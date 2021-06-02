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    Главная / Торги / Поставка мягкого инвентаря для оздоровительного центра «Санаторий «Юг» ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2021 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Поставка мягкого инвентаря для оздоровительного центра «Санаторий «Юг» ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2021 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.06.2021 09:0002.06.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110270130Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мягкого инвентаря для оздоровительного центра «Санаторий «Юг» ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2021 году.414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Ленина/ ул. Бабушкина, 30/33, строение АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110270130

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0016480/ДАстр

    Номер закупки

    0101/21/4.3/0016480/ДАстр/ПР/ГОС/Э/12.05.2021

    Наименование закупки

    Поставка мягкого инвентаря для оздоровительного центра «Санаторий «Юг» ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2021 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    12.05.2021 14:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Внесение изменений.zip

    ДМИ 16480 изм.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Юридический адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    Почтовый адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Контактный телефон

    +7 8512 31-64-25

    Факс

    +7 8512 23-03-77

    Адрес электронной почты

    nsafonova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафонова Н. А.

    Место рассмотрения предложений

    414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Ленина/ ул. Бабушкина, 30/33, строение А

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Закупки и тендеры Изделия текстильные готовые (кроме одежды)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка мягкого инвентаря для оздоровительного центра «Санаторий «Юг» ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2021 году.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.06.202108.06.2021 14:0008.06.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110270130Подведение итогов не позднее Поставка мягкого инвентаря для оздоровительного центра «Санаторий «Юг» ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2021 году.414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Ленина/ ул. Бабушкина, 30/33, строение А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мягкого инвентаря для оздоровительного центра «Санаторий «Юг» ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2021 году.

    Начальная цена

    2 512 038,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Классификатор ОКПД2

    13.92.13.122

    Салфетки столовые из льняных тканей

    13.92.13.110

    Белье столовое из хлопчатобумажных тканей

    13.92.13.129

    Белье столовое прочее из льняных тканей

    13.92.13

    Белье столовое

    13.92.12.193

    Наволочки из прочих тканей

    13.92.24.140

    Подушки

    13.92.12.191

    Простыни из прочих тканей

    13.92.12

    Белье постельное

    13.92.14.110

    Белье туалетное

    Классификатор ОКВЭД2

    13.92

    Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Полотенце банное. Махровое. Размер полотенца по ширине 70 см. по длине 140 см. Состав: 100% хлопок. Плотность 450 гр/м2 Нить 20/2 RING"

    Кол-во: 700.0

    "Позиция 2"

    "Полотенце банное. Махровое цвет зеленый. Размер (см) 70*140 Размер полотенца по ширине 70 см. по длине 140 см. Состав: 100% хлопок. Плотность 450 гр/м2 Нить 20/2 RING."

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 3"

    "Полотенце для ног. Махровое белое для ног. Размер (см) 50*70. Без бордюра с рисунком ножки. Состав: 100% хлопок. Плотность 650-700 гр/м2 Нить 20/2 RING"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 4"

    "Полотенце для ног. Махровое белое для ног. Размер (см) 50*70. Без бордюра с рисунком ножки. Состав: 100% хлопок. Плотность 650-700 гр/м2 Нить 20/2"

    Кол-во: 700.0

    "Позиция 5"

    "Комплект постельного белья. 4 наволочки размер 50*70; простынь размер 220*240; пододеяльник размер 220*200; Сатин 100% хлопок цвет шампань конструкция нити 40sX40s/173х120/138г/м2 технология AirJet в/с.ГОСТ 31307-2005. Изделие выполнено из плотной ткани, 100% хлопок высокого качества. Плотность ткани составляет 140 г/м²"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 6"

    "Пододеяльник с клапаном. Размеры (см.) 150*220 Рисунок на пододеяльнике представляет повторяющеюся рельефную композицию белого цвета полосу шириной 3х3 см., направление вдоль длинного края изделия. Пододеяльник изготовлен в соответствии с ГОСТ 31307-2005. Габаритные размеры: ширина 150 см, длина 220 см. Изделие выполнено из плотной ткани, сатин 100% хлопок высокого качества. Плотность ткани составляет 140 г/м²"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 7"

    "Пододеяльник с клапаном. Размеры (см.) 220*200 Рисунок на пододеяльнике представляет повторяющеюся рельефную композицию белого цвета полосу шириной 3х3 см., направление вдоль длинного края изделия. Пододеяльник изготовлен в соответствии с ГОСТ 31307-2005. Габаритные размеры: ширина 160 см, длина 220 см. Изделие выполнено из плотной ткани, сатин 100% хлопок высокого качества. Плотность ткани составляет 140 г/м²"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 8"

    "Наволочка. Размеры (см.) 50*70 Рисунок на наволочке представляет повторяющеюся рельефную композицию белого цвета полоса 3х3 см. Наволочка изготовлена в соответствии с ГОСТ 31307-2005. Габаритные размеры: ширина 50 см, длина 90 см. Изделие изготовлено из плотной ткани, сатин 100% хлопок высокого качества. Плотность ткани составляет 140 г/м²."

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 9"

    "Простынь. Размеры (см.) 220*240 Простыня с рисунком подобным рисунку пододеяльника направление вдоль длинного края. Изделие выполнено из цельного полотна без надставок, без швов посередине. Раскрой деталей постельного белья производят по направлению нитей основы (в продольном направлении) текстильного полотна. Строчки выполняются без пропусков стежков и обрыва ниток, натяжения и слабины материала и ниток. Изменение линейных размеров после влажной обработки - 2% по утку, -5% -по основе"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 10"

    "Простынь. Размеры (см.)150*240 Простыня с рисунком подобным рисунку пододеяльника направление вдоль длинного края. Изделие выполнено из цельного полотна без надставок, без швов посередине. Раскрой деталей постельного белья производят по направлению нитей основы (в продольном направлении) текстильного полотна. Строчки выполняются без пропусков стежков и обрыва ниток, натяжения и слабины материала и ниток. Изменение линейных размеров после влажной обработки - 2% по утку, -5% -по основе. Стойкость к истиранию 1800 циклов."

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 11"

    "Подушка стандарт. Габаритные размеры подушки: 50*70 см. Наполнитель: полое полиэфирное волокно халофайбер, вес 800 гр. Чехол: микрофибра 100 г/м2. Частота строчки не менее 3 стежка на не менее чем 1 см. Цвет чехла белый. Края обработаны швом в подгибку. Не подвержена воздействию УФ лучей. Воздухопроницаемость должна быть не менее 100 дм³/м². Гигроскопичность не менее 15,0 при относительной влажности воздуха 98%"

    Кол-во: 137.0

    "Позиция 12"

    "Наперник. Размер 50*70 см. Ткань: поликоттон, цвет: белый, состав 50 % х/б, 50 % п/э., наперник с клапаном 20-25 см. Плотность ткани 125 г."

    Кол-во: 137.0

    "Позиция 13"

    "Полотенце для рук. махровое цвет белый. Размер (см) 50*100. Размер полотенца по ширине 50 см. по длине 90 см.после усадки. Состав: 100% хлопок. Плотность 450 гр/м2 Нить 20/2 RING. Край полотенца по длинной стороне имеет стропное окончание. Край полотенца по короткой стороне обработан швом в подгибку с закрытым срезом по длине 0,9 см, по ширине 1,3 см. Капиллярность изделия 80 мм за 30 мин., водопоглощение - 300% за 10 мин.ахровое цвет белый. Размер (см) 50*100. Размер полотенца по ширине 50 см. по длине 90 см.после усадки. Состав: 100% хлопок. Плотность 450 гр/м2 Нить 20/2 RING. Край полотенца по длинной стороне имеет стропное окончание. Край полотенца по короткой стороне обработан швом в подгибку с закрытым срезом по длине 0,9 см, по ширине 1,3 см. Капиллярность изделия 80 мм за 30 мин., водопоглощение - 300% за 10 мин."

    Кол-во: 850.0

    "Позиция 14"

    "Полотенце для рук. Махровое цветное Размер (см) 50*100 после усадки Размер полотенца по ширине 50 см. по длине 90 см.после усадки. Состав: 100% хлопок. Плотность 450 гр/м2 Нить 20/2 RING. Край полотенца по длинной стороне имеет стропное окончание. Край полотенца по короткой стороне обработан швом в подгибку с закрытым срезом по длине 0,9 см, по ширине 1,3 см. Капиллярность изделия 80 мм за 30 мин., водопоглощение - 300% за 10 мин."

    Кол-во: 80.0

    "Позиция 15"

    "Салфетка. Махровая цветн белый. Размер (см) 50*50. Размер полотенца по ширине 50 см. по длине 50 см.после усадки. Состав: 100% хлопок. Плотность 450 гр/м2 Нить 20/2 RING. Край полотенца по длинной стороне имеет стропное окончание. Край полотенца по короткой стороне обработан швом в подгибку с закрытым срезом по длине 0,9 см, по ширине 1,3 см. Капиллярность изделия 80 мм за 30 мин., водопоглощение - 300% за 10 мин."

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 16"

    "Полотенце льняное. Полотенце льняное ,45*70,цвет белый"

    Кол-во: 80.0

    "Позиция 17"

    "Полотенце вафельное. Размер 45*85см., ткань 100% хлопок дизайн рисунка AJAX поверхностная плотность не менее не менее 255гр.м.2, не более 270гр.м.2 структура ткани основа 20/2 нить Ring уток 16/1 нить Ring Цвет белый"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 18"

    "Салфетка. Материал лен, размер 50х50, цвет: белый."

    Кол-во: 200.0

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