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    Главная / Торги / Текущий ремонт металлоконструкций на объекте Саратовского филиала ООО «Газпром энерго»

    Текущий ремонт металлоконструкций на объекте Саратовского филиала ООО «Газпром энерго»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.06.2021 14:0003.06.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105005Дата и время окончания срока приема заявок Текущий ремонт металлоконструкций на объекте Саратовского филиала ООО «Газпром энерго»117647, РФ, г. Москва, Профсоюзная улица, д. 125Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    ГП105005

    Уникальный номер закупки

    21/2.1/0038840/ГЭнерго

    Номер закупки

    0074/21/2.1/0038840/ГЭнерго/К//Э/12.05.2021

    Наименование закупки

    Текущий ремонт металлоконструкций на объекте Саратовского филиала ООО «Газпром энерго»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    12.05.2021 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    0038840_изм.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энерго»
    Все закупки и тендеры «Газпром энерго»

    Юридический адрес

    119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125

    Почтовый адрес

    119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-60

    Факс

    +7 495 428-45-60

    Адрес электронной почты

    tender@adm.energo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Полетаев П. П.

    Место рассмотрения предложений

    117647, РФ, г. Москва, Профсоюзная улица, д. 125

    Закупки и тендеры Москва

    Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги

    Ключевые слова:

    металл, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Текущий ремонт металлоконструкций на объекте Саратовского филиала ООО «Газпром энерго»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.202130.06.2021 14:0030.06.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105005Подведение итогов не позднее Текущий ремонт металлоконструкций на объекте Саратовского филиала ООО «Газпром энерго»117647, РФ, г. Москва, Профсоюзная улица, д. 125

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Текущий ремонт металлоконструкций на объекте Саратовского филиала ООО «Газпром энерго»

    Начальная цена

    155 577,13

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром энерго»
    Все закупки и тендеры «Газпром энерго»

    Адрес местонахождения

    119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125

    119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125

    Классификатор ОКПД2

    71.12

    Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Текущий ремонт металлоконструкций на объекте Саратовского филиала ООО «Газпром энерго»"

    Кол-во: 1.0

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