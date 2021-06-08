www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110270515
Уникальный номер закупки
21/5.4/0037427/Гтранссервис
Наименование закупки
Оказание услуг по текущему ремонту железнодорожных путей не общего пользования для обеспечения деятельности ООО "Газпром транссервис" сроком на 36 месяцев
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
12.05.2021 15:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5
Почтовый адрес
191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5 лит.А, пом. 49Н
Контактный телефон
+7 86148 5-58-65
Факс
+7 86148 5-58-06
Адрес электронной почты
a.rusina@gazprom-transservice.ru
Ф.И.О. контактного лица
Русина А. В.
Место рассмотрения предложений
Краснодарский край, г.Темрюк, порт, а/я 32, ОКЗ
Закупки и тендеры Дороги железные наземные и подземные; строительные работы по строительству наземных и подземных железных дорог
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по текущему ремонту железнодорожных путей не общего пользования для обеспечения деятельности ООО "Газпром транссервис" сроком на 36 месяцев
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.06.202115.06.2021 14:0015.06.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110270515Подведение итогов не позднее Оказание услуг по текущему ремонту железнодорожных путей не общего пользования для обеспечения деятельности ООО "Газпром транссервис" сроком на 36 месяцевКраснодарский край, г.Темрюк, порт, а/я 32, ОКЗ
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по текущему ремонту железнодорожных путей не общего пользования для обеспечения деятельности ООО "Газпром транссервис" сроком на 36 месяцев
Начальная цена
2 030 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром транссервис"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром транссервис"
Адрес местонахождения
191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5
191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5 лит.А, пом. 49Н
42.12.20
42.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 36.0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.