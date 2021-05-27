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Номер извещения
32110270163
Уникальный номер закупки
21/4.3/0037059/ГМРГВолгогра
Наименование закупки
Поставка автомобиля с бензиновым двигателем для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
12.05.2021 14:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
400001, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, Ковровская, 13
Почтовый адрес
400001, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, Ковровская, 13
Контактный телефон
+7 8442 96-91-80
Факс
+7 8442 96-06-96
Адрес электронной почты
f0341231@34regiongaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колесник Д. В.
Место рассмотрения предложений
400001, Российская Федерация, г. Волгоград, ул. Ковровская, д.13, каб. 204
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автомобиля с бензиновым двигателем для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
01.06.202101.06.2021 12:0001.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110270163Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля с бензиновым двигателем для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград"400001, Российская Федерация, г. Волгоград, ул. Ковровская, д.13, каб. 204
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобиля с бензиновым двигателем для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград"
Начальная цена
935 100,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром межрегионгаз Волгоград
Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Волгоград
Адрес местонахождения
400001, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, Ковровская, 13
29.10
29.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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