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    Главная / Торги / Поставка химические материалов (технологические, производственные) для нужд ООО "Газпром комплектация" (ФАВ 24430)

    Поставка химические материалов (технологические, производственные) для нужд ООО "Газпром комплектация" (ФАВ 24430)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 09:3020.05.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110271562Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химические материалов (технологические, производственные) для нужд ООО "Газпром комплектация"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110271562

    Уникальный номер закупки

    21/4.2/0024430/ГПК

    Номер закупки

    0095/21/4.2/0024430/ГПК/К/ГОС/Э/12.05.2021

    Наименование закупки

    Поставка химические материалов (технологические, производственные) для нужд ООО "Газпром комплектация" (ФАВ 24430)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    12.05.2021 19:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    24430_ГПК_Документация КО.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-27

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    A.Filippova@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппова А. В.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка химические материалов (технологические, производственные) для нужд ООО "Газпром комплектация"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.05.202126.05.2021 14:0026.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110271562Подведение итогов не позднее Поставка химические материалов (технологические, производственные) для нужд ООО "Газпром комплектация"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка химические материалов (технологические, производственные) для нужд ООО "Газпром комплектация"

    Начальная цена

    3 321 770,14

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    20.59.59

    Продукты разные химические, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    20.59

    Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремень приводной обернутый стандартного (нормального) сечения, предназначен для приводов станков, промышленных установок и т.п. Материал: резина. Термостойкость: -40 +70 С. Профиль А: клиновой стандартный (нормальный): ширина х высота = 13х8 мм. Длина расчетная (рабочая/по корду) Lw = 710 мм, длина по внутреннему контуру = 680 мм"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 2"

    "Ремень приводной обернутый узкого сечения (узкоклиновой), предназначен для приводов станков, промышленных установок и т.п. Материал: резина. Термостойкость: -40 +70 С. Профиль: клиновой узкий: ширина х высота = 16,3х13 мм. Длина расчетная (рабочая/по корду) Lw = 2800 мм"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 3"

    "Ремень приводной обернутый стандартного (нормального) сечения, предназначен для приводов станков, промышленных установок и т.п. Материал: резина. Термостойкость: -40 +70 С. Профиль А: клиновой стандартный (нормальный): ширина х высота = 32х19 мм. Длина расчетная (рабочая/по корду) Lw = 5600 мм, длина по внутреннему контуру = 5525 мм"

    Кол-во: 14.0

    "Позиция 4"

    "Ремень приводной обернутый стандартного (нормального) сечения, предназначен для приводов станков, промышленных установок и т.п. Материал: резина. Термостойкость: -40 +70 С. Профиль А: клиновой стандартный (нормальный): ширина х высота = 32х19 мм. Длина расчетная (рабочая/по корду) Lw = 4000 мм, длина по внутреннему контуру = 3925 мм"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 5"

    "Ремень приводной обернутый стандартного сечения, предназначен для приводов станков, промышленных установок и т.п Материал: резина. Термостойкость: -40 +70 С. Профиль: клиновой стандартный: ширина х высота = 22х14 мм. Длина расчетная (рабочая/по корду) Lw = 2500 мм, длина по внутреннему контуру Li = 2450 мм"

    Кол-во: 24.0

    "Позиция 6"

    "Ремень приводной обернутый стандартного сечения, предназначен для приводов станков, промышленных установок и т.п. Материал: резина. Термостойкость: -40 +70 С. Профиль: клиновой стандартный: ширина х высота = 17х11 мм. Длина расчетная (рабочая/по корду) Lw = 1800 (1760) мм"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 7"

    "Ремень приводной обернутый стандартного сечения, предназначен для приводов станков, промышленных установок и т.п. Материал: резина. Термостойкость: -40 +70 С. Профиль: клиновой стандартный: ширина х высота = 17х11 мм. Длина расчетная (рабочая/по корду) Lw = 2120 мм, по внутреннему контуру = 2080 мм"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 8"

    "Ремень приводной обернутый стандартного сечения, предназначен для приводов станков, промышленных установок и т.п. Материал: резина. Термостойкость: -40 +70 С. Профиль: клиновой стандартный: ширина х высота = 17х11 мм. Длина расчетная (рабочая/по корду) Lw = 2800, длина по внутреннему контуру = 2760 мм"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 9"

    "Ремень приводной обернутый стандартного сечения, предназначен для приводов станков, промышленных установок и т.п Материал: резина. Термостойкость: -40 +70 С. Профиль: клиновой стандартный: ширина х высота = 22х14 мм. Длина расчетная (рабочая/по корду) Lw = 2500 мм, длина по внутреннему контуру Li = 2450 мм"

    Кол-во: 24.0

    "Позиция 10"

    "Ремень приводной обернутый стандартного (нормального) сечения, предназначен для приводов станков, промышленных установок и т.п. Материал: резина. Термостойкость: -40 +70 С. Профиль А: клиновой стандартный (нормальный): ширина х высота = 32х19 мм. Длина расчетная (рабочая/по корду) Lw = 4000 мм, длина по внутреннему контуру = 3925 мм"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 11"

    "Ремень приводной обернутый стандартного (нормального) сечения, предназначен для приводов станков, промышленных установок и т.п. Материал: резина. Термостойкость: -40 +70 С. Профиль А: клиновой стандартный (нормальный): ширина х высота = 32х19 мм. Длина расчетная (рабочая/по корду) Lw = 5600 мм, длина по внутреннему контуру = 5525 мм"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 12"

    "Ремень приводной обернутый стандартного (нормального) сечения, предназначен для приводов станков, промышленных установок и т.п. Материал: резина. Термостойкость: -40 +70 С. Профиль А: клиновой стандартный (нормальный): ширина х высота = 32х19 мм. Длина расчетная (рабочая/по корду) Lw = 4000 мм, длина по внутреннему контуру = 3925 мм"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 13"

    "Ремень приводной обернутый стандартного сечения, предназначен для приводов станков, промышленных установок и т.п Материал: резина. Термостойкость: -40 +70 С. Профиль: клиновой стандартный: ширина х высота = 22х14 мм. Длина расчетная (рабочая/по корду) Lw = 2000 мм, длина по внутреннему контуру Li = 1950 мм"

    Кол-во: 24.0

    "Позиция 14"

    "Шнур резиновый из фторкаучука, обладающий высокой эластичностью, стойкостью к температурам и химикатам, устойчив к озону, старению и погодному воздействию. Диапазон температур: от -20 °C до +200 °C (до +250 °C – кратковременно). Твердость по Шору А = 90А. Диаметр сечения d = 8 мм. Шнур предназначен для использования в гидравлике, в качестве статических и динамических уплотнений, а именно для герметизации неподвижных деталей: во фланцевых соединениях, крышках, резьбовых соединениях труб, фитингах, в буксах гидравлических цилиндров; и подвижных: штоков, поршней и валов."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 15"

    "Шнур резиновый из фторкаучука, обладающий высокой эластичностью, стойкостью к температурам и химикатам, устойчив к озону, старению и погодному воздействию. Диапазон температур: от -20 °C до +200 °C (до +250 °C – кратковременно). Твердость по Шору А = 90А. Диаметр сечения d = 2 мм. Шнур предназначен для использования в гидравлике, в качестве статических и динамических уплотнений, а именно для герметизации неподвижных деталей: во фланцевых соединениях, крышках, резьбовых соединениях труб, фитингах, в буксах гидравлических цилиндров; и подвижных: штоков, поршней и валов."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 16"

    "Шнур резиновый из фторкаучука, обладающий высокой эластичностью, стойкостью к температурам и химикатам, устойчив к озону, старению и погодному воздействию. Диапазон температур: от -20 °C до +200 °C (до +250 °C – кратковременно). Твердость по Шору А = 90А. Диаметр сечения d = 4 мм. Шнур предназначен для использования в гидравлике, в качестве статических и динамических уплотнений, а именно для герметизации неподвижных деталей: во фланцевых соединениях, крышках, резьбовых соединениях труб, фитингах, в буксах гидравлических цилиндров; и подвижных: штоков, поршней и валов."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 17"

    "Шнур резиновый из фторкаучука, обладающий высокой эластичностью, стойкостью к температурам и химикатам, устойчив к озону, старению и погодному воздействию. Диапазон температур: от -20 °C до +200 °C (до +250 °C – кратковременно). Твердость по Шору А = 90А. Диаметр сечения d = 6 мм. Шнур предназначен для использования в гидравлике, в качестве статических и динамических уплотнений, а именно для герметизации неподвижных деталей: во фланцевых соединениях, крышках, резьбовых соединениях труб, фитингах, в буксах гидравлических цилиндров; и подвижных: штоков, поршней и валов."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 18"

    "Ремень приводной обернутый стандартного сечения, предназначен для приводов станков, промышленных установок и т.п Материал: резина. Термостойкость: -40 +70 С. Профиль: клиновой стандартный: ширина х высота = 22х14 мм. Длина расчетная (рабочая/по корду) Lw = 2500 мм, длина по внутреннему контуру Li = 2450 мм"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 19"

    "Ремень приводной обернутый стандартного сечения, предназначен для приводов станков, промышленных установок и т.п Материал: резина. Термостойкость: -40 +70 С. Профиль: клиновой стандартный: ширина х высота = 22х14 мм. Длина расчетная (рабочая/по корду) Lw = 2000 мм, длина по внутреннему контуру Li = 1950 мм"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 20"

    "Ремень приводной обернутый стандартного сечения, предназначен для приводов станков, промышленных установок и т.п. Материал: резина. Термостойкость: -40 +70 С. Профиль: клиновой стандартный: ширина х высота = 17х11 мм. Длина расчетная (рабочая/по корду) Lw = 1800 мм, по внутреннему контуру = 1760 мм"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 21"

    "Ремень приводной обернутый стандартного сечения, предназначен для приводов станков, промышленных установок и т.п. Материал: резина. Термостойкость: -40 +70 С. Профиль: клиновой стандартный: ширина х высота = 17х11 мм. Длина расчетная (рабочая/по корду) Lw = 2800 мм, по внутреннему контуру = 2760 мм"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 22"

    "Материал прокладочный вальцованный безасбестовый из NBR-каучука, армированного высокопрочными арамидными волокнами, толщиной 3мм шириной 1500мм длиной 1500мм на максимально допустимое давление 8МПа температурой применения до +200С. Изготовлен из комбинации жаростойких минеральных и армидных волокон со специальным связующим. Используется как прокладочный материал для горячей и холодной воды, пара, нефти, газов, масла и общих сред."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 23"

    "Материал прокладочный вальцованный безасбестовый из NBR-каучука, армированного высокопрочными арамидными волокнами, толщиной 2мм шириной 1500мм длиной 1500мм на максимально допустимое давление 8МПа температурой применения до +200С. Изготовлен из комбинации жаростойких минеральных и армидных волокон со специальным связующим. Используется как прокладочный материал для горячей и холодной воды, пара, нефти, газов, масла и общих сред."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 24"

    "Материал прокладочный вальцованный безасбестовый из NBR-каучука, армированного высокопрочными арамидными волокнами, толщиной 4 мм шириной 1500мм длиной 1500мм на максимально допустимое давление 8МПа температурой применения до +200С. Изготовлен из комбинации жаростойких минеральных и армидных волокон со специальным связующим. Используется как прокладочный материал для горячей и холодной воды, пара, нефти, газов, масла и общих сред."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 25"

    "Материал прокладочный вальцованный безасбестовый из NBR-каучука, армированного высокопрочными арамидными волокнами, толщиной 1 мм шириной 1500мм длиной 1500мм на максимально допустимое давление 8МПа температурой применения до +200С. Изготовлен из комбинации жаростойких минеральных и армидных волокон со специальным связующим. Используется как прокладочный материал для горячей и холодной воды, пара, нефти, газов, масла и общих сред."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 26"

    "Прокладка спирально-навитая фланцевая 20"-600 GA 682х576х518. СНП имеет кольцеобразную форму и состоят из двух спирально навитых чередующихся лент профилированной из коррозионностойкой стали и специального уплотнителя и оснащенный наружным ограничительным кольцом"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 27"

    "Манжеты 1.1-180х220-2 резиновые армированные для валов ГОСТ 8752-79/ГОСТ 8752-70 (сальники) предназначены для уплотнения вращающихся валов относительно неподвижного корпуса. Рабочая среда: минеральные масла, вода, бензин, дизельное топливо. Температура рабочей среды от -60 до +170°С. Избыточное рабочее давление 0,05 МПа. Скорость вращения вала до 50 м/с. 1.1-180х220-2 диаметр уплотняемого вала 180 мм, диаметр посадочной канавки 220 мм, ширина манжеты (канавки) 15 мм (однокромочная,механическая обработка кромки)"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 28"

    "Манжеты 1.1-180х220-2 резиновые армированные для валов ГОСТ 8752-79/ГОСТ 8752-70 (сальники) предназначены для уплотнения вращающихся валов относительно неподвижного корпуса. Рабочая среда: минеральные масла, вода, бензин, дизельное топливо. Температура рабочей среды от -60 до +170°С. Избыточное рабочее давление 0,05 МПа. Скорость вращения вала до 50 м/с. 1.1-180х220-2 диаметр уплотняемого вала 180 мм, диаметр посадочной канавки 220 мм, ширина манжеты (канавки) 15 мм (однокромочная,механическая обработка кромки)"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 29"

    "Прокладка металло-графитовая армированная, с перфорированной металлической фольгой, внутренним и наружным металлическими обтюраторами. Предназначена для уплотнения фланцев арматуры, трубопроводов, насосов и аппаратов. Т=-200...+650С; Р=до 12,0 МПа."

    Кол-во: 24.0

    "Позиция 30"

    "Ремень приводной обернутый стандартного сечения, предназначен для приводов станков, промышленных установок и т.п. Материал: резина. Термостойкость: -40 +70 С. Профиль: клиновой стандартный: ширина х высота = 17х11 мм. Длина расчетная (рабочая/по корду) Lw = 1500 мм, длина по внутреннему контуру = 1460 мм"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 31"

    "Прокладка графитовая фланцевая спирально-навитая (СНП) типа А без ограничительных колец. Внутренняя линия витой части = 371 мм, внешняя линия витой части = 390 мм, толщина = 5 мм. Уплотнительное кольцо из: 1) ленты терморасширенного графита плотностью 0,85 - 1,00 г/см3, толщиной 0,6 - 0,7 мм, с содержанием углерода не менее 99 %, хлор-ионов не более 0,005%, серы не более 0,23 % и зольностью не более 1%; 2) стальной ленты, не склонной к межкристаллитной коррозии, толщиной 0,2 - 0,25 мм."

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 32"

    "Прокладка графитовая фланцевая спирально-навитая (СНП) типа А без ограничительных колец. Внутренняя линия витой части = 261 мм, внешняя линия витой части = 280 мм, толщина = 5 мм. Уплотнительное кольцо из: 1) ленты терморасширенного графита плотностью 0,85 - 1,00 г/см3, толщиной 0,6 - 0,7 мм, с содержанием углерода не менее 99 %, хлор-ионов не более 0,005%, серы не более 0,23 % и зольностью не более 1%; 2) стальной ленты, не склонной к межкристаллитной коррозии, толщиной 0,2 - 0,25 мм."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 33"

    "Прокладка графитовая фланцевая спирально-навитая (СНП) типа А без ограничительных колец. Внутренняя линия витой части = 531 мм, внешняя линия витой части = 550 мм, толщина = 5 мм. Уплотнительное кольцо из: 1) ленты терморасширенного графита плотностью 0,85 - 1,00 г/см3, толщиной 0,6 - 0,7 мм, с содержанием углерода не менее 99 %, хлор-ионов не более 0,005%, серы не более 0,23 % и зольностью не более 1%; 2) стальной ленты, не склонной к межкристаллитной коррозии, толщиной 0,2 - 0,25 мм."

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 34"

    "Прокладка графитовая фланцевая спирально-навитая (СНП) типа А без ограничительных колец. Внутренняя линия витой части = 326 мм, внешняя линия витой части = 345 мм, толщина = 5 мм. Уплотнительное кольцо из: 1) ленты терморасширенного графита плотностью 0,85 - 1,00 г/см3, толщиной 0,6 - 0,7 мм, с содержанием углерода не менее 99 %, хлор-ионов не более 0,005%, серы не более 0,23 % и зольностью не более 1%; 2) стальной ленты, не склонной к межкристаллитной коррозии, толщиной 0,2 - 0,25 мм."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 35"

    "Прокладка графитовая фланцевая спирально-навитая (СНП) типа А без ограничительных колец. Внутренняя линия витой части = 326 мм, внешняя линия витой части = 345 мм, толщина = 5 мм. Уплотнительное кольцо из: 1) ленты терморасширенного графита плотностью 0,85 - 1,00 г/см3, толщиной 0,6 - 0,7 мм, с содержанием углерода не менее 99 %, хлор-ионов не более 0,005%, серы не более 0,23 % и зольностью не более 1%; 2) стальной ленты, не склонной к межкристаллитной коррозии, толщиной 0,2 - 0,25 мм."

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 36"

    "Прокладка графитовая фланцевая спирально-навитая (СНП) типа А без ограничительных колец. Внутренняя линия витой части = 131 мм, внешняя линия витой части = 150 мм, толщина = 5 мм. Уплотнительное кольцо из: 1) ленты терморасширенного графита плотностью 0,85 - 1,00 г/см3, толщиной 0,6 - 0,7 мм, с содержанием углерода не менее 99 %, хлор-ионов не более 0,005%, серы не более 0,23 % и зольностью не более 1%; 2) стальной ленты, не склонной к межкристаллитной коррозии, толщиной 0,2 - 0,25 мм."

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 37"

    "Прокладка графитовая фланцевая спирально-навитая (СНП) типа А без ограничительных колец. Внутренняя линия витой части = 166 мм, внешняя линия витой части = 185 мм, толщина = 5 мм. Уплотнительное кольцо из: 1) ленты терморасширенного графита плотностью 0,85 - 1,00 г/см3, толщиной 0,6 - 0,7 мм, с содержанием углерода не менее 99 %, хлор-ионов не более 0,005%, серы не более 0,23 % и зольностью не более 1%; 2) стальной ленты, не склонной к межкристаллитной коррозии, толщиной 0,2 - 0,25 мм."

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 38"

    "Прокладка графитовая фланцевая спирально-навитая (СНП) типа А без ограничительных колец. Внутренняя линия витой части = 381 мм, внешняя линия витой части = 410 мм, толщина = 5 мм. Уплотнительное кольцо из: 1) ленты терморасширенного графита плотностью 0,85 - 1,00 г/см3, толщиной 0,6 - 0,7 мм, с содержанием углерода не менее 99 %, хлор-ионов не более 0,005%, серы не более 0,23 % и зольностью не более 1%; 2) стальной ленты, не склонной к межкристаллитной коррозии, толщиной 0,2 - 0,25 мм."

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 39"

    "Прокладка графитовая фланцевая спирально-навитая (СНП) типа А без ограничительных колец. Внутренняя линия витой части = 546 мм, внешняя линия витой части = 565 мм, толщина = 5 мм. Уплотнительное кольцо из: 1) ленты терморасширенного графита плотностью 0,85 - 1,00 г/см3, толщиной 0,6 - 0,7 мм, с содержанием углерода не менее 99 %, хлор-ионов не более 0,005%, серы не более 0,23 % и зольностью не более 1%; 2) стальной ленты, не склонной к межкристаллитной коррозии, толщиной 0,2 - 0,25 мм, марок 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 08Х18Н9 и другие марок, свойства которых не ниже перечисленных."

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 40"

    "Прокладка графитовая фланцевая спирально-навитая (СНП) типа А без ограничительных колец. Внутренняя линия витой части = 326 мм, внешняя линия витой части = 345 мм, толщина = 5 мм. Уплотнительное кольцо из: 1) ленты терморасширенного графита плотностью 0,85 - 1,00 г/см3, толщиной 0,6 - 0,7 мм, с содержанием углерода не менее 99 %, хлор-ионов не более 0,005%, серы не более 0,23 % и зольностью не более 1%; 2) стальной ленты, не склонной к межкристаллитной коррозии, толщиной 0,2 - 0,25 мм."

    Кол-во: 17.0

    "Позиция 41"

    "Прокладка графитовая фланцевая спирально-навитая (СНП) типа А без ограничительных колец. Внутренняя линия витой части = 421 мм, внешняя линия витой части = 440 мм, толщина = 5 мм. Уплотнительное кольцо из: 1) ленты терморасширенного графита плотностью 0,85 - 1,00 г/см3, толщиной 0,6 - 0,7 мм, с содержанием углерода не менее 99 %, хлор-ионов не более 0,005%, серы не более 0,23 % и зольностью не более 1%; 2) стальной ленты, не склонной к межкристаллитной коррозии, толщиной 0,2 - 0,25 мм."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 42"

    "Прокладка графитовая фланцевая спирально-навитая (СНП) типа А без ограничительных колец. Внутренняя линия витой части = 531 мм, внешняя линия витой части = 550 мм, толщина = 5 мм. Уплотнительное кольцо из: 1) ленты терморасширенного графита плотностью 0,85 - 1,00 г/см3, толщиной 0,6 - 0,7 мм, с содержанием углерода не менее 99 %, хлор-ионов не более 0,005%, серы не более 0,23 % и зольностью не более 1%; 2) стальной ленты, не склонной к межкристаллитной коррозии, толщиной 0,2 - 0,25 мм, марок 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 08Х18Н9 и другие марок, свойства которых не ниже перечисленных."

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 43"

    "Прокладка графитовая фланцевая спирально-навитая (СНП) типа А без ограничительных колец. Внутренняя линия витой части = 371 мм, внешняя линия витой части = 390 мм, толщина = 5 мм. Уплотнительное кольцо из: 1) ленты терморасширенного графита плотностью 0,85 - 1,00 г/см3, толщиной 0,6 - 0,7 мм, с содержанием углерода не менее 99 %, хлор-ионов не более 0,005%, серы не более 0,23 % и зольностью не более 1%; 2) стальной ленты, не склонной к межкристаллитной коррозии, толщиной 0,2 - 0,25 мм."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 44"

    "Прокладка графитовая фланцевая спирально-навитая (СНП) типа А без ограничительных колец. Внутренняя линия витой части = 506 мм, внешняя линия витой части = 535 мм, толщина = 5 мм. Уплотнительное кольцо из: 1) ленты терморасширенного графита плотностью 0,85 - 1,00 г/см3, толщиной 0,6 - 0,7 мм, с содержанием углерода не менее 99 %, хлор-ионов не более 0,005%, серы не более 0,23 % и зольностью не более 1%; 2) стальной ленты, не склонной к межкристаллитной коррозии, толщиной 0,2 - 0,25 мм."

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 45"

    "Прокладка графитовая фланцевая спирально-навитая (СНП) типа А без ограничительных колец. Внутренняя линия витой части = 396 мм, внешняя линия витой части = 415 мм, толщина = 5 мм. Уплотнительное кольцо из: 1) ленты терморасширенного графита плотностью 0,85 - 1,00 г/см3, толщиной 0,6 - 0,7 мм, с содержанием углерода не менее 99 %, хлор-ионов не более 0,005%, серы не более 0,23 % и зольностью не более 1%; 2) стальной ленты, не склонной к межкристаллитной коррозии, толщиной 0,2 - 0,25 мм."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 46"

    "Прокладка графитовая фланцевая спирально-навитая (СНП) типа А без ограничительных колец. Внутренняя линия витой части = 431 мм, внешняя линия витой части = 450 мм, толщина = 5 мм. Уплотнительное кольцо из: 1) ленты терморасширенного графита плотностью 0,85 - 1,00 г/см3, толщиной 0,6 - 0,7 мм, с содержанием углерода не менее 99 %, хлор-ионов не более 0,005%, серы не более 0,23 % и зольностью не более 1%; 2) стальной ленты, не склонной к межкристаллитной коррозии, толщиной 0,2 - 0,25 мм."

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 47"

    "Лист изготовленный из графитовой фольги армированный нержавеющим перфарированным листом без связующих. Прокладка ТГ–1 - без обтюратора. Размеры 88х74х2 мм. Применяются в газовой, нефтеперерабатывающей, химической, нефтехимической, металлургической промышленности и энергетике при давлении до 40 МПа и температуре от –200 °С до +800 °С в зависимости от условий эксплуатации."

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 48"

    "Лист изготовленный из графитовой фольги армированный нержавеющим перфарированным листом без связующих. Прокладка ТГ–1 - без обтюратора. Размеры 73х61х2 мм. Применяются в газовой, нефтеперерабатывающей, химической, нефтехимической, металлургической промышленности и энергетике при давлении до 40 МПа и температуре от –200 °С до +800 °С в зависимости от условий эксплуатации."

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 49"

    "Лист изготовленный из графитовой фольги армированный нержавеющим перфарированным листом без связующих. Прокладка ТГ–1 - без обтюратора. Размеры 88х74х2 мм. Применяются в газовой, нефтеперерабатывающей, химической, нефтехимической, металлургической промышленности и энергетике при давлении до 40 МПа и температуре от –200 °С до +800 °С в зависимости от условий эксплуатации."

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 50"

    "Лист изготовленный из графитовой фольги армированный нержавеющим перфарированным листом без связующих. Прокладка ТГ–1 - без обтюратора. Размеры 73х61х2 мм. Применяются в газовой, нефтеперерабатывающей, химической, нефтехимической, металлургической промышленности и энергетике при давлении до 40 МПа и температуре от –200 °С до +800 °С в зависимости от условий эксплуатации."

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 51"

    "Лист изготовленный из графитовой фольги армированный нержавеющим перфарированным листом без связующих. Прокладка ТГ–1 - без обтюратора. Размеры 88х74х2 мм. Применяются в газовой, нефтеперерабатывающей, химической, нефтехимической, металлургической промышленности и энергетике при давлении до 40 МПа и температуре от –200 °С до +800 °С в зависимости от условий эксплуатации."

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 52"

    "Лист изготовленный из графитовой фольги армированный нержавеющим перфарированным листом без связующих. Прокладка ТГ–1 - без обтюратора. Размеры 73х61х2 мм. Применяются в газовой, нефтеперерабатывающей, химической, нефтехимической, металлургической промышленности и энергетике при давлении до 40 МПа и температуре от –200 °С до +800 °С в зависимости от условий эксплуатации."

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 53"

    "Прокладка металло-графитовая армированная, с перфорированной металлической фольгой, внутренним и наружным металлическими обтюраторами. Предназначена для уплотнения фланцев арматуры, трубопроводов, насосов и аппаратов. Т=-200...+650С; Р=до 12,0 МПа."

    Кол-во: 24.0

    "Позиция 54"

    "Прокладка металло-графитовая армированная, с перфорированной металлической фольгой, внутренним и наружным металлическими обтюраторами. Предназначена для уплотнения фланцев арматуры, трубопроводов, насосов и аппаратов. Т=-200...+650С; Р=до 12,0 МПа."

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 55"

    "Ремень приводной обернутый стандартного сечения, предназначен для приводов станков, промышленных установок и т.п Материал: резина. Термостойкость: -40 +70 С. Профиль: клиновой стандартный: ширина х высота = 22х14 мм. Длина расчетная (рабочая/по корду) Lw = 4000 мм, длина по внутреннему контуру Li = 3950 мм"

    Кол-во: 21.0

    "Позиция 56"

    "Ремень приводной обернутый узкого сечения (узкоклиновой), предназначен для приводов станков, промышленных установок и т.п. Материал: резина. Термостойкость: -40 +70 С. Профиль: клиновой узкий: ширина х высота = 16,3х13 мм. Длина расчетная (рабочая/по корду) Lw = 3350 мм"

    Кол-во: 32.0

    "Позиция 57"

    "Ремень приводной обернутый узкого сечения (узкоклиновой), предназначен для приводов станков, промышленных установок и т.п. Материал: резина. Термостойкость: -40 +70 С. Профиль: клиновой узкий: ширина х высота = 16,3х13 мм. Длина расчетная (рабочая/по корду) Lw = 2800 мм"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 58"

    "Ремень приводной обернутый стандартного сечения, предназначен для приводов станков, промышленных установок и т.п Материал: резина. Термостойкость: -40 +70 С. Профиль: клиновой стандартный: ширина х высота = 22х14 мм. Длина расчетная (рабочая/по корду) Lw = 2120 мм, длина по внутреннему контуру Li = 2070 мм"

    Кол-во: 8.0

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