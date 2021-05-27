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Номер извещения
32110268426
Уникальный номер закупки
21/4.3/0021051/ДУренгой
Наименование закупки
Поставка посуды и кухонного инвентаря для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" (№ 0036/21/4.3/0021051/ДУренгой/ПР/ГОС/Э/12.05.2021) ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
12.05.2021 09:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, дом 8
Почтовый адрес
629307, Российская Федерация, 89, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д. 8
Контактный телефон
+7 34949 4-85-21
Факс
+7 3494 22-04-49
Адрес электронной почты
e.v.chusovitina@gd-urengoy.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чусовитина Е. В.
Место рассмотрения предложений
г. Новый Уренгой
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле ножевыми изделиями и бытовой металлической посудой, плетеными изделиями, изделиями из пробки и прочими бытовыми изделиями, не включенными в другие группировки
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка посуды и кухонного инвентаря для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка посуды и кухонного инвентаря для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой"
Начальная цена
1 497 391,74
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром добыча Уренгой
Все закупки и тендеры Газпром добыча Уренгой
Адрес местонахождения
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, дом 8
629307, Российская Федерация, 89, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д. 8
22.29.23.110
16.29.12.000
23.13.13.110
23.13.13.112
23.41.11.110
25.99.12.112
46.44.1
46.49.1
46.49.49
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 323.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 129.0
Кол-во: 1024.0
Кол-во: 460.0
Кол-во: 450.0
Кол-во: 123.0
Кол-во: 1024.0
Кол-во: 23.0
Кол-во: 207.0
Кол-во: 18.0
Кол-во: 2906.0
Кол-во: 357.0
Кол-во: 1080.0
Кол-во: 1080.0
Кол-во: 702.0
Кол-во: 702.0
Кол-во: 35.0
Кол-во: 35.0
Кол-во: 7.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 18.0
Кол-во: 12.0
Кол-во: 12.0
Кол-во: 6.0
Кол-во: 9.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 29.0
Кол-во: 16.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 5.0
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Кол-во: 9.0
Кол-во: 13.0
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Кол-во: 5.0
Кол-во: 6.0
Кол-во: 6.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 18.0
Кол-во: 13.0
Кол-во: 6.0
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