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    Главная / Торги / Поставка газобаллонного оборудования для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Тамбов"

    Поставка газобаллонного оборудования для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Тамбов"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.06.2021 20:4901.06.2021 20:49Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110268742Дата и время окончания срока приема заявок Поставка газобаллонного оборудования для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Тамбов"392000 г. Тамбов, ул. Интернациональная, д.11АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110268742

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0038756/ГМРГТамбов

    Номер закупки

    0237/21/4.3/0038756/ГМРГТамбов/ПР/ГОС/Э/12.05.2021

    Наименование закупки

    Поставка газобаллонного оборудования для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Тамбов"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    12.05.2021 10:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение к Документации №3 Методика оценки.DOC

    Форма коммерческого предложения.xlsx

    Приложение к Документации №2 Техническая часть.docx

    Приложение к Документации №1 Проект договора.doc

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Документация Редакция 1.docx

    Извещение о внесении изменений.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром межрегионгаз Тамбов
    Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Тамбов

    Юридический адрес

    392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Интернациональная, дом 11А

    Почтовый адрес

    392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Интернациональная, дом 11А

    Контактный телефон

    +7 4752 71-11-12

    Факс

    Адрес электронной почты

    e.medvedeva@tamrg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Медведева Е. С.

    Место рассмотрения предложений

    392000 г. Тамбов, ул. Интернациональная, д.11А

    Закупки и тендеры Тамбовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка газобаллонного оборудования для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Тамбов"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.06.202103.06.2021 15:0003.06.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110268742Подведение итогов не позднее Поставка газобаллонного оборудования для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Тамбов"392000 г. Тамбов, ул. Интернациональная, д.11А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка газобаллонного оборудования для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Тамбов"

    Начальная цена

    648 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром межрегионгаз Тамбов
    Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Тамбов

    Адрес местонахождения

    392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Интернациональная, дом 11А

    Классификатор ОКПД2

    29.32.30.110

    Оборудование для питания двигателя газообразным топливом (компримированным природным газом (КПГ), сжиженным нефтяным газом (СНГ), сжиженным газом (СПГ), диметиловым эфиром топливным (ДМЭт))

    Классификатор ОКВЭД2

    29.32

    Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект газобалонного оборудования"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 2"

    "Комплект газобалонного оборудования"

    Кол-во: 2.0

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