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Номер извещения
32110271420
Уникальный номер закупки
21/1.5/0029342/ТГКазань
Наименование закупки
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Закольцовка газопровода высокого давления между АГРС Мамадыш и АГРС Морты Мамадышского и Елабужского района РТ» для нужд ООО «Газпром трансгаз Казань» 0001/21/1.5/0029342/ТГКазань/К/ГОС/Э/12.05.2021
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
12.05.2021 18:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-86
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
S.Zemskov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Земсков С. М.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов
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Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Закольцовка газопровода высокого давления между АГРС Мамадыш и АГРС Морты Мамадышского и Елабужского района РТ» для нужд ООО «Газпром трансгаз Казань»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.06.202102.06.2021 14:0002.06.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110271420Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Закольцовка газопровода высокого давления между АГРС Мамадыш и АГРС Морты Мамадышского и Елабужского района РТ» для нужд ООО «Газпром трансгаз Казань»Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Закольцовка газопровода высокого давления между АГРС Мамадыш и АГРС Морты Мамадышского и Елабужского района РТ» для нужд ООО «Газпром трансгаз Казань»
Начальная цена
678 040 029,98
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Казань"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Казань"
Адрес местонахождения
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41
43.12.1
42.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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