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    Главная / Торги / Поставка посуды и кухонного инвентаря для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" (№ 0036/21/4.3/0021051/ДУренгой/ПР/ГОС/Э/12.05.2021) ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

    Поставка посуды и кухонного инвентаря для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" (№ 0036/21/4.3/0021051/ДУренгой/ПР/ГОС/Э/12.05.2021) ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.05.2021 08:0027.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110268426Дата и время окончания срока приема заявок Поставка посуды и кухонного инвентаря для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой"г. Новый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110268426

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0021051/ДУренгой

    Номер закупки

    0036/21/4.3/0021051/ДУренгой/ПР/ГОС/Э/12.05.2021

    Наименование закупки

    Поставка посуды и кухонного инвентаря для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" (№ 0036/21/4.3/0021051/ДУренгой/ПР/ГОС/Э/12.05.2021) ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    12.05.2021 09:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    21051 ДМИ МТР.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ
    Все закупки и тендеры Газпром добыча Уренгой

    Юридический адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, дом 8

    Почтовый адрес

    629307, Российская Федерация, 89, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д. 8

    Контактный телефон

    +7 34949 4-85-21

    Факс

    +7 3494 22-04-49

    Адрес электронной почты

    e.v.chusovitina@gd-urengoy.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чусовитина Е. В.

    Место рассмотрения предложений

    г. Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле изделиями из фарфора и стекла и чистящими средствами

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле ножевыми изделиями и бытовой металлической посудой, плетеными изделиями, изделиями из пробки и прочими бытовыми изделиями, не включенными в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка посуды и кухонного инвентаря для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.06.202102.06.2021 14:0002.06.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110268426Подведение итогов не позднее Поставка посуды и кухонного инвентаря для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой"г. Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка посуды и кухонного инвентаря для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Начальная цена

    1 497 391,74

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром добыча Уренгой
    Все закупки и тендеры Газпром добыча Уренгой

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, дом 8

    629307, Российская Федерация, 89, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д. 8

    Классификатор ОКПД2

    22.29.23.110

    Посуда столовая и кухонная пластмассовая

    16.29.12.000

    Принадлежности столовые и кухонные деревянные

    23.13.13.110

    Посуда столовая и кухонная из стекла

    23.13.13.112

    Посуда столовая и кухонная из прочего стекла

    23.41.11.110

    Посуда столовая и кухонная из фарфора

    25.99.12.112

    Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из нержавеющей стали

    Классификатор ОКВЭД2

    46.44.1

    Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла

    46.49.1

    Торговля оптовая ножевыми изделиями и бытовой металлической посудой

    46.49.49

    Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Щипцы универсальные"

    Кол-во: 323.0

    "Позиция 2"

    "Ложка разливательная половник"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 3"

    "Шумовка"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 4"

    "Салатник"

    Кол-во: 129.0

    "Позиция 5"

    "Тарелка плоская"

    Кол-во: 1024.0

    "Позиция 6"

    "Тарелка глубокая"

    Кол-во: 460.0

    "Позиция 7"

    "Чашка бульонная"

    Кол-во: 450.0

    "Позиция 8"

    "Блюдце"

    Кол-во: 123.0

    "Позиция 9"

    "Тарелка плоская"

    Кол-во: 1024.0

    "Позиция 10"

    "Горшок для запекания"

    Кол-во: 23.0

    "Позиция 11"

    "Креманка"

    Кол-во: 207.0

    "Позиция 12"

    "Розетка для варенья"

    Кол-во: 18.0

    "Позиция 13"

    "Стакан Хайбол Ода"

    Кол-во: 2906.0

    "Позиция 14"

    "Чашка чайная"

    Кол-во: 357.0

    "Позиция 15"

    "Вилка столовая"

    Кол-во: 1080.0

    "Позиция 16"

    "Ложка столовая"

    Кол-во: 1080.0

    "Позиция 17"

    "Нож столовый"

    Кол-во: 702.0

    "Позиция 18"

    "Ложка чайная"

    Кол-во: 702.0

    "Позиция 19"

    "Салфетница дугообразная"

    Кол-во: 35.0

    "Позиция 20"

    "Набор для специй"

    Кол-во: 35.0

    "Позиция 21"

    "Кастрюля 16 л цельнотянутая"

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 22"

    "Кастрюля 20 л цельнотянутая"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 23"

    "Сотейник 10 л с ТРС-3"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 24"

    "Дуршлаг на подставке"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 25"

    "Миска глубокая 3,5 л"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 26"

    "Миска глубокая 6 л"

    Кол-во: 18.0

    "Позиция 27"

    "Миска глубокая 2 л"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 28"

    "Миска 300 мм"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 29"

    "Сковорода для жарки 26 см"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 30"

    "Сковорода 28 см"

    Кол-во: 9.0

    "Позиция 31"

    "Сковорода с ручкой"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 32"

    "Нож обвалочный 150 мм"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 33"

    "Нож шеф повара 250 мм"

    Кол-во: 29.0

    "Позиция 34"

    "Нож для нарезки 255 мм"

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 35"

    "Сито для муки"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 36"

    "Лопатка деревянная"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 37"

    "Венчик кухонный"

    Кол-во: 9.0

    "Позиция 38"

    "Держатель для ножей магнитный"

    Кол-во: 9.0

    "Позиция 39"

    "Ложка разливательная-чумичка"

    Кол-во: 13.0

    "Позиция 40"

    "Ложка для вязких каш"

    Кол-во: 13.0

    "Позиция 41"

    "Ложка для порционирования соуса"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 42"

    "Лопатка кулинарная"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 43"

    "Лопатка кулинарная"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 44"

    "Пресс для картофеля"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 45"

    "Щипцы для удаления костей"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 46"

    "Мешок кондитерский"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 47"

    "Кисть кондитерская 30мм"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 48"

    "Скалка с вращающимися ручками"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 49"

    "Контейнер для мусора"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 50"

    "Контейнер для продуктов с крышкой 3,4 л"

    Кол-во: 18.0

    "Позиция 51"

    "Совок для сыпучих продуктов"

    Кол-во: 13.0

    "Позиция 52"

    "Ложка разливательная половник"

    Кол-во: 6.0

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