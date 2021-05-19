Поставка расходомеров газа для объекта строительства "Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море Калининградского ПХГ до проектного активного объема 800 млн. куб.м" для нужд ООО "Газпром инвест" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФЕН 27853)

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32110267475 Уникальный номер закупки 21/4.1/0027853/ГПК Номер закупки 0095/21/4.1/0027853/ГПК/ПР/ГОС/Э/11.05.2021 Наименование закупки Поставка расходомеров газа для объекта строительства "Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море Калининградского ПХГ до проектного активного объема 800 млн. куб.м" для нужд ООО "Газпром инвест" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФЕН 27853) Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

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