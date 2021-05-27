"Позиция 1" "БУМАГА: Класс А, белая, формата А4, в упаковке по 500 листов, с показателями стандартов ISO: плотность 80 г/кв.м, яркость не менее 110%, непрозрачность от 93%, толщина не менее 103 мкм, шероховатость не более 140 мл/мин. белизна (CIE) не менее 167 %."

Кол-во: 50000.0