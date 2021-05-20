"Позиция 1" "Комплект РРЛ оборудование в составе: Приемопередатчик ODUe-H системы 8m диапазона 8 ГГц, с разносом 266 МГц, поддиапазона dd, -2 шт; Приемопередатчик ODUe-L системы 8m диапазона 8 ГГц, с разносом 266 МГц, поддиапазона dd, -2 шт; Кабель заземления ODU -4 шт; Блок IDUe в конфигурации 1+1/2+0: 2хE1 + 4хETH (10/100/1000BaseT). Пропускная способность 100 Мбит/с, модуляция до 32QAM. NMLm-IDUe/1+1/2+0/2xE1+4xETH -2 шт; Кабель заземления IDU -2 шт; Молниезащита станции 1+1 -2 шт; Комплект разъемов и монтажных принадлежностей для станции 1+1 -2 шт; Кабель коаксиальный Н-1000, 500 м; Устройство крепежное для кабеля Н-1000, сдвоенное, -400 шт; Инструмент для опрессовки разъемов N-типа-1 шт; Антенна с интерфейсом прямого монтажа 90 см -7,125 -8,5 ГГц в"

"Позиция 2" "Мультиплексор: Кассета 3U 19" на 5+4 mini интерфейсных плат -2 шт.; Крепление в стойку 19'' -2шт.; Модуль управления с возможностью защиты (возможна установка двух модулей по схеме резервирования 1+1) -4 шт.; Плата источника питания -48V/100W для 3-4/5-4, возможна установка двух блоков по схеме 1+1 -4шт.; Плата 12 интерфейсов FXS -1 шт.; Плата 12 интерфейсов FXO с адаптивной настройкой сигнализации каждого канала -1 шт.; Плата восьми 2/4-х проводных ТЧ каналов -2 шт.; Плата восьми асинхронных интерфейсов RS232/RS485 2/4W-2шт.; Плата шести интерфейсов X.21/RS232/V.35/V.36 с поддержкой V.110 -2шт.; Заглушка для mini слота -6 шт.; Кабель питания (2,5m) -4шт.; Кабель управления -2 шт.; Кабель для 12 портов FXO/FXS (2,5m) -2шт.; Кабель для модуля S-8EM длиной 2.5м -2 шт.; Кабель для порта RS232/485 (2,5m) -16 шт.; Кабель для модуля LS-6UDTEA длиной 2.5м -12 шт.; Документация -2 шт.; Источник бесперебойного питания ~220V/=48V 600W, 19" (4U), резервирование N+0, в комплекте с аккумуляторами"

Кол-во: 1.0