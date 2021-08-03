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Номер извещения
32110270940
Уникальный номер закупки
21/5.4/0027309/ККНадежда
Наименование закупки
Оказание услуг по капитальному ремонту объекта «Проезды, благоустройство, озеленение» (сооружения дорожного хозяйства)» - покрытие площадки около "Барбекю" декоративным печатным бетоном
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
12.05.2021 16:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3
Почтовый адрес
353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3
Контактный телефон
+7 86141 9-04-44
Факс
+7 86141 9-00-80
Адрес электронной почты
snabmanager@nadezhda.ru
Ф.И.О. контактного лица
Семенина Е. А.
Место рассмотрения предложений
353480, Краснодарский край, с.Кабардинка, ул. Мира,3
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по капитальному ремонту объекта «Проезды, благоустройство, озеленение» (сооружения дорожного хозяйства)» - покрытие площадки около "Барбекю" декоративным печатным бетоном
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.08.202110.08.2021 17:0010.08.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110270940Подведение итогов не позднее Оказание услуг по капитальному ремонту объекта «Проезды, благоустройство, озеленение» (сооружения дорожного хозяйства)» - покрытие площадки около "Барбекю" декоративным печатным бетоном 353480, Краснодарский край, с.Кабардинка, ул. Мира,3
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по капитальному ремонту объекта «Проезды, благоустройство, озеленение» (сооружения дорожного хозяйства)» - покрытие площадки около "Барбекю" декоративным печатным бетоном
Начальная цена
1 586 956,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Курортный комплекс Надежда
Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда
Адрес местонахождения
353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3
353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3
71.12.1
71.12.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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