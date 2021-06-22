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Номер извещения
32110270755
Уникальный номер закупки
21/2.1/0032218/ТГКраснодар
Наименование закупки
Оказание услуг по изготовлению корпоративной газеты «Пламя» для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар» в 2022-2024 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
12.05.2021 15:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
Почтовый адрес
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Контактный телефон
+7 861 213-13-00
Факс
+7 952 822-10-22
Адрес электронной почты
s.datov@tgk.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Датов С. С.
Место рассмотрения предложений
350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36,
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по изготовлению корпоративной газеты "Пламы" для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар" в 2022-2024 гг.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.07.202106.07.2021 10:0006.07.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110270755Подведение итогов не позднее Оказание услуг по изготовлению корпоративной газеты "Пламы" для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар" в 2022-2024 гг.350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36,
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по изготовлению корпоративной газеты "Пламы" для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар" в 2022-2024 гг.
Начальная цена
2 977 171,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
58.19.19.190
58.13.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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