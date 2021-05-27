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    Главная / Торги / Поставка автомобиля с бензиновым двигателем для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград"

    Поставка автомобиля с бензиновым двигателем для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.05.2021 11:0027.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110270163Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля с бензиновым двигателем для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград"400001, Российская Федерация, г. Волгоград, ул. Ковровская, д.13, каб. 204Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110270163

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0037059/ГМРГВолгогра

    Номер закупки

    0243/21/4.3/0037059/ГМРГВолгогра/К/ГОС/Э/12.05.2021

    Наименование закупки

    Поставка автомобиля с бензиновым двигателем для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    12.05.2021 14:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение 3 - Методика анализа.docx

    Приложение 2 - Техническая часть.docx

    Приложение 1 - Проект договора.doc

    Приложение к Форме 1 Ценовое предложение.xls

    Документация КО.docx

    Продление_подача заявок_подведение итогов.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром межрегионгаз Волгоград
    Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Волгоград

    Юридический адрес

    400001, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, Ковровская, 13

    Почтовый адрес

    400001, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, Ковровская, 13

    Контактный телефон

    +7 8442 96-91-80

    Факс

    +7 8442 96-06-96

    Адрес электронной почты

    f0341231@34regiongaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колесник Д. В.

    Место рассмотрения предложений

    400001, Российская Федерация, г. Волгоград, ул. Ковровская, д.13, каб. 204

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автомобиля с бензиновым двигателем для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.06.202101.06.2021 12:0001.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110270163Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля с бензиновым двигателем для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград"400001, Российская Федерация, г. Волгоград, ул. Ковровская, д.13, каб. 204

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобиля с бензиновым двигателем для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград"

    Начальная цена

    935 100,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром межрегионгаз Волгоград
    Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Волгоград

    Адрес местонахождения

    400001, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, Ковровская, 13

    Классификатор ОКПД2

    29.10

    Средства автотранспортные

    Классификатор ОКВЭД2

    29.10

    Производство автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобиль Lada Niva Travel"

    Кол-во: 1.0

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