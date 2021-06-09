Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка комплектующих к насосному оборудованию для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФЕН 36010)

    Поставка комплектующих к насосному оборудованию для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФЕН 36010)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.06.2021 09:3009.06.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110271513Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектующих к насосному оборудованию для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"Российская Федерация, 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 лит. АПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110271513

    Уникальный номер закупки

    21/4.2/0036010/ГПК

    Номер закупки

    0095/21/4.2/0036010/ГПК/ПР/ГОС/Э/12.05.2021

    Наименование закупки

    Поставка комплектующих к насосному оборудованию для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФЕН 36010)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    12.05.2021 18:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Продление вскр_09.06.2021.docx

    36010_Документация МИ_БС.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-29

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    E.Fetisova@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фетисова Е. Н.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Насосы и компрессоры прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка комплектующих к насосному оборудованию для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.06.202116.06.2021 14:0016.06.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110271513Подведение итогов не позднее Поставка комплектующих к насосному оборудованию для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"Российская Федерация, 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектующих к насосному оборудованию для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"

    Начальная цена

    27 740 511,95

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    28.13.14.190

    Насосы прочие

    28.13.28.000

    Компрессоры прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    28.13

    Производство прочих насосов и компрессоров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Гребень уплотнительный Н4.172.001-19 Компрессор АТП5-5/3"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 2"

    "Гребень уплотнительный Н4.172.001-16 Компрессор АТП5-5/3"

    Кол-во: 65.0

    "Позиция 3"

    "Гребень уплотнительный Н4.171.621 Компрессор АТП5-5/3"

    Кол-во: 38.0

    "Позиция 4"

    "Уплотнение торцевое Насос 3В-16/25"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 5"

    "Уплотнение торцевое Насос 3В-16/25"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 6"

    "Направляющая Вакуумные насосы АВЗ-90 и АВЗ-125Д"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 7"

    "Фильтр-картридж для установки компрессорной высокого давления ПТС Вектор-330"

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 8"

    "Подшипник 283-С-0322 Насос ЭКН50-110"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 9"

    "Подпятник Насос А1 3В16/63-20/63Б"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 10"

    "Фланец уравновешивающего диска Блоки 33БПУ 00.00, 33БПУ5 04.00"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 11"

    "Вал эксцентриковый с венцом АФНИ.303812.002П"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 12"

    "Цилиндр 3 ступени 2П32/10-2 Компрессор 302ГП 5/70"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 13"

    "Патрубок 2390.05.05.000 Компрессор ДЭН 90Ш"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 14"

    "Рукав н/н 1628 высокого давления 1SN DN25 DIN/EN853/SAE100 R1AT-O1"W.P.88BAR/1275 PSI-2Q07(800) Компрессор ДЭН-90Ш"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 15"

    "Рукав н/н 1610 высокого давления 1SN DN25 DIN/EN853/SAE100 R1AT-O1"W.P.88BAR/1275 PSI-2Q07(900) Компрессор ДЭН-90Ш"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 16"

    "Уплотнение торцевое Насос А1 3В16/63-20/63Б"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 17"

    "Накладка крейцкопфа АФНИ.753781.002"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 18"

    "Уплотнение торцевое двойное сильфонное в сборе 70-СД-В Насос НК-560/120"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 19"

    "Уплотнение торцевое 0200 Насос ГНОМ 40х25Т"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 20"

    "Уплотнение торцевое 0200 Насос ГНОМ 40х25Т"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 21"

    "Комплект болтов с гайками муфты МПП-1.1-6-110, шпилька М8х1х100, гайка М8х1, болт М8х1х35 Насос VSHR-2002"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 22"

    "Плунжер352.10.01.04 Вакуумный насос АВЗ-90"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 23"

    "Эксцентрик 352.10.01.03 Вакуумный насос АВЗ-90"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 24"

    "Эксцентрик 352.10.01.02 Вакуумный насос АВЗ-90"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 25"

    "Плунжер352.10.01.05 Вакуумный насос АВЗ-90"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 26"

    "Уплотнение торцевое Насос 3В-16/25"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 27"

    "Крышка колодца КЦП1-15-1 Серия 3.900-3 Выпуск 7 Части 1 и 2"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 28"

    "Гребень уплотнительный Н4.171.621-20 Компрессор АТП5-5/3"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 29"

    "Гребень уплотнительный Н4.171.621-19 Агрегат АТП5-5/3"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 30"

    "Гребень уплотнительный Н4.171.621-18 Агрегат АТП5-5/3"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 31"

    "Гребень уплотнительный Н4.171.621-16 Компрессор АТП-5/3"

    Кол-во: 70.0

    "Позиция 32"

    "Гребень уплотнительный Н4.171.621-06 Компрессор АТП-5/3"

    Кол-во: 35.0

    "Позиция 33"

    "Гребень уплотнительный Н4.172.001-06 Компрессор АТП5-5/3"

    Кол-во: 38.0

    "Позиция 34"

    "Цилиндр 4-ой ступени 302П 18/7 Компрессор 302ГП5/70"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 35"

    "Плунжер тип Н322.02.00.004 Насос трехплунжерный кривошипный 2.3ПТ -1 -1,6/25 Д2 В2 габарита 1"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 36"

    "Плунжер тип Н326.04.01.001 Насос трехплунжерный кривошипный марки 2.3 ПТ-1-4/10 Д2 В2 габарита 1"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 37"

    "Мембрана предохранительная Ду50, Р=5кгс/см2, тип МР-2, материал 12Х18Н10Т+фторопласт"

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 38"

    "Компрессор ЭКПА 2/150-3(4)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 39"

    "Комплект колец поршневых Компрессор ЭКПА 2/150-3(4) У110х3; У25х2; М110"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 40"

    "Комплект колец поршневых Компрессор 1ВТ 0,5-0,2/64 У85х3,У32х2,М85х3"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 41"

    "Уплотнение по маслу 22.13002 ВНУ тип HD178 TF375H"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 42"

    "Уплотнение по воде 22.60006 D=38mm d=26.98mm для ВНУ тип HD178 TF375H"

    Кол-во: 9.0

    "Позиция 43"

    "Патрон фильтра воздушного Винтовая компрессорная установка ВК 75 Е-89"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 44"

    "Уплотнение по воде 701.0224 ВНУ тип K13030 B-E130T"

    Кол-во: 18.0

    "Позиция 45"

    "Мембрана предохранительная Ду50, Р=5кгс/см2, тип МР-2, материал 12Х18Н10Т+фторопласт"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 46"

    "Муфта дисковая полужесткая МПП-1.1-6-110"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 47"

    "Пакет гибких элементов муфты МПП-1.1-6-110 Насос VSHR-2002"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 48"

    "Палец крейцкопфа 502П-3.1.1 Компрессор 302ГП 5/70"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 49"

    "Шестерня привода 1К65-0339 Компрессор 302ГП 5/70"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 50"

    "Серьга крейцкопфа 751 745.001-01 Компрессор 2СНМ4-24/9с"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 51"

    "Цилиндр 3-й ступени 405П50/15-2 Компрессор 305ВП 16/70"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 52"

    "Цилиндр 2-ой ступени 405П27/10-1 Компрессор 305ВП16/70"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 53"

    "Гильза цилиндра 4-ой ступени 105П27/10-4 Компрессор 305ВП 16/70"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 54"

    "Цилиндр 4-ой ступени 205П27/10-2 Компрессор 305ВП 16/70"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 55"

    "Гильза цилиндра 2-ой ступени 105П-27/10-3 Компрессор 305ВП 16/70"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 56"

    "Сальник 2-4 ст. в сб. 50-3 СТП0501-125-78 Компрессор 305ВП 16/70"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 57"

    "Валик ведущий 205П-5-1-3 Компрессор 305ВП 16/70"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 58"

    "Болт шатуна 105П-4-4 СТП0501-135-78 Компрессор 305ВП 16/70"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 59"

    "Палец крейцкопфа 305П-3-1 сб Компрессор 305ВП 16/70"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 60"

    "Сальник 1-Зст.в сб. 50-2 СТП0501-126-78 Компрессор 305ВП 16/70"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 61"

    "Вкладыш Д37м-1004154А2-2Н Насос трехплунжерный кривошипный марки 2.3 ПТ-1-4/10 Д2 В2 габарита 1"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 62"

    "Шатун с крышкой в сборе Д37м-1004.100А1 Насос трехплунжерный кривошипный марки 2.3 ПТ-1-4/10 Д2 В2 габарита 1"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 63"

    "Ползун Н320.01.02.004 Насос трехплунжерный кривошипный марки 2.3 ПТ-1-4/10 Д2 В2 габарита 1"

    Кол-во: 6.0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211087113
    Поставка комплексов программно-технических для объекта строительства "Отраслевая система оперативно-диспетчерского управления ООО "Югтрансгаз" для ООО "Газпром информ" для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 0001/22/4.1/0007652/ГПК)
    Поставка комплексов программно-технических для объекта строительства "Отраслевая система...
    177172
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    312 874 485
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32111007982
    Поставка контрольно-ремонтного стенда для рассортировки обсадных труб для нужд АО "Газпромтрубинвест" (№ 0001/21/4.3/0087961/ГТрубИнвест)
    Поставка контрольно-ремонтного стенда для рассортировки обсадных труб для нужд АО...
    176159
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    30 105 708
    Лоты:
    1
    Регион:
    Костромская область
    АО Газпром закупки
    Маркетинговые исследования № 32211087076
    Выполнение работ по газоконденсатным исследованиям с отбором и анализом проб пластовых флюидов через устьевую установку на скважинах Бованенковского НГКМ для нужд ООО «Газпром недра» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (0095/22/3/0003829/ГНедра/ПР/ГОС/Э/31.01.2022)
    Выполнение работ по газоконденсатным исследованиям с отбором и анализом проб пластовых флюидов...
    177171
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    223 873 365
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211087032
    Восстановление работоспособности системы снеготаяния объекта Общественно-культурный центр (инв.№ 447919) ГТЦ ПАО «Газпром» для нужд ООО «Свод Интернешнл» Д.У. 0001/22/5.4/0002892/Свод Интер/К/ГОС/Э/31.01.2022
    Восстановление работоспособности системы снеготаяния объекта Общественно-культурный центр...
    177167
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    4 352 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Маркетинговые исследования № 32211087031
    Поставка лицензируемых лекарственных препаратов для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут"
    Поставка лицензируемых лекарственных препаратов для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут"
    177170
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    2 178 633
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    «Газпром энерго»
    Маркетинговые исследования № 32211086949
    Поставка хлора жидкого для нужд Южно-Уральского филиала ООО "Газпром энерго"
    Поставка хлора жидкого для нужд Южно-Уральского филиала ООО "Газпром энерго"
    177168
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    2 090 880
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Маркетинговые исследования № 32211086927
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: "Строительство газопровода высокого давления 1 категории (до 1,2 МПа) от с.Новое Ахпердино Батыревского района до д.Апанасово-Эщебенево Яльчикского района Чувашской Республики (закольцовка ГРС "Батырево" с ГРС "Яльчики")" (22/2.3/0008591/ГППроект) (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: "Строительство газопровода...
    177152
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    29 871 584
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Конкурентный отбор № 32211086917
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: Газопровод межпоселковый к п.Карантин Приютненского района Газопровод межпоселковый к п.Уралан Приютненского района Газопровод межпоселковый к п.Догзмакин Сарпинского района (22/2.3/0008559/ГППроект)
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: Газопровод межпоселковый к...
    177151
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    50 449 743
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить