"Позиция 1" "Шкаф промышленного телевидения для записи до 20 IP-видеокамер разрешением 1920х1080 (25к/с), глубина архива -28 дней; до 20 входящих SM ВОЛС (=1310 нм); время автономной работы не менее 30 мин; в комплекте: -оборудование рабочего места оператора (клавиатура, мышь, 2 монитора 24" монитор - 2 шт, удлинители интерфейсов); Uпит 220В, P не более 2,1 кВт; типоразмер 600х1000 мм, 42U"

Кол-во: 1.0