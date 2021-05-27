Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Топливозаправочный пункт с использованием блока компримирования природного газа в составе АРП "Киверичи" Торжокского ЛПУМГ" для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2021-2023 гг. (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/21/1.5/0037221/ТГСПб/ПР/ГОС/Э/12.05.2021

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32110269679 Уникальный номер закупки 21/1.5/0037221/ТГСПб Номер закупки 0095/21/1.5/0037221/ТГСПб/ПР/ГОС/Э/12.05.2021 Наименование закупки Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Топливозаправочный пункт с использованием блока компримирования природного газа в составе АРП "Киверичи" Торжокского ЛПУМГ" для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2021-2023 гг. (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/21/1.5/0037221/ТГСПб/ПР/ГОС/Э/12.05.2021 Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры для участника 211.50037221ТГСПб.7z

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АО Газпром закупки

Все закупки и тендеры АО Газпром закупки Юридический адрес 191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12 Почтовый адрес 191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12 Контактный телефон +7 812 609-32-40 Факс +7 495 737-06-22 Адрес электронной почты V.Ivanov@tender.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Иванов В. Г. Место рассмотрения предложений Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город Закупки и тендеры Документация проектная для строительства Ключевые слова:

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