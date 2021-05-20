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Номер извещения
32110271446
Уникальный номер закупки
21/2.1/0022107/ТГСургут
Наименование закупки
Услуги по содержанию зеленых насаждений, благоустройству и озеленению территорий ООО "Газпром трансгаз Сургут" в г. Сургут. для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0022107
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
12.05.2021 18:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-47-15
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
s.shumilo@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шумило С. А.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по содержанию зеленых насаждений, благоустройству и озеленению территорий ООО "Газпром трансгаз Сургут" в г. Сургут. для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0022107
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.05.202126.05.2021 14:0026.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110271446Подведение итогов не позднее Услуги по содержанию зеленых насаждений, благоустройству и озеленению территорий ООО "Газпром трансгаз Сургут" в г. Сургут. для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0022107Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по содержанию зеленых насаждений, благоустройству и озеленению территорий ООО "Газпром трансгаз Сургут" в г. Сургут. для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0022107
Начальная цена
4 144 057,27
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
81.30.10.000
81.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 16192.0
Кол-во: 594.0
Кол-во: 2671.0
Кол-во: 594.0
Кол-во: 23744.0
Кол-во: 594.0
Кол-во: 11872.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 594.0
Кол-во: 51.0
Кол-во: 455.0
Кол-во: 19228.0
Кол-во: 8096.0
Кол-во: 2024.0
Кол-во: 506.0
Кол-во: 1580.0
Кол-во: 1614.4
Кол-во: 1614.4
Кол-во: 1.0
Кол-во: 123.0
Кол-во: 4428.0
Кол-во: 123.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 120.0
Кол-во: 220.0
Кол-во: 220.0
Кол-во: 3500.0
Кол-во: 250.0
Кол-во: 340.0
Кол-во: 80.0
Кол-во: 150.0
Кол-во: 1200.0
Кол-во: 6500.0
Кол-во: 260.0
Кол-во: 158.0
Кол-во: 784.0
Кол-во: 784.0
Кол-во: 1047.0
Кол-во: 321.0
Кол-во: 12198.0
Кол-во: 980.0
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