Выполнение работ по переконсервации оборудования (ЗРА – запорно-регулирующая арматура) в количестве 76 комплектов, приобретенного для комплектации объектов в составе стройки «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток»» (051-2002669).(для субъектов малого и среднего предпринимательства)_36146

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32110271327 Уникальный номер закупки 21/1.1/0036146/ГИнвест Номер закупки 0051/21/1.1/0036146/ГИнвест/ПР/ГОС/Э/12.05.2021 Наименование закупки Выполнение работ по переконсервации оборудования (ЗРА – запорно-регулирующая арматура) в количестве 76 комплектов, приобретенного для комплектации объектов в составе стройки «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток»» (051-2002669).(для субъектов малого и среднего предпринимательства)_36146 Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

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