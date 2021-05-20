Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 3" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 3.0

"Позиция 4" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 5" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 6" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 7" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 2.0

"Позиция 8" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 2.0

"Позиция 9" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 10" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 3.0

"Позиция 11" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 12" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 13" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 14" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 15" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 16" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 2.0

"Позиция 17" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 18" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 2.0

"Позиция 19" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 37.0

"Позиция 20" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 10.0

"Позиция 21" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 22" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 23" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 24" "Пленка радиографическая техническая 30х40 с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 8.0

"Позиция 25" "Пленка радиографическая техническая 30х40 с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 9.0

"Позиция 26" "Пленка радиографическая техническая 30х40 с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 64.0

"Позиция 27" "Пленка радиографическая техническая 30х40 с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 46.0

"Позиция 28" "Пленка радиографическая техническая 30х40 с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 64.0

"Позиция 29" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 4.0

"Позиция 30" "Пленка радиографическая техническая 30х40/75л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 31" "Пленка радиографическая рулонная 70 ммх90м со свинцовым экраном 0,027 мм с обоих сторон; в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 8.0

"Позиция 32" "Пленка радиографическая рулонная 70 ммх90м со свинцовым экраном 0,027 мм с обоих сторон; в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 2.0

"Позиция 33" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 34" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 35" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 8.0

"Позиция 36" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 2.0

"Позиция 37" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 2.0

"Позиция 38" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 39" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 40" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 6.0

"Позиция 41" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 42" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 43" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 44" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 45" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 46" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 47" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 48" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 49" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 50" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 51" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 52" "Пленка радиографическая техническая 30х40/75л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 53" "Пленка радиографическая техническая 30х40/75л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 54" "Пленка радиографическая техническая 30х40/75л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 55" "Пленка радиографическая техническая 30х40/75л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 56" "Пленка радиографическая техническая 30х40/75л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 57" "Пленка радиографическая техническая 30х40/75л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 58" "Пленка радиографическая техническая 30х40/75л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 59" "Пленка радиографическая техническая 30х40/75л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 60" "Пленка радиографическая техническая 30х40/75л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 61" "Пленка радиографическая техническая 30х40/75л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 62" "Пленка радиографическая техническая 30х40/75л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 63" "Пленка радиографическая техническая 30х40/75л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 64" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 65" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 66" "Пленка радиографическая техническая 30х40/75л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 56.0

"Позиция 67" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 2.0

"Позиция 68" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 69" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 70" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 71" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 2.0

"Позиция 72" "Пленка радиографическая рулонная 70 ммх90м со свинцовым экраном 0,027 мм с обоих сторон; в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 16.0

"Позиция 73" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 74" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 16.0

"Позиция 75" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 76" "Пленка радиографическая техническая 30х40/75л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 30.0

"Позиция 77" "Пленка радиографическая рулонная 70 ммх90м со свинцовым экраном 0,027 мм с обоих сторон; в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 22.0

"Позиция 78" "Пленка радиографическая техническая 10х40/200л с бумажными прокладками, , в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 2.0

"Позиция 79" "Пленка радиографическая рулонная 70 ммх90м со свинцовым экраном 0,027 мм с обоих сторон; в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 23.0

"Позиция 80" "Пленка радиографическая рулонная 100 ммх90м со свинцовым экраном 0,027 мм с обоих сторон; в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 32.0

"Позиция 81" "Пленка радиографическая техническая 10х40/200л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 2.0

"Позиция 82" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 99.0

"Позиция 83" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, , в диапазоне радиационной толщины – до 40 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 6-7; класс С4 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 84" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, , в диапазоне радиационной толщины – до 40 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 6-7; класс С4 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 85" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 2.0

"Позиция 86" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 5.0

"Позиция 87" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 4.0

"Позиция 88" "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 15.0

"Позиция 89" "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 18.0

"Позиция 90" "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 17.0

"Позиция 91" "Пленка радиографическая рулонная 70 ммх90м со свинцовым экраном 0,027 мм с обоих сторон; в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 5.0

"Позиция 92" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 93" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 94" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 95" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 7.0

"Позиция 96" "Пленка радиографическая рулонная 70 ммх90м со свинцовым экраном 0,027 мм с обоих сторон; в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 75.0

"Позиция 97" "Пленка радиографическая техническая 30х40/75л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 2.0

"Позиция 98" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 40.0

"Позиция 99" "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 45.0

"Позиция 100" "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 470.0

"Позиция 101" "Пленка радиографическая рулонная 70 ммх90м со свинцовым экраном 0,027 мм с обоих сторон; в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 100.0

"Позиция 102" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 200.0

"Позиция 103" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 10.0

"Позиция 104" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 816.0

"Позиция 105" "Пленка радиографическая техническая 30х40 с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 500.0

"Позиция 106" "Пленка радиографическая техническая 30х40 с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 300.0

"Позиция 107" "Пленка радиографическая рулонная 100 ммх90м со свинцовым экраном 0,027 мм с обоих сторон; в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 108" "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 2.0

"Позиция 109" "Пленка радиографическая техническая 30х40/75л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 33.0

"Позиция 110" "Пленка радиографическая рулонная 100 ммх90м со свинцовым экраном 0,027 мм с обоих сторон; в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 4.0

"Позиция 111" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 4.0

"Позиция 112" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 113" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 8.0

"Позиция 114" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, , в диапазоне радиационной толщины – до 40 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 6-7; класс С4 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 2.0

"Позиция 115" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 50.0

"Позиция 116" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 24.0

"Позиция 117" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 118" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 15.0

"Позиция 119" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 2.0

"Позиция 120" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 121" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 3.0

"Позиция 122" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 5.0

"Позиция 123" "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 40.0

"Позиция 124" "Пленка радиографическая рулонная 100 ммх90м со свинцовым экраном 0,027 мм с обоих сторон; в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 8.0

"Позиция 125" "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 126" "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 127" "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 128" "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 129" "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 130" "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 131" "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 132" "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 133" "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 134" "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 135" "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 136" "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 3.0

"Позиция 137" "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 4.0

"Позиция 138" "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 139" "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 140" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 2.0

"Позиция 141" "Пленка радиографическая техническая 10х40/200л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 142" "Пленка радиографическая техническая 10х40/200л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 143" "Пленка радиографическая техническая 10х40/200л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 144" "Пленка радиографическая техническая 10х40/200л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 145" "Пленка радиографическая техническая 10х40/200л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 146" "Пленка радиографическая техническая 10х40/200л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 147" "Пленка радиографическая рулонная 100 ммх90м со свинцовым экраном 0,027 мм с обоих сторон; в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 148" "Пленка радиографическая рулонная 100 ммх90м со свинцовым экраном 0,027 мм с обоих сторон; в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 149" "Пленка радиографическая рулонная 100 ммх90м со свинцовым экраном 0,027 мм с обоих сторон; в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 150" "Пленка радиографическая рулонная 100 ммх90м со свинцовым экраном 0,027 мм с обоих сторон; в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 2.0

"Позиция 151" "Пленка радиографическая рулонная 100 ммх90м со свинцовым экраном 0,027 мм с обоих сторон; в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 152" "Пленка радиографическая рулонная 100 ммх90м со свинцовым экраном 0,027 мм с обоих сторон; в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 2.0

"Позиция 153" "Пленка радиографическая рулонная 100 ммх90м со свинцовым экраном 0,027 мм с обоих сторон; в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 154" "Пленка радиографическая рулонная 70 ммх90м со свинцовым экраном 0,027 мм с обоих сторон; в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 155" "Пленка радиографическая рулонная 70 ммх90м со свинцовым экраном 0,027 мм с обоих сторон; в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 156" "Пленка радиографическая рулонная 70 ммх90м со свинцовым экраном 0,027 мм с обоих сторон; в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 157" "Пленка радиографическая рулонная 70 ммх90м со свинцовым экраном 0,027 мм с обоих сторон; в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 158" "Пленка радиографическая рулонная 70 ммх90м со свинцовым экраном 0,027 мм с обоих сторон; в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 3.0

"Позиция 159" "Пленка радиографическая рулонная 70 ммх90м со свинцовым экраном 0,027 мм с обоих сторон; в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 3.0

"Позиция 160" "Пленка радиографическая рулонная 70 ммх90м со свинцовым экраном 0,027 мм с обоих сторон; в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 161" "Пленка радиографическая рулонная 70 ммх90м со свинцовым экраном 0,027 мм с обоих сторон; в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 162" "Пленка радиографическая рулонная 70 ммх90м со свинцовым экраном 0,027 мм с обоих сторон; в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 163" "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 164" "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 165" "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 166" "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 167" "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 168" "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 169" "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 170" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 171" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 172" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 2.0

"Позиция 173" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 174" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 175" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 176" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 177" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 178" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 2.0

"Позиция 179" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 180" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 181" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 4.0

"Позиция 182" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 183" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 184" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 4.0

"Позиция 185" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 3.0

"Позиция 186" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 2.0

"Позиция 187" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 2.0

"Позиция 188" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 4.0

"Позиция 189" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 190" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 191" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 2.0

"Позиция 192" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 2.0

"Позиция 193" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 2.0

"Позиция 194" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 195" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 2.0

"Позиция 196" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 2.0

"Позиция 197" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 2.0

"Позиция 198" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 199" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 6.0

"Позиция 200" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 8.0

"Позиция 201" "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 14.0

"Позиция 202" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 80.0

"Позиция 203" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 204" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 205" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 206" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 207" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 208" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 209" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 210" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 211" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 212" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 213" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 214" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 215" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 216" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 217" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 218" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 219" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 220" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 221" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 222" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 223" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 224" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 225" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 226" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 227" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 228" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 229" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 230" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 231" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 232" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 233" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 234" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 235" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 236" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 237" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 238" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 239" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 240" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 241" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 242" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 243" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 244" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 245" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 246" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 247" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 248" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 249" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 250" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 251" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 252" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 253" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 254" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 255" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 256" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 257" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 258" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 259" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 260" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 261" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 262" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 263" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 2.0

"Позиция 264" "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 6.0

"Позиция 265" "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 15.0

"Позиция 266" "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 11.0

"Позиция 267" "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 7.0

"Позиция 268" "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 5.0

"Позиция 269" "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 4.0

"Позиция 270" "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 11.0

"Позиция 271" "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 6.0

"Позиция 272" "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 5.0

"Позиция 273" "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 4.0

"Позиция 274" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 275" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 276" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 277" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 278" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 80.0

"Позиция 279" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 6.0

"Позиция 280" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 6.0

"Позиция 281" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 3.0

"Позиция 282" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 20.0

"Позиция 283" "Пленка радиографическая техническая 30х40/75л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 284" "Пленка радиографическая техническая 30х40/75л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 285" "Пленка радиографическая техническая 30х40/75л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 286" "Пленка радиографическая техническая 30х40/75л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 287" "Пленка радиографическая техническая 30х40/75л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 3.0

"Позиция 288" "Пленка радиографическая техническая 30х40/75л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 289" "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 3.0

"Позиция 290" "Пленка радиографическая техническая 30х40/75л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 291" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 292" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 8.0

"Позиция 293" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 294" "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 13.0

"Позиция 295" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 90.0

"Позиция 296" "Пленка радиографическая техническая 30х40/100л с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 21.0

"Позиция 297" "Пленка радиографическая техническая 30х40/50л с бумажными прокладками, в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 47.0

"Позиция 298" "Пленка радиографическая техническая 30х40 с бумажными прокладками, оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами СМП-1 – 60-400 1/Р; коэффициент контрастности G при D=2 -не менее 4,3; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 1100.0

"Позиция 299" "Пленка радиографическая рулонная 100 ммх90м со свинцовым экраном 0,027 мм с обоих сторон; в диапазоне радиационной толщины – от 4 до 70 мм; коэфф. контрастности-не менее 4,6; чувствительность (p-1) 10-12; класс С5 по EN 584-1; проявка в автоматических проявочных машинах; срок хранения 36 мес." Кол-во: 100.0