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Номер извещения
32110271509
Уникальный номер закупки
21/4.5/0026010/ТГСтаврополь
Наименование закупки
Поставка сканера ультразвукового для нужд ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФЕН 26010)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
12.05.2021 18:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-32-29
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
E.Fetisova@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фетисова Е. Н.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 лит. А
Закупки и тендеры Оборудование и приборы для облучения, реабилитации, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка сканера ультразвукового для нужд ООО "Газпром трансгаз Ставрополь"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сканера ультразвукового для нужд ООО "Газпром трансгаз Ставрополь"
Начальная цена
10 850 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
Адрес местонахождения
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6
47.99.90.000
26.60.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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