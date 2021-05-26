Оказание услуг по изготовлению цветочных композиций и декоративных элементов по индивидуальному дизайну для оформления входных групп офисных зданий для нужд ООО «Газпром инвест» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) №33026

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32110271022 Уникальный номер закупки 21/2.1/0033026/ГИнвест Номер закупки 0051/21/2.1/0033026/ГИнвест/ПР/ГОС/Э/12.05.2021 Наименование закупки Оказание услуг по изготовлению цветочных композиций и декоративных элементов по индивидуальному дизайну для оформления входных групп офисных зданий для нужд ООО «Газпром инвест» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) №33026 Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

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