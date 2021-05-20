Поставка химические материалов (технологические, производственные) для нужд ООО "Газпром комплектация" (ФАВ 24430)

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Ремень приводной обернутый стандартного (нормального) сечения, предназначен для приводов станков, промышленных установок и т.п. Материал: резина. Термостойкость: -40 +70 С. Профиль А: клиновой стандартный (нормальный): ширина х высота = 13х8 мм. Длина расчетная (рабочая/по корду) Lw = 710 мм, длина по внутреннему контуру = 680 мм" Кол-во: 6.0

"Позиция 2" "Ремень приводной обернутый узкого сечения (узкоклиновой), предназначен для приводов станков, промышленных установок и т.п. Материал: резина. Термостойкость: -40 +70 С. Профиль: клиновой узкий: ширина х высота = 16,3х13 мм. Длина расчетная (рабочая/по корду) Lw = 2800 мм" Кол-во: 12.0

"Позиция 3" "Ремень приводной обернутый стандартного (нормального) сечения, предназначен для приводов станков, промышленных установок и т.п. Материал: резина. Термостойкость: -40 +70 С. Профиль А: клиновой стандартный (нормальный): ширина х высота = 32х19 мм. Длина расчетная (рабочая/по корду) Lw = 5600 мм, длина по внутреннему контуру = 5525 мм" Кол-во: 14.0

"Позиция 4" "Ремень приводной обернутый стандартного (нормального) сечения, предназначен для приводов станков, промышленных установок и т.п. Материал: резина. Термостойкость: -40 +70 С. Профиль А: клиновой стандартный (нормальный): ширина х высота = 32х19 мм. Длина расчетная (рабочая/по корду) Lw = 4000 мм, длина по внутреннему контуру = 3925 мм" Кол-во: 12.0

"Позиция 5" "Ремень приводной обернутый стандартного сечения, предназначен для приводов станков, промышленных установок и т.п Материал: резина. Термостойкость: -40 +70 С. Профиль: клиновой стандартный: ширина х высота = 22х14 мм. Длина расчетная (рабочая/по корду) Lw = 2500 мм, длина по внутреннему контуру Li = 2450 мм" Кол-во: 24.0

"Позиция 6" "Ремень приводной обернутый стандартного сечения, предназначен для приводов станков, промышленных установок и т.п. Материал: резина. Термостойкость: -40 +70 С. Профиль: клиновой стандартный: ширина х высота = 17х11 мм. Длина расчетная (рабочая/по корду) Lw = 1800 (1760) мм" Кол-во: 4.0

"Позиция 7" "Ремень приводной обернутый стандартного сечения, предназначен для приводов станков, промышленных установок и т.п. Материал: резина. Термостойкость: -40 +70 С. Профиль: клиновой стандартный: ширина х высота = 17х11 мм. Длина расчетная (рабочая/по корду) Lw = 2120 мм, по внутреннему контуру = 2080 мм" Кол-во: 2.0

"Позиция 8" "Ремень приводной обернутый стандартного сечения, предназначен для приводов станков, промышленных установок и т.п. Материал: резина. Термостойкость: -40 +70 С. Профиль: клиновой стандартный: ширина х высота = 17х11 мм. Длина расчетная (рабочая/по корду) Lw = 2800, длина по внутреннему контуру = 2760 мм" Кол-во: 8.0

"Позиция 9" "Ремень приводной обернутый стандартного сечения, предназначен для приводов станков, промышленных установок и т.п Материал: резина. Термостойкость: -40 +70 С. Профиль: клиновой стандартный: ширина х высота = 22х14 мм. Длина расчетная (рабочая/по корду) Lw = 2500 мм, длина по внутреннему контуру Li = 2450 мм" Кол-во: 24.0

"Позиция 10" "Ремень приводной обернутый стандартного (нормального) сечения, предназначен для приводов станков, промышленных установок и т.п. Материал: резина. Термостойкость: -40 +70 С. Профиль А: клиновой стандартный (нормальный): ширина х высота = 32х19 мм. Длина расчетная (рабочая/по корду) Lw = 4000 мм, длина по внутреннему контуру = 3925 мм" Кол-во: 12.0

"Позиция 11" "Ремень приводной обернутый стандартного (нормального) сечения, предназначен для приводов станков, промышленных установок и т.п. Материал: резина. Термостойкость: -40 +70 С. Профиль А: клиновой стандартный (нормальный): ширина х высота = 32х19 мм. Длина расчетная (рабочая/по корду) Lw = 5600 мм, длина по внутреннему контуру = 5525 мм" Кол-во: 20.0

"Позиция 12" "Ремень приводной обернутый стандартного (нормального) сечения, предназначен для приводов станков, промышленных установок и т.п. Материал: резина. Термостойкость: -40 +70 С. Профиль А: клиновой стандартный (нормальный): ширина х высота = 32х19 мм. Длина расчетная (рабочая/по корду) Lw = 4000 мм, длина по внутреннему контуру = 3925 мм" Кол-во: 15.0

"Позиция 13" "Ремень приводной обернутый стандартного сечения, предназначен для приводов станков, промышленных установок и т.п Материал: резина. Термостойкость: -40 +70 С. Профиль: клиновой стандартный: ширина х высота = 22х14 мм. Длина расчетная (рабочая/по корду) Lw = 2000 мм, длина по внутреннему контуру Li = 1950 мм" Кол-во: 24.0

"Позиция 14" "Шнур резиновый из фторкаучука, обладающий высокой эластичностью, стойкостью к температурам и химикатам, устойчив к озону, старению и погодному воздействию. Диапазон температур: от -20 °C до +200 °C (до +250 °C – кратковременно). Твердость по Шору А = 90А. Диаметр сечения d = 8 мм. Шнур предназначен для использования в гидравлике, в качестве статических и динамических уплотнений, а именно для герметизации неподвижных деталей: во фланцевых соединениях, крышках, резьбовых соединениях труб, фитингах, в буксах гидравлических цилиндров; и подвижных: штоков, поршней и валов." Кол-во: 3.0

"Позиция 15" "Шнур резиновый из фторкаучука, обладающий высокой эластичностью, стойкостью к температурам и химикатам, устойчив к озону, старению и погодному воздействию. Диапазон температур: от -20 °C до +200 °C (до +250 °C – кратковременно). Твердость по Шору А = 90А. Диаметр сечения d = 2 мм. Шнур предназначен для использования в гидравлике, в качестве статических и динамических уплотнений, а именно для герметизации неподвижных деталей: во фланцевых соединениях, крышках, резьбовых соединениях труб, фитингах, в буксах гидравлических цилиндров; и подвижных: штоков, поршней и валов." Кол-во: 1.0

"Позиция 16" "Шнур резиновый из фторкаучука, обладающий высокой эластичностью, стойкостью к температурам и химикатам, устойчив к озону, старению и погодному воздействию. Диапазон температур: от -20 °C до +200 °C (до +250 °C – кратковременно). Твердость по Шору А = 90А. Диаметр сечения d = 4 мм. Шнур предназначен для использования в гидравлике, в качестве статических и динамических уплотнений, а именно для герметизации неподвижных деталей: во фланцевых соединениях, крышках, резьбовых соединениях труб, фитингах, в буксах гидравлических цилиндров; и подвижных: штоков, поршней и валов." Кол-во: 1.0

"Позиция 17" "Шнур резиновый из фторкаучука, обладающий высокой эластичностью, стойкостью к температурам и химикатам, устойчив к озону, старению и погодному воздействию. Диапазон температур: от -20 °C до +200 °C (до +250 °C – кратковременно). Твердость по Шору А = 90А. Диаметр сечения d = 6 мм. Шнур предназначен для использования в гидравлике, в качестве статических и динамических уплотнений, а именно для герметизации неподвижных деталей: во фланцевых соединениях, крышках, резьбовых соединениях труб, фитингах, в буксах гидравлических цилиндров; и подвижных: штоков, поршней и валов." Кол-во: 2.0

"Позиция 18" "Ремень приводной обернутый стандартного сечения, предназначен для приводов станков, промышленных установок и т.п Материал: резина. Термостойкость: -40 +70 С. Профиль: клиновой стандартный: ширина х высота = 22х14 мм. Длина расчетная (рабочая/по корду) Lw = 2500 мм, длина по внутреннему контуру Li = 2450 мм" Кол-во: 12.0

"Позиция 19" "Ремень приводной обернутый стандартного сечения, предназначен для приводов станков, промышленных установок и т.п Материал: резина. Термостойкость: -40 +70 С. Профиль: клиновой стандартный: ширина х высота = 22х14 мм. Длина расчетная (рабочая/по корду) Lw = 2000 мм, длина по внутреннему контуру Li = 1950 мм" Кол-во: 12.0

"Позиция 20" "Ремень приводной обернутый стандартного сечения, предназначен для приводов станков, промышленных установок и т.п. Материал: резина. Термостойкость: -40 +70 С. Профиль: клиновой стандартный: ширина х высота = 17х11 мм. Длина расчетная (рабочая/по корду) Lw = 1800 мм, по внутреннему контуру = 1760 мм" Кол-во: 50.0

"Позиция 21" "Ремень приводной обернутый стандартного сечения, предназначен для приводов станков, промышленных установок и т.п. Материал: резина. Термостойкость: -40 +70 С. Профиль: клиновой стандартный: ширина х высота = 17х11 мм. Длина расчетная (рабочая/по корду) Lw = 2800 мм, по внутреннему контуру = 2760 мм" Кол-во: 50.0

"Позиция 22" "Материал прокладочный вальцованный безасбестовый из NBR-каучука, армированного высокопрочными арамидными волокнами, толщиной 3мм шириной 1500мм длиной 1500мм на максимально допустимое давление 8МПа температурой применения до +200С. Изготовлен из комбинации жаростойких минеральных и армидных волокон со специальным связующим. Используется как прокладочный материал для горячей и холодной воды, пара, нефти, газов, масла и общих сред." Кол-во: 4.0

"Позиция 23" "Материал прокладочный вальцованный безасбестовый из NBR-каучука, армированного высокопрочными арамидными волокнами, толщиной 2мм шириной 1500мм длиной 1500мм на максимально допустимое давление 8МПа температурой применения до +200С. Изготовлен из комбинации жаростойких минеральных и армидных волокон со специальным связующим. Используется как прокладочный материал для горячей и холодной воды, пара, нефти, газов, масла и общих сред." Кол-во: 4.0

"Позиция 24" "Материал прокладочный вальцованный безасбестовый из NBR-каучука, армированного высокопрочными арамидными волокнами, толщиной 4 мм шириной 1500мм длиной 1500мм на максимально допустимое давление 8МПа температурой применения до +200С. Изготовлен из комбинации жаростойких минеральных и армидных волокон со специальным связующим. Используется как прокладочный материал для горячей и холодной воды, пара, нефти, газов, масла и общих сред." Кол-во: 4.0

"Позиция 25" "Материал прокладочный вальцованный безасбестовый из NBR-каучука, армированного высокопрочными арамидными волокнами, толщиной 1 мм шириной 1500мм длиной 1500мм на максимально допустимое давление 8МПа температурой применения до +200С. Изготовлен из комбинации жаростойких минеральных и армидных волокон со специальным связующим. Используется как прокладочный материал для горячей и холодной воды, пара, нефти, газов, масла и общих сред." Кол-во: 4.0

"Позиция 26" "Прокладка спирально-навитая фланцевая 20"-600 GA 682х576х518. СНП имеет кольцеобразную форму и состоят из двух спирально навитых чередующихся лент профилированной из коррозионностойкой стали и специального уплотнителя и оснащенный наружным ограничительным кольцом" Кол-во: 4.0

"Позиция 27" "Манжеты 1.1-180х220-2 резиновые армированные для валов ГОСТ 8752-79/ГОСТ 8752-70 (сальники) предназначены для уплотнения вращающихся валов относительно неподвижного корпуса. Рабочая среда: минеральные масла, вода, бензин, дизельное топливо. Температура рабочей среды от -60 до +170°С. Избыточное рабочее давление 0,05 МПа. Скорость вращения вала до 50 м/с. 1.1-180х220-2 диаметр уплотняемого вала 180 мм, диаметр посадочной канавки 220 мм, ширина манжеты (канавки) 15 мм (однокромочная,механическая обработка кромки)" Кол-во: 8.0

"Позиция 28" "Манжеты 1.1-180х220-2 резиновые армированные для валов ГОСТ 8752-79/ГОСТ 8752-70 (сальники) предназначены для уплотнения вращающихся валов относительно неподвижного корпуса. Рабочая среда: минеральные масла, вода, бензин, дизельное топливо. Температура рабочей среды от -60 до +170°С. Избыточное рабочее давление 0,05 МПа. Скорость вращения вала до 50 м/с. 1.1-180х220-2 диаметр уплотняемого вала 180 мм, диаметр посадочной канавки 220 мм, ширина манжеты (канавки) 15 мм (однокромочная,механическая обработка кромки)" Кол-во: 8.0

"Позиция 29" "Прокладка металло-графитовая армированная, с перфорированной металлической фольгой, внутренним и наружным металлическими обтюраторами. Предназначена для уплотнения фланцев арматуры, трубопроводов, насосов и аппаратов. Т=-200...+650С; Р=до 12,0 МПа." Кол-во: 24.0

"Позиция 30" "Ремень приводной обернутый стандартного сечения, предназначен для приводов станков, промышленных установок и т.п. Материал: резина. Термостойкость: -40 +70 С. Профиль: клиновой стандартный: ширина х высота = 17х11 мм. Длина расчетная (рабочая/по корду) Lw = 1500 мм, длина по внутреннему контуру = 1460 мм" Кол-во: 60.0

"Позиция 31" "Прокладка графитовая фланцевая спирально-навитая (СНП) типа А без ограничительных колец. Внутренняя линия витой части = 371 мм, внешняя линия витой части = 390 мм, толщина = 5 мм. Уплотнительное кольцо из: 1) ленты терморасширенного графита плотностью 0,85 - 1,00 г/см3, толщиной 0,6 - 0,7 мм, с содержанием углерода не менее 99 %, хлор-ионов не более 0,005%, серы не более 0,23 % и зольностью не более 1%; 2) стальной ленты, не склонной к межкристаллитной коррозии, толщиной 0,2 - 0,25 мм." Кол-во: 8.0

"Позиция 32" "Прокладка графитовая фланцевая спирально-навитая (СНП) типа А без ограничительных колец. Внутренняя линия витой части = 261 мм, внешняя линия витой части = 280 мм, толщина = 5 мм. Уплотнительное кольцо из: 1) ленты терморасширенного графита плотностью 0,85 - 1,00 г/см3, толщиной 0,6 - 0,7 мм, с содержанием углерода не менее 99 %, хлор-ионов не более 0,005%, серы не более 0,23 % и зольностью не более 1%; 2) стальной ленты, не склонной к межкристаллитной коррозии, толщиной 0,2 - 0,25 мм." Кол-во: 4.0

"Позиция 33" "Прокладка графитовая фланцевая спирально-навитая (СНП) типа А без ограничительных колец. Внутренняя линия витой части = 531 мм, внешняя линия витой части = 550 мм, толщина = 5 мм. Уплотнительное кольцо из: 1) ленты терморасширенного графита плотностью 0,85 - 1,00 г/см3, толщиной 0,6 - 0,7 мм, с содержанием углерода не менее 99 %, хлор-ионов не более 0,005%, серы не более 0,23 % и зольностью не более 1%; 2) стальной ленты, не склонной к межкристаллитной коррозии, толщиной 0,2 - 0,25 мм." Кол-во: 8.0

"Позиция 34" "Прокладка графитовая фланцевая спирально-навитая (СНП) типа А без ограничительных колец. Внутренняя линия витой части = 326 мм, внешняя линия витой части = 345 мм, толщина = 5 мм. Уплотнительное кольцо из: 1) ленты терморасширенного графита плотностью 0,85 - 1,00 г/см3, толщиной 0,6 - 0,7 мм, с содержанием углерода не менее 99 %, хлор-ионов не более 0,005%, серы не более 0,23 % и зольностью не более 1%; 2) стальной ленты, не склонной к межкристаллитной коррозии, толщиной 0,2 - 0,25 мм." Кол-во: 4.0

"Позиция 35" "Прокладка графитовая фланцевая спирально-навитая (СНП) типа А без ограничительных колец. Внутренняя линия витой части = 326 мм, внешняя линия витой части = 345 мм, толщина = 5 мм. Уплотнительное кольцо из: 1) ленты терморасширенного графита плотностью 0,85 - 1,00 г/см3, толщиной 0,6 - 0,7 мм, с содержанием углерода не менее 99 %, хлор-ионов не более 0,005%, серы не более 0,23 % и зольностью не более 1%; 2) стальной ленты, не склонной к межкристаллитной коррозии, толщиной 0,2 - 0,25 мм." Кол-во: 6.0

"Позиция 36" "Прокладка графитовая фланцевая спирально-навитая (СНП) типа А без ограничительных колец. Внутренняя линия витой части = 131 мм, внешняя линия витой части = 150 мм, толщина = 5 мм. Уплотнительное кольцо из: 1) ленты терморасширенного графита плотностью 0,85 - 1,00 г/см3, толщиной 0,6 - 0,7 мм, с содержанием углерода не менее 99 %, хлор-ионов не более 0,005%, серы не более 0,23 % и зольностью не более 1%; 2) стальной ленты, не склонной к межкристаллитной коррозии, толщиной 0,2 - 0,25 мм." Кол-во: 16.0

"Позиция 37" "Прокладка графитовая фланцевая спирально-навитая (СНП) типа А без ограничительных колец. Внутренняя линия витой части = 166 мм, внешняя линия витой части = 185 мм, толщина = 5 мм. Уплотнительное кольцо из: 1) ленты терморасширенного графита плотностью 0,85 - 1,00 г/см3, толщиной 0,6 - 0,7 мм, с содержанием углерода не менее 99 %, хлор-ионов не более 0,005%, серы не более 0,23 % и зольностью не более 1%; 2) стальной ленты, не склонной к межкристаллитной коррозии, толщиной 0,2 - 0,25 мм." Кол-во: 16.0

"Позиция 38" "Прокладка графитовая фланцевая спирально-навитая (СНП) типа А без ограничительных колец. Внутренняя линия витой части = 381 мм, внешняя линия витой части = 410 мм, толщина = 5 мм. Уплотнительное кольцо из: 1) ленты терморасширенного графита плотностью 0,85 - 1,00 г/см3, толщиной 0,6 - 0,7 мм, с содержанием углерода не менее 99 %, хлор-ионов не более 0,005%, серы не более 0,23 % и зольностью не более 1%; 2) стальной ленты, не склонной к межкристаллитной коррозии, толщиной 0,2 - 0,25 мм." Кол-во: 8.0

"Позиция 39" "Прокладка графитовая фланцевая спирально-навитая (СНП) типа А без ограничительных колец. Внутренняя линия витой части = 546 мм, внешняя линия витой части = 565 мм, толщина = 5 мм. Уплотнительное кольцо из: 1) ленты терморасширенного графита плотностью 0,85 - 1,00 г/см3, толщиной 0,6 - 0,7 мм, с содержанием углерода не менее 99 %, хлор-ионов не более 0,005%, серы не более 0,23 % и зольностью не более 1%; 2) стальной ленты, не склонной к межкристаллитной коррозии, толщиной 0,2 - 0,25 мм, марок 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 08Х18Н9 и другие марок, свойства которых не ниже перечисленных." Кол-во: 15.0

"Позиция 40" "Прокладка графитовая фланцевая спирально-навитая (СНП) типа А без ограничительных колец. Внутренняя линия витой части = 326 мм, внешняя линия витой части = 345 мм, толщина = 5 мм. Уплотнительное кольцо из: 1) ленты терморасширенного графита плотностью 0,85 - 1,00 г/см3, толщиной 0,6 - 0,7 мм, с содержанием углерода не менее 99 %, хлор-ионов не более 0,005%, серы не более 0,23 % и зольностью не более 1%; 2) стальной ленты, не склонной к межкристаллитной коррозии, толщиной 0,2 - 0,25 мм." Кол-во: 17.0

"Позиция 41" "Прокладка графитовая фланцевая спирально-навитая (СНП) типа А без ограничительных колец. Внутренняя линия витой части = 421 мм, внешняя линия витой части = 440 мм, толщина = 5 мм. Уплотнительное кольцо из: 1) ленты терморасширенного графита плотностью 0,85 - 1,00 г/см3, толщиной 0,6 - 0,7 мм, с содержанием углерода не менее 99 %, хлор-ионов не более 0,005%, серы не более 0,23 % и зольностью не более 1%; 2) стальной ленты, не склонной к межкристаллитной коррозии, толщиной 0,2 - 0,25 мм." Кол-во: 4.0

"Позиция 42" "Прокладка графитовая фланцевая спирально-навитая (СНП) типа А без ограничительных колец. Внутренняя линия витой части = 531 мм, внешняя линия витой части = 550 мм, толщина = 5 мм. Уплотнительное кольцо из: 1) ленты терморасширенного графита плотностью 0,85 - 1,00 г/см3, толщиной 0,6 - 0,7 мм, с содержанием углерода не менее 99 %, хлор-ионов не более 0,005%, серы не более 0,23 % и зольностью не более 1%; 2) стальной ленты, не склонной к межкристаллитной коррозии, толщиной 0,2 - 0,25 мм, марок 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 08Х18Н9 и другие марок, свойства которых не ниже перечисленных." Кол-во: 5.0

"Позиция 43" "Прокладка графитовая фланцевая спирально-навитая (СНП) типа А без ограничительных колец. Внутренняя линия витой части = 371 мм, внешняя линия витой части = 390 мм, толщина = 5 мм. Уплотнительное кольцо из: 1) ленты терморасширенного графита плотностью 0,85 - 1,00 г/см3, толщиной 0,6 - 0,7 мм, с содержанием углерода не менее 99 %, хлор-ионов не более 0,005%, серы не более 0,23 % и зольностью не более 1%; 2) стальной ленты, не склонной к межкристаллитной коррозии, толщиной 0,2 - 0,25 мм." Кол-во: 4.0

"Позиция 44" "Прокладка графитовая фланцевая спирально-навитая (СНП) типа А без ограничительных колец. Внутренняя линия витой части = 506 мм, внешняя линия витой части = 535 мм, толщина = 5 мм. Уплотнительное кольцо из: 1) ленты терморасширенного графита плотностью 0,85 - 1,00 г/см3, толщиной 0,6 - 0,7 мм, с содержанием углерода не менее 99 %, хлор-ионов не более 0,005%, серы не более 0,23 % и зольностью не более 1%; 2) стальной ленты, не склонной к межкристаллитной коррозии, толщиной 0,2 - 0,25 мм." Кол-во: 5.0

"Позиция 45" "Прокладка графитовая фланцевая спирально-навитая (СНП) типа А без ограничительных колец. Внутренняя линия витой части = 396 мм, внешняя линия витой части = 415 мм, толщина = 5 мм. Уплотнительное кольцо из: 1) ленты терморасширенного графита плотностью 0,85 - 1,00 г/см3, толщиной 0,6 - 0,7 мм, с содержанием углерода не менее 99 %, хлор-ионов не более 0,005%, серы не более 0,23 % и зольностью не более 1%; 2) стальной ленты, не склонной к межкристаллитной коррозии, толщиной 0,2 - 0,25 мм." Кол-во: 2.0

"Позиция 46" "Прокладка графитовая фланцевая спирально-навитая (СНП) типа А без ограничительных колец. Внутренняя линия витой части = 431 мм, внешняя линия витой части = 450 мм, толщина = 5 мм. Уплотнительное кольцо из: 1) ленты терморасширенного графита плотностью 0,85 - 1,00 г/см3, толщиной 0,6 - 0,7 мм, с содержанием углерода не менее 99 %, хлор-ионов не более 0,005%, серы не более 0,23 % и зольностью не более 1%; 2) стальной ленты, не склонной к межкристаллитной коррозии, толщиной 0,2 - 0,25 мм." Кол-во: 10.0

"Позиция 47" "Лист изготовленный из графитовой фольги армированный нержавеющим перфарированным листом без связующих. Прокладка ТГ–1 - без обтюратора. Размеры 88х74х2 мм. Применяются в газовой, нефтеперерабатывающей, химической, нефтехимической, металлургической промышленности и энергетике при давлении до 40 МПа и температуре от –200 °С до +800 °С в зависимости от условий эксплуатации." Кол-во: 6.0

"Позиция 48" "Лист изготовленный из графитовой фольги армированный нержавеющим перфарированным листом без связующих. Прокладка ТГ–1 - без обтюратора. Размеры 73х61х2 мм. Применяются в газовой, нефтеперерабатывающей, химической, нефтехимической, металлургической промышленности и энергетике при давлении до 40 МПа и температуре от –200 °С до +800 °С в зависимости от условий эксплуатации." Кол-во: 7.0

"Позиция 49" "Лист изготовленный из графитовой фольги армированный нержавеющим перфарированным листом без связующих. Прокладка ТГ–1 - без обтюратора. Размеры 88х74х2 мм. Применяются в газовой, нефтеперерабатывающей, химической, нефтехимической, металлургической промышленности и энергетике при давлении до 40 МПа и температуре от –200 °С до +800 °С в зависимости от условий эксплуатации." Кол-во: 7.0

"Позиция 50" "Лист изготовленный из графитовой фольги армированный нержавеющим перфарированным листом без связующих. Прокладка ТГ–1 - без обтюратора. Размеры 73х61х2 мм. Применяются в газовой, нефтеперерабатывающей, химической, нефтехимической, металлургической промышленности и энергетике при давлении до 40 МПа и температуре от –200 °С до +800 °С в зависимости от условий эксплуатации." Кол-во: 6.0

"Позиция 51" "Лист изготовленный из графитовой фольги армированный нержавеющим перфарированным листом без связующих. Прокладка ТГ–1 - без обтюратора. Размеры 88х74х2 мм. Применяются в газовой, нефтеперерабатывающей, химической, нефтехимической, металлургической промышленности и энергетике при давлении до 40 МПа и температуре от –200 °С до +800 °С в зависимости от условий эксплуатации." Кол-во: 7.0

"Позиция 52" "Лист изготовленный из графитовой фольги армированный нержавеющим перфарированным листом без связующих. Прокладка ТГ–1 - без обтюратора. Размеры 73х61х2 мм. Применяются в газовой, нефтеперерабатывающей, химической, нефтехимической, металлургической промышленности и энергетике при давлении до 40 МПа и температуре от –200 °С до +800 °С в зависимости от условий эксплуатации." Кол-во: 7.0

"Позиция 53" "Прокладка металло-графитовая армированная, с перфорированной металлической фольгой, внутренним и наружным металлическими обтюраторами. Предназначена для уплотнения фланцев арматуры, трубопроводов, насосов и аппаратов. Т=-200...+650С; Р=до 12,0 МПа." Кол-во: 24.0

"Позиция 54" "Прокладка металло-графитовая армированная, с перфорированной металлической фольгой, внутренним и наружным металлическими обтюраторами. Предназначена для уплотнения фланцев арматуры, трубопроводов, насосов и аппаратов. Т=-200...+650С; Р=до 12,0 МПа." Кол-во: 12.0

"Позиция 55" "Ремень приводной обернутый стандартного сечения, предназначен для приводов станков, промышленных установок и т.п Материал: резина. Термостойкость: -40 +70 С. Профиль: клиновой стандартный: ширина х высота = 22х14 мм. Длина расчетная (рабочая/по корду) Lw = 4000 мм, длина по внутреннему контуру Li = 3950 мм" Кол-во: 21.0

"Позиция 56" "Ремень приводной обернутый узкого сечения (узкоклиновой), предназначен для приводов станков, промышленных установок и т.п. Материал: резина. Термостойкость: -40 +70 С. Профиль: клиновой узкий: ширина х высота = 16,3х13 мм. Длина расчетная (рабочая/по корду) Lw = 3350 мм" Кол-во: 32.0

"Позиция 57" "Ремень приводной обернутый узкого сечения (узкоклиновой), предназначен для приводов станков, промышленных установок и т.п. Материал: резина. Термостойкость: -40 +70 С. Профиль: клиновой узкий: ширина х высота = 16,3х13 мм. Длина расчетная (рабочая/по корду) Lw = 2800 мм" Кол-во: 12.0