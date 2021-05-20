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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110271343
Уникальный номер закупки
21/4.3/0034087/МРГВологда
Наименование закупки
Поставка бумаги для печати
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
12.05.2021 17:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
160004, Российская Федерация, Вологодская область, Вологда, Октябрьская, 51
Почтовый адрес
160004, Российская Федерация, Вологодская область, Вологда, Октябрьская, 51
Контактный телефон
+7 8172 57-01-51
Факс
+7 8172 72-55-59
Адрес электронной почты
ucp@vologdarg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лузанова Л. Н.
Место рассмотрения предложений
160004, г.Вологда, ул.Октябрьская, д.51
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бумаги для печати
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бумаги для печати
Начальная цена
466 377,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВОЛОГДА
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВОЛОГДА
Адрес местонахождения
160004, Российская Федерация, Вологодская область, Вологда, Октябрьская, 51
17.12.14.110
17.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1040.0
Кол-во: 800.0
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