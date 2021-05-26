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Номер извещения
32110271214
Уникальный номер закупки
21/3/0030435/ГФлот
Наименование закупки
Оказание комплекса услуг по обращению с отходами производства и потребления и сточными водами, образующимися в процессе подготовительных и заключительных работ при строительстве разведочной скважины № 7 Ленинградского месторождения для нужд ООО "Газпром флот" в 2021 году (30435)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
12.05.2021 17:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-47-14
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
d.kozlov@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
козлов Д. Ю.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
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Оказание комплекса услуг по обращению с отходами производства и потребления и сточными водами, образующимися в процессе подготовительных и заключительных работ при строительстве разведочной скважины № 7 Ленинградского месторождения для нужд ООО "Газпром флот" в 2021 году
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.06.202116.06.2021 14:0016.06.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110271214Подведение итогов не позднее Оказание комплекса услуг по обращению с отходами производства и потребления и сточными водами, образующимися в процессе подготовительных и заключительных работ при строительстве разведочной скважины № 7 Ленинградского месторождения для нужд ООО "Газпром флот" в 2021 годуРоссийская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание комплекса услуг по обращению с отходами производства и потребления и сточными водами, образующимися в процессе подготовительных и заключительных работ при строительстве разведочной скважины № 7 Ленинградского месторождения для нужд ООО "Газпром флот" в 2021 году
Начальная цена
3 195 244,53
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром флот
Все закупки и тендеры Газпром флот
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)
196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 375.0
Кол-во: 0.2
Кол-во: 0.487
Кол-во: 1.152
Кол-во: 0.391
Кол-во: 0.037
Кол-во: 0.037
Кол-во: 0.03
Кол-во: 1.2
Кол-во: 23.76
Кол-во: 2.54
Кол-во: 0.274
Кол-во: 846.8
Кол-во: 5.081
Кол-во: 0.783
Кол-во: 7.2
Кол-во: 5.4
Кол-во: 0.064
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