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    Главная / Торги / Поставка расходных комплектующих для оргтехники для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Вологда"

    Поставка расходных комплектующих для оргтехники для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Вологда"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 11:5920.05.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110271100Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных комплектующих для оргтехники для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Вологда"160004, г.Вологда, ул.Октябрьская, д.51Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110271100

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0035271/МРГВологда

    Номер закупки

    0258/21/4.3/0035271/МРГВологда/ПР/ГОС/Э/12.05.2021

    Наименование закупки

    Поставка расходных комплектующих для оргтехники для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Вологда"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    12.05.2021 16:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение МИ Картриджи.docx

    Приложение к форме 1 Форма 1.1. ТКП Картриджи.xlsx

    Приложение 4.Справочник кодов стран.xlsx

    Приложение 2.Техническая часть Картриджи.docx

    Приложение 3.Методика анализа и оценки заявок Картриджи.docx

    Приложение 1.Проект договора Картриджи.docx

    Документация МИ 214.30035271МРГВологда.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВОЛОГДА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВОЛОГДА

    Юридический адрес

    160004, Российская Федерация, Вологодская область, Вологда, Октябрьская, 51

    Почтовый адрес

    160004, Российская Федерация, Вологодская область, Вологда, Октябрьская, 51

    Контактный телефон

    +7 8172 57-01-51

    Факс

    +7 8172 72-55-59

    Адрес электронной почты

    ucp@vologdarg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лузанова Л. Н.

    Место рассмотрения предложений

    160004, г.Вологда, ул.Октябрьская, д.51

    Закупки и тендеры Вологодская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка расходных комплектующих для оргтехники для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Вологда"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    25.05.202125.05.2021 15:3025.05.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110271100Подведение итогов не позднее Поставка расходных комплектующих для оргтехники для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Вологда"160004, г.Вологда, ул.Октябрьская, д.51

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных комплектующих для оргтехники для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Вологда"

    Начальная цена

    1 008 127,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВОЛОГДА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВОЛОГДА

    Адрес местонахождения

    160004, Российская Федерация, Вологодская область, Вологда, Октябрьская, 51

    Классификатор ОКПД2

    26.20.40.120

    Элементы замены типовые устройств ввода и вывода

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Картридж для принтера HP LJ 5500, yellow"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Картридж для принтера HP LJ 5500, magent"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 3"

    "Картридж для принтера HP LJ 5500, cyan C"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 4"

    "Картридж для печати HP C9730A"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 5"

    "Картридж HP CB436A"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 6"

    "Картридж HP CE255X"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 7"

    "Картридж HP CC364X"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 8"

    "Картридж для печати HP CE278A"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 9"

    "Картридж для печати XEROX 108R00796"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 10"

    "Тонер для XEROX 5745 006R01046"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 11"

    "Картридж для печати HP CF226X"

    Кол-во: 13.0

    "Позиция 12"

    "Картридж CF287X (HP M506X)"

    Кол-во: 3.0

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