до 40 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 6-7; класс С4 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 85"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 86"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 87"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 88"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 89"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 18.0

    "Позиция 90"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 17.0

    "Позиция 91"

    "Пленка радиографическая рулонная 70 ммх90м со свинцовым экраном 0,027 мм с обоих сторон; в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 92"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 93"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 94"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 95"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 96"

    "Пленка радиографическая рулонная 70 ммх90м со свинцовым экраном 0,027 мм с обоих сторон; в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 75.0

    "Позиция 97"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/75л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 98"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 99"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 45.0

    "Позиция 100"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 470.0

    "Позиция 101"

    "Пленка радиографическая рулонная 70 ммх90м со свинцовым экраном 0,027 мм с обоих сторон; в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 102"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 103"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 104"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 816.0

    "Позиция 105"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40 с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 106"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40 с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 107"

    "Пленка радиографическая рулонная 100 ммх90м со свинцовым экраном 0,027 мм с обоих сторон; в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 108"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 109"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/75л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 33.0

    "Позиция 110"

    "Пленка радиографическая рулонная 100 ммх90м со свинцовым экраном 0,027 мм с обоих сторон; в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 111"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 112"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 113"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 114"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, , в диапазоне радиационной толщины – до 40 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 6-7; класс С4 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 115"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 116"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 24.0

    "Позиция 117"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 118"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 119"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 120"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 121"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 122"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 123"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 124"

    "Пленка радиографическая рулонная 100 ммх90м со свинцовым экраном 0,027 мм с обоих сторон; в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 125"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 126"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 127"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 128"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 129"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 130"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 131"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 132"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 133"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 134"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 135"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 136"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 137"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 138"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 139"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 140"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 141"

    "Пленка радиографическая техническая 10х40/200л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 142"

    "Пленка радиографическая техническая 10х40/200л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 143"

    "Пленка радиографическая техническая 10х40/200л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 144"

    "Пленка радиографическая техническая 10х40/200л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 145"

    "Пленка радиографическая техническая 10х40/200л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 146"

    "Пленка радиографическая техническая 10х40/200л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 147"

    "Пленка радиографическая рулонная 100 ммх90м со свинцовым экраном 0,027 мм с обоих сторон; в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 148"

    "Пленка радиографическая рулонная 100 ммх90м со свинцовым экраном 0,027 мм с обоих сторон; в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 149"

    "Пленка радиографическая рулонная 100 ммх90м со свинцовым экраном 0,027 мм с обоих сторон; в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 150"

    "Пленка радиографическая рулонная 100 ммх90м со свинцовым экраном 0,027 мм с обоих сторон; в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 151"

    "Пленка радиографическая рулонная 100 ммх90м со свинцовым экраном 0,027 мм с обоих сторон; в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 152"

    "Пленка радиографическая рулонная 100 ммх90м со свинцовым экраном 0,027 мм с обоих сторон; в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 153"

    "Пленка радиографическая рулонная 100 ммх90м со свинцовым экраном 0,027 мм с обоих сторон; в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 154"

    "Пленка радиографическая рулонная 70 ммх90м со свинцовым экраном 0,027 мм с обоих сторон; в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 155"

    "Пленка радиографическая рулонная 70 ммх90м со свинцовым экраном 0,027 мм с обоих сторон; в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 156"

    "Пленка радиографическая рулонная 70 ммх90м со свинцовым экраном 0,027 мм с обоих сторон; в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 157"

    "Пленка радиографическая рулонная 70 ммх90м со свинцовым экраном 0,027 мм с обоих сторон; в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 158"

    "Пленка радиографическая рулонная 70 ммх90м со свинцовым экраном 0,027 мм с обоих сторон; в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 159"

    "Пленка радиографическая рулонная 70 ммх90м со свинцовым экраном 0,027 мм с обоих сторон; в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 160"

    "Пленка радиографическая рулонная 70 ммх90м со свинцовым экраном 0,027 мм с обоих сторон; в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 161"

    "Пленка радиографическая рулонная 70 ммх90м со свинцовым экраном 0,027 мм с обоих сторон; в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 162"

    "Пленка радиографическая рулонная 70 ммх90м со свинцовым экраном 0,027 мм с обоих сторон; в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 163"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 164"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 165"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 166"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 167"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 168"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 169"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 170"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 171"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 172"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 173"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 174"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 175"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 176"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 177"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 178"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 179"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 180"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 181"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 182"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 183"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 184"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 185"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 186"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 187"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 188"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 189"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 190"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 191"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 192"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 193"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 194"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 195"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 196"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 197"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 198"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 199"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 200"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 201"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 14.0

    "Позиция 202"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 80.0

    "Позиция 203"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 204"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 205"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 206"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 207"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 208"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 209"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 210"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 211"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 212"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 213"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 214"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 215"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 216"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 217"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 218"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 219"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 220"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 221"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 222"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 223"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 224"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 225"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 226"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 227"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 228"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 229"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 230"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 231"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 232"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 233"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 234"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 235"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 236"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 237"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 238"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 239"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 240"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 241"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 242"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 243"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 244"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 245"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 246"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 247"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 248"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 249"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 250"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 251"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 252"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 253"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 254"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 255"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 256"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 257"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 258"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 259"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 260"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 261"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 262"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 263"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 264"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 265"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 266"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 11.0

    "Позиция 267"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 268"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 269"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 270"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 11.0

    "Позиция 271"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 272"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 273"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 274"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 275"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 276"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 277"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 278"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 80.0

    "Позиция 279"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 280"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 281"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 282"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 283"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/75л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 284"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/75л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 285"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/75л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 286"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/75л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 287"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/75л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 288"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/75л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 289"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 290"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/75л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 291"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 292"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 293"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 294"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 13.0

    "Позиция 295"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 90.0

    "Позиция 296"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 21.0

    "Позиция 297"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 47.0

    "Позиция 298"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40 с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1100.0

    "Позиция 299"

    "Пленка радиографическая рулонная 100 ммх90м со свинцовым экраном 0,027 мм с обоих сторон; в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 300"

    "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 10.0

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    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    01.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    7 126 333
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
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