Оказание услуг по разработке документации в области промышленной безопасности по оценке риска аварий и анализу готовности организации к эксплуатации опасного производственного объекта в соответствии с требованиями промышленной безопасности для нужд АО «Газпром добыча Томск»

Оказание услуг по разработке документации в области промышленной безопасности по оценке риска аварий и анализу готовности организации к эксплуатации опасного производственного объекта в соответствии с требованиями промышленной безопасности для нужд АО «Газпром добыча Томск»

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Оказание услуг по разработке документации в области промышленной безопасности по оценке риска аварий и анализу готовности организации к эксплуатации опасного производственного объекта в соответствии с требованиями промышленной безопасности для нужд АО «Газпром добыча Томск»" Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "Оказание услуг по разработке документации в области промышленной безопасности по оценке риска аварий и анализу готовности организации к эксплуатации опасного производственного объекта в соответствии с требованиями промышленной безопасности для нужд АО «Газпром добыча Томск»" Кол-во: 1.0

"Позиция 3" "Оказание услуг по разработке документации в области промышленной безопасности по оценке риска аварий и анализу готовности организации к эксплуатации опасного производственного объекта в соответствии с требованиями промышленной безопасности для нужд АО «Газпром добыча Томск»" Кол-во: 1.0

"Позиция 4" "Оказание услуг по разработке документации в области промышленной безопасности по оценке риска аварий и анализу готовности организации к эксплуатации опасного производственного объекта в соответствии с требованиями промышленной безопасности для нужд АО «Газпром добыча Томск»" Кол-во: 1.0