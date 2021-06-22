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    Главная / Торги / Оказание услуг по изготовлению корпоративной газеты «Пламя» для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар» в 2022-2024 гг.

    Оказание услуг по изготовлению корпоративной газеты «Пламя» для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар» в 2022-2024 гг.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.06.2021 09:3022.06.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110270755Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по изготовлению корпоративной газеты "Пламы" для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар" в 2022-2024 гг.350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36,Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110270755

    Уникальный номер закупки

    21/2.1/0032218/ТГКраснодар

    Номер закупки

    0070/21/2.1/0032218/ТГКраснодар/ПР/ГОС/Э/12.05.2021

    Наименование закупки

    Оказание услуг по изготовлению корпоративной газеты «Пламя» для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар» в 2022-2024 гг.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    12.05.2021 15:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    21 2.1 0032218 Пламя МИ.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Юридический адрес

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    Почтовый адрес

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Контактный телефон

    +7 861 213-13-00

    Факс

    +7 952 822-10-22

    Адрес электронной почты

    s.datov@tgk.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Датов С. С.

    Место рассмотрения предложений

    350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36,

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по изготовлению корпоративной газеты "Пламы" для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар" в 2022-2024 гг.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.07.202106.07.2021 10:0006.07.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110270755Подведение итогов не позднее Оказание услуг по изготовлению корпоративной газеты "Пламы" для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар" в 2022-2024 гг.350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36,

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по изготовлению корпоративной газеты "Пламы" для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар" в 2022-2024 гг.

    Начальная цена

    2 977 171,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Классификатор ОКПД2

    58.19.19.190

    Продукция издательская печатная прочая, не включенная в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    58.13.1

    Издание газет в печатном виде

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по изготовлению корпоративной газеты. "

    Кол-во: 1.0

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    Регион:
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