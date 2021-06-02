Поставка мягкого инвентаря для оздоровительного центра «Санаторий «Юг» ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2021 году.

Поставка мягкого инвентаря для оздоровительного центра «Санаторий «Юг» ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2021 году.

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Полотенце банное. Махровое. Размер полотенца по ширине 70 см. по длине 140 см. Состав: 100% хлопок. Плотность 450 гр/м2 Нить 20/2 RING" Кол-во: 700.0

"Позиция 2" "Полотенце банное. Махровое цвет зеленый. Размер (см) 70*140 Размер полотенца по ширине 70 см. по длине 140 см. Состав: 100% хлопок. Плотность 450 гр/м2 Нить 20/2 RING." Кол-во: 1000.0

"Позиция 3" "Полотенце для ног. Махровое белое для ног. Размер (см) 50*70. Без бордюра с рисунком ножки. Состав: 100% хлопок. Плотность 650-700 гр/м2 Нить 20/2 RING" Кол-во: 300.0

"Позиция 4" "Полотенце для ног. Махровое белое для ног. Размер (см) 50*70. Без бордюра с рисунком ножки. Состав: 100% хлопок. Плотность 650-700 гр/м2 Нить 20/2" Кол-во: 700.0

"Позиция 5" "Комплект постельного белья. 4 наволочки размер 50*70; простынь размер 220*240; пододеяльник размер 220*200; Сатин 100% хлопок цвет шампань конструкция нити 40sX40s/173х120/138г/м2 технология AirJet в/с.ГОСТ 31307-2005. Изделие выполнено из плотной ткани, 100% хлопок высокого качества. Плотность ткани составляет 140 г/м²" Кол-во: 15.0

"Позиция 6" "Пододеяльник с клапаном. Размеры (см.) 150*220 Рисунок на пододеяльнике представляет повторяющеюся рельефную композицию белого цвета полосу шириной 3х3 см., направление вдоль длинного края изделия. Пододеяльник изготовлен в соответствии с ГОСТ 31307-2005. Габаритные размеры: ширина 150 см, длина 220 см. Изделие выполнено из плотной ткани, сатин 100% хлопок высокого качества. Плотность ткани составляет 140 г/м²" Кол-во: 100.0

"Позиция 7" "Пододеяльник с клапаном. Размеры (см.) 220*200 Рисунок на пододеяльнике представляет повторяющеюся рельефную композицию белого цвета полосу шириной 3х3 см., направление вдоль длинного края изделия. Пододеяльник изготовлен в соответствии с ГОСТ 31307-2005. Габаритные размеры: ширина 160 см, длина 220 см. Изделие выполнено из плотной ткани, сатин 100% хлопок высокого качества. Плотность ткани составляет 140 г/м²" Кол-во: 50.0

"Позиция 8" "Наволочка. Размеры (см.) 50*70 Рисунок на наволочке представляет повторяющеюся рельефную композицию белого цвета полоса 3х3 см. Наволочка изготовлена в соответствии с ГОСТ 31307-2005. Габаритные размеры: ширина 50 см, длина 90 см. Изделие изготовлено из плотной ткани, сатин 100% хлопок высокого качества. Плотность ткани составляет 140 г/м²." Кол-во: 100.0

"Позиция 9" "Простынь. Размеры (см.) 220*240 Простыня с рисунком подобным рисунку пододеяльника направление вдоль длинного края. Изделие выполнено из цельного полотна без надставок, без швов посередине. Раскрой деталей постельного белья производят по направлению нитей основы (в продольном направлении) текстильного полотна. Строчки выполняются без пропусков стежков и обрыва ниток, натяжения и слабины материала и ниток. Изменение линейных размеров после влажной обработки - 2% по утку, -5% -по основе" Кол-во: 50.0

"Позиция 10" "Простынь. Размеры (см.)150*240 Простыня с рисунком подобным рисунку пододеяльника направление вдоль длинного края. Изделие выполнено из цельного полотна без надставок, без швов посередине. Раскрой деталей постельного белья производят по направлению нитей основы (в продольном направлении) текстильного полотна. Строчки выполняются без пропусков стежков и обрыва ниток, натяжения и слабины материала и ниток. Изменение линейных размеров после влажной обработки - 2% по утку, -5% -по основе. Стойкость к истиранию 1800 циклов." Кол-во: 100.0

"Позиция 11" "Подушка стандарт. Габаритные размеры подушки: 50*70 см. Наполнитель: полое полиэфирное волокно халофайбер, вес 800 гр. Чехол: микрофибра 100 г/м2. Частота строчки не менее 3 стежка на не менее чем 1 см. Цвет чехла белый. Края обработаны швом в подгибку. Не подвержена воздействию УФ лучей. Воздухопроницаемость должна быть не менее 100 дм³/м². Гигроскопичность не менее 15,0 при относительной влажности воздуха 98%" Кол-во: 137.0

"Позиция 12" "Наперник. Размер 50*70 см. Ткань: поликоттон, цвет: белый, состав 50 % х/б, 50 % п/э., наперник с клапаном 20-25 см. Плотность ткани 125 г." Кол-во: 137.0

"Позиция 13" "Полотенце для рук. махровое цвет белый. Размер (см) 50*100. Размер полотенца по ширине 50 см. по длине 90 см.после усадки. Состав: 100% хлопок. Плотность 450 гр/м2 Нить 20/2 RING. Край полотенца по длинной стороне имеет стропное окончание. Край полотенца по короткой стороне обработан швом в подгибку с закрытым срезом по длине 0,9 см, по ширине 1,3 см. Капиллярность изделия 80 мм за 30 мин., водопоглощение - 300% за 10 мин.ахровое цвет белый. Размер (см) 50*100. Размер полотенца по ширине 50 см. по длине 90 см.после усадки. Состав: 100% хлопок. Плотность 450 гр/м2 Нить 20/2 RING. Край полотенца по длинной стороне имеет стропное окончание. Край полотенца по короткой стороне обработан швом в подгибку с закрытым срезом по длине 0,9 см, по ширине 1,3 см. Капиллярность изделия 80 мм за 30 мин., водопоглощение - 300% за 10 мин." Кол-во: 850.0

"Позиция 14" "Полотенце для рук. Махровое цветное Размер (см) 50*100 после усадки Размер полотенца по ширине 50 см. по длине 90 см.после усадки. Состав: 100% хлопок. Плотность 450 гр/м2 Нить 20/2 RING. Край полотенца по длинной стороне имеет стропное окончание. Край полотенца по короткой стороне обработан швом в подгибку с закрытым срезом по длине 0,9 см, по ширине 1,3 см. Капиллярность изделия 80 мм за 30 мин., водопоглощение - 300% за 10 мин." Кол-во: 80.0

"Позиция 15" "Салфетка. Махровая цветн белый. Размер (см) 50*50. Размер полотенца по ширине 50 см. по длине 50 см.после усадки. Состав: 100% хлопок. Плотность 450 гр/м2 Нить 20/2 RING. Край полотенца по длинной стороне имеет стропное окончание. Край полотенца по короткой стороне обработан швом в подгибку с закрытым срезом по длине 0,9 см, по ширине 1,3 см. Капиллярность изделия 80 мм за 30 мин., водопоглощение - 300% за 10 мин." Кол-во: 50.0

"Позиция 16" "Полотенце льняное. Полотенце льняное ,45*70,цвет белый" Кол-во: 80.0

"Позиция 17" "Полотенце вафельное. Размер 45*85см., ткань 100% хлопок дизайн рисунка AJAX поверхностная плотность не менее не менее 255гр.м.2, не более 270гр.м.2 структура ткани основа 20/2 нить Ring уток 16/1 нить Ring Цвет белый" Кол-во: 50.0