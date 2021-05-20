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    Главная / Торги / Выполнение кадастровых работ и работ по оформлению прав ПАО «Газпром» на земельные (лесные) участки для строительства объекта: «Газопровод-отвод к г. Устюжна, Вологодская область». (код стройки 051-2002574). (СМСП)_10518

    Выполнение кадастровых работ и работ по оформлению прав ПАО «Газпром» на земельные (лесные) участки для строительства объекта: «Газопровод-отвод к г. Устюжна, Вологодская область». (код стройки 051-2002574). (СМСП)_10518

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 09:0020.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110270858Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение кадастровых работ и работ по оформлению прав ПАО «Газпром» на земельные (лесные) участки для строительства объекта: «Газопровод-отвод к г. Устюжна, Вологодская область». (код стройки 051-2002574).196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург,Стартовая, 6, Литер ДПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110270858

    Уникальный номер закупки

    21/1.1/0010518/ГИнвест

    Номер закупки

    0051/21/1.1/0010518/ГИнвест/ПР/ГОС/Э/12.05.2021

    Наименование закупки

    Выполнение кадастровых работ и работ по оформлению прав ПАО «Газпром» на земельные (лесные) участки для строительства объекта: «Газопровод-отвод к г. Устюжна, Вологодская область». (код стройки 051-2002574). (СМСП)_10518

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    12.05.2021 16:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    10518_МИ_Устюжна.rar

    Уведомление о переносе даты итогов МИ_10518 (на 09.06.21).docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвест»
    Все закупки и тендеры «Газпром инвест»

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д

    Контактный телефон

    +7 812 455-17-00

    Факс

    +7 812 455-17-41

    Адрес электронной почты

    tender@invest.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецов М. А.

    Место рассмотрения предложений

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург,Стартовая, 6, Литер Д

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение кадастровых работ и работ по оформлению прав ПАО «Газпром» на земельные (лесные) участки для строительства объекта: «Газопровод-отвод к г. Устюжна, Вологодская область». (код стройки 051-2002574).

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.06.202102.06.2021 14:0002.06.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110270858Подведение итогов не позднее Выполнение кадастровых работ и работ по оформлению прав ПАО «Газпром» на земельные (лесные) участки для строительства объекта: «Газопровод-отвод к г. Устюжна, Вологодская область». (код стройки 051-2002574).196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург,Стартовая, 6, Литер Д

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение кадастровых работ и работ по оформлению прав ПАО «Газпром» на земельные (лесные) участки для строительства объекта: «Газопровод-отвод к г. Устюжна, Вологодская область». (код стройки 051-2002574).

    Начальная цена

    7 528 025,14

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром инвест»
    Все закупки и тендеры «Газпром инвест»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д

    Классификатор ОКПД2

    71.12.35.110

    Услуги в области кадастровой деятельности

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение кадастровых работ"

    Кол-во: 1.0

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