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    Главная / Торги / Поставка пленок рентгенографических для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФЕН 35476)

    Поставка пленок рентгенографических для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФЕН 35476)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.05.2021 09:3026.05.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110267474Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пленок рентгенографических для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"Российская Федерация, 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110267474

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0035476/ГПК

    Номер закупки

    0095/21/4.3/0035476/ГПК/ПР/ГОС/Э/11.05.2021

    Наименование закупки

    Поставка пленок рентгенографических для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФЕН 35476)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    11.05.2021 21:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    35476_Документация МИ ЕР.zip

    Продление вскр_26.05.2021.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-29

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    E.Fetisova@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фетисова Е. Н.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка пленок рентгенографических для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    02.06.202102.06.2021 14:0002.06.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110267474Подведение итогов не позднее Поставка пленок рентгенографических для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"Российская Федерация, 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пленок рентгенографических для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"

    Начальная цена

    6 811 960,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    20.59.52.199

    Реагенты сложные диагностические или лабораторные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    20.59.5

    Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 2"

    "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 3"

    "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 4"

    "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 5"

    "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 6"

    "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 7"

    "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 8"

    "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 9"

    "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 10"

    "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 11"

    "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 12"

    "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 13"

    "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 14"

    "Пленка радиографическая техническая формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке. Оптически не сенсибилизированная, листы пленки без бумажных прокладок, запаяны в пакет из фольги. в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 40 до 85 мм; проявка в автоматических проявочных машинах. Класс пленки 4, Чувствительность 18-20 обратных рентген, Коэффициент контрастности 5,1, Толщина основы 0,18 мм, Эмульсия 25 мкм. Срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 15"

    "Пленка рентгеновская рулонная 70 ммх90м со свинцовым экраном 0,027 мм с обоих сторон; в диапазоне радиационной толщины – от 20 до 80 мм; класс С5 по EN 584-1. Радиационная чувствительность, (Р-1) 10 - 12, Коэффициент контрастности G, средний 5,4; Коэффициент контрастности G при D=2 4,6; Коэффициент контрастности G при D=4 8,00; Фактор гранулярности 0,032 σD; Отношение сигнал/шум 144 G/σd; Чувствительность ISO320 . Упаковка непроницаема для света, влаги и масел. "

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 16"

    "Пленка рентгеновская рулонная 70 ммх90м со свинцовым экраном 0,027 мм с обоих сторон; в диапазоне радиационной толщины – от 20 до 80 мм; класс С5 по EN 584-1. Радиационная чувствительность, (Р-1) 10 - 12, Коэффициент контрастности G, средний 5,4; Коэффициент контрастности G при D=2 4,6; Коэффициент контрастности G при D=4 8,00; Фактор гранулярности 0,032 σD; Отношение сигнал/шум 144 G/σd; Чувствительность ISO320 . Упаковка непроницаема для света, влаги и масел. "

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 17"

    "Пленка рентгеновская рулонная 70 ммх90м со свинцовым экраном 0,027 мм с обоих сторон; в диапазоне радиационной толщины – от 20 до 80 мм; класс С5 по EN 584-1. Радиационная чувствительность, (Р-1) 10 - 12, Коэффициент контрастности G, средний 5,4; Коэффициент контрастности G при D=2 4,6; Коэффициент контрастности G при D=4 8,00; Фактор гранулярности 0,032 σD; Отношение сигнал/шум 144 G/σd; Чувствительность ISO320 . Упаковка непроницаема для света, влаги и масел. "

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 18"

    "Пленка рентгеновская рулонная 70 ммх90м со свинцовым экраном 0,027 мм с обоих сторон; в диапазоне радиационной толщины – от 20 до 80 мм; класс С5 по EN 584-1. Радиационная чувствительность, (Р-1) 10 - 12, Коэффициент контрастности G, средний 5,4; Коэффициент контрастности G при D=2 4,6; Коэффициент контрастности G при D=4 8,00; Фактор гранулярности 0,032 σD; Отношение сигнал/шум 144 G/σd; Чувствительность ISO320 . Упаковка непроницаема для света, влаги и масел. "

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 19"

    "Пленка рентгеновская рулонная 70 ммх90м со свинцовым экраном 0,027 мм с обоих сторон; в диапазоне радиационной толщины – от 20 до 80 мм; класс С5 по EN 584-1. Радиационная чувствительность, (Р-1) 10 - 12, Коэффициент контрастности G, средний 5,4; Коэффициент контрастности G при D=2 4,6; Коэффициент контрастности G при D=4 8,00; Фактор гранулярности 0,032 σD; Отношение сигнал/шум 144 G/σd; Чувствительность ISO320 . Упаковка непроницаема для света, влаги и масел. "

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 20"

    "Пленка рентгеновская рулонная 70 ммх90м со свинцовым экраном 0,027 мм с обоих сторон; в диапазоне радиационной толщины – от 20 до 80 мм; класс С5 по EN 584-1. Радиационная чувствительность, (Р-1) 10 - 12, Коэффициент контрастности G, средний 5,4; Коэффициент контрастности G при D=2 4,6; Коэффициент контрастности G при D=4 8,00; Фактор гранулярности 0,032 σD; Отношение сигнал/шум 144 G/σd; Чувствительность ISO320 . Упаковка непроницаема для света, влаги и масел. "

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 21"

    "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 22"

    "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 23"

    "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 24"

    "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 25"

    "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 26"

    "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 27"

    "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 28"

    "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 29"

    "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 30"

    "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 31"

    "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 32"

    "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 33"

    "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 34"

    "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 35"

    "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 36"

    "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 37"

    "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 38"

    "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 39"

    "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 40"

    "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 41"

    "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 42"

    "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 43"

    "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 44"

    "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 45"

    "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 46"

    "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 47"

    "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 48"

    "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 49"

    "Пленка рентгеновская техническая формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке, каждый лист пленки упакован в бумажный конверт, вся пачка вложена в общий светонепроницаемый пакет, в диапазоне радиационной толщины – от 20 до 80 мм; класс С5 по EN 584-1. Радиационная чувствительность, (Р-1) 10 - 12, Коэффициент контрастности G, средний 5,4; Коэффициент контрастности G при D=2 4,6; Коэффициент контрастности G при D=4 8,00; Фактор гранулярности 0,032 σD; Отношение сигнал/шум 144 G/σd; Чувствительность ISO320 . Упаковка непроницаема для света, влаги и масел."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 50"

    "Пленка рентгеновская техническая формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке, каждый лист пленки упакован в бумажный конверт, вся пачка вложена в общий светонепроницаемый пакет, в диапазоне радиационной толщины – от 20 до 80 мм; класс С5 по EN 584-1. Радиационная чувствительность, (Р-1) 10 - 12, Коэффициент контрастности G, средний 5,4; Коэффициент контрастности G при D=2 4,6; Коэффициент контрастности G при D=4 8,00; Фактор гранулярности 0,032 σD; Отношение сигнал/шум 144 G/σd; Чувствительность ISO320 . Упаковка непроницаема для света, влаги и масел."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 51"

    "Пленка рентгеновская техническая формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке, каждый лист пленки упакован в бумажный конверт, вся пачка вложена в общий светонепроницаемый пакет, в диапазоне радиационной толщины – от 20 до 80 мм; класс С5 по EN 584-1. Радиационная чувствительность, (Р-1) 10 - 12, Коэффициент контрастности G, средний 5,4; Коэффициент контрастности G при D=2 4,6; Коэффициент контрастности G при D=4 8,00; Фактор гранулярности 0,032 σD; Отношение сигнал/шум 144 G/σd; Чувствительность ISO320 . Упаковка непроницаема для света, влаги и масел."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 52"

    "Рентгеновская пленка для сухой печати, количество листов в упаковке: 100, Формат: 20 x 25 см. Сфера применения: Рентгенография с применением прямой цифровой печати сухим способом. Максимальная оптическая плотность: 3,1. Контрастность: Высокая. Подложка: ПЭТ-основа толщиной 168 микрон, покрытая солями серебра. Имеет защитный верхний слой для обеспечения устойчивости против царапин и воздействия влаги. Углы: закруглённые. Срок годности: 24 месяца."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 53"

    "Рентгеновская пленка для сухой печати, количество листов в упаковке: 100. Формат: 35 x 43 см. Сфера применения: Рентгенография с применением прямой цифровой печати сухим способом. Максимальная оптическая плотность: 3,1. Контрастность: Высокая. Подложка: ПЭТ-основа толщиной 168 микрон, покрытая солями серебра. Имеет защитный верхний слой для обеспечения устойчивости против царапин и воздействия влаги. Углы: закруглённые. Срок годности: 24 месяца. "

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 54"

    "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 55"

    "Пленка рентгеновская рулонная 70 ммх90м со свинцовым экраном 0,027 мм с обоих сторон; в диапазоне радиационной толщины – от 20 до 80 мм; класс С5 по EN 584-1. Радиационная чувствительность, (Р-1) 10 - 12, Коэффициент контрастности G, средний 5,4; Коэффициент контрастности G при D=2 4,6; Коэффициент контрастности G при D=4 8,00; Фактор гранулярности 0,032 σD; Отношение сигнал/шум 144 G/σd; Чувствительность ISO320 . Упаковка непроницаема для света, влаги и масел. "

    Кол-во: 12.0

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