Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес." Кол-во: 15.0

"Позиция 2" "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес." Кол-во: 4.0

"Позиция 3" "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес." Кол-во: 4.0

"Позиция 4" "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес." Кол-во: 4.0

"Позиция 5" "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес." Кол-во: 4.0

"Позиция 6" "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес." Кол-во: 4.0

"Позиция 7" "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес." Кол-во: 4.0

"Позиция 8" "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес." Кол-во: 4.0

"Позиция 9" "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес." Кол-во: 4.0

"Позиция 10" "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес." Кол-во: 4.0

"Позиция 11" "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес." Кол-во: 4.0

"Позиция 12" "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес." Кол-во: 4.0

"Позиция 13" "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес." Кол-во: 4.0

"Позиция 14" "Пленка радиографическая техническая формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке. Оптически не сенсибилизированная, листы пленки без бумажных прокладок, запаяны в пакет из фольги. в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 40 до 85 мм; проявка в автоматических проявочных машинах. Класс пленки 4, Чувствительность 18-20 обратных рентген, Коэффициент контрастности 5,1, Толщина основы 0,18 мм, Эмульсия 25 мкм. Срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 15" "Пленка рентгеновская рулонная 70 ммх90м со свинцовым экраном 0,027 мм с обоих сторон; в диапазоне радиационной толщины – от 20 до 80 мм; класс С5 по EN 584-1. Радиационная чувствительность, (Р-1) 10 - 12, Коэффициент контрастности G, средний 5,4; Коэффициент контрастности G при D=2 4,6; Коэффициент контрастности G при D=4 8,00; Фактор гранулярности 0,032 σD; Отношение сигнал/шум 144 G/σd; Чувствительность ISO320 . Упаковка непроницаема для света, влаги и масел. " Кол-во: 1.0

"Позиция 16" "Пленка рентгеновская рулонная 70 ммх90м со свинцовым экраном 0,027 мм с обоих сторон; в диапазоне радиационной толщины – от 20 до 80 мм; класс С5 по EN 584-1. Радиационная чувствительность, (Р-1) 10 - 12, Коэффициент контрастности G, средний 5,4; Коэффициент контрастности G при D=2 4,6; Коэффициент контрастности G при D=4 8,00; Фактор гранулярности 0,032 σD; Отношение сигнал/шум 144 G/σd; Чувствительность ISO320 . Упаковка непроницаема для света, влаги и масел. " Кол-во: 1.0

"Позиция 17" "Пленка рентгеновская рулонная 70 ммх90м со свинцовым экраном 0,027 мм с обоих сторон; в диапазоне радиационной толщины – от 20 до 80 мм; класс С5 по EN 584-1. Радиационная чувствительность, (Р-1) 10 - 12, Коэффициент контрастности G, средний 5,4; Коэффициент контрастности G при D=2 4,6; Коэффициент контрастности G при D=4 8,00; Фактор гранулярности 0,032 σD; Отношение сигнал/шум 144 G/σd; Чувствительность ISO320 . Упаковка непроницаема для света, влаги и масел. " Кол-во: 1.0

"Позиция 18" "Пленка рентгеновская рулонная 70 ммх90м со свинцовым экраном 0,027 мм с обоих сторон; в диапазоне радиационной толщины – от 20 до 80 мм; класс С5 по EN 584-1. Радиационная чувствительность, (Р-1) 10 - 12, Коэффициент контрастности G, средний 5,4; Коэффициент контрастности G при D=2 4,6; Коэффициент контрастности G при D=4 8,00; Фактор гранулярности 0,032 σD; Отношение сигнал/шум 144 G/σd; Чувствительность ISO320 . Упаковка непроницаема для света, влаги и масел. " Кол-во: 1.0

"Позиция 19" "Пленка рентгеновская рулонная 70 ммх90м со свинцовым экраном 0,027 мм с обоих сторон; в диапазоне радиационной толщины – от 20 до 80 мм; класс С5 по EN 584-1. Радиационная чувствительность, (Р-1) 10 - 12, Коэффициент контрастности G, средний 5,4; Коэффициент контрастности G при D=2 4,6; Коэффициент контрастности G при D=4 8,00; Фактор гранулярности 0,032 σD; Отношение сигнал/шум 144 G/σd; Чувствительность ISO320 . Упаковка непроницаема для света, влаги и масел. " Кол-во: 1.0

"Позиция 20" "Пленка рентгеновская рулонная 70 ммх90м со свинцовым экраном 0,027 мм с обоих сторон; в диапазоне радиационной толщины – от 20 до 80 мм; класс С5 по EN 584-1. Радиационная чувствительность, (Р-1) 10 - 12, Коэффициент контрастности G, средний 5,4; Коэффициент контрастности G при D=2 4,6; Коэффициент контрастности G при D=4 8,00; Фактор гранулярности 0,032 σD; Отношение сигнал/шум 144 G/σd; Чувствительность ISO320 . Упаковка непроницаема для света, влаги и масел. " Кол-во: 1.0

"Позиция 21" "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 22" "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 23" "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес." Кол-во: 2.0

"Позиция 24" "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес." Кол-во: 2.0

"Позиция 25" "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 26" "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 27" "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 28" "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 29" "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 30" "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 31" "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 32" "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес." Кол-во: 2.0

"Позиция 33" "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 34" "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 35" "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес." Кол-во: 2.0

"Позиция 36" "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес." Кол-во: 2.0

"Позиция 37" "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес." Кол-во: 2.0

"Позиция 38" "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 39" "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 40" "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 41" "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 42" "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес." Кол-во: 8.0

"Позиция 43" "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес." Кол-во: 4.0

"Позиция 44" "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес." Кол-во: 12.0

"Позиция 45" "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес." Кол-во: 5.0

"Позиция 46" "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 47" "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес." Кол-во: 4.0

"Позиция 48" "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0

"Позиция 49" "Пленка рентгеновская техническая формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке, каждый лист пленки упакован в бумажный конверт, вся пачка вложена в общий светонепроницаемый пакет, в диапазоне радиационной толщины – от 20 до 80 мм; класс С5 по EN 584-1. Радиационная чувствительность, (Р-1) 10 - 12, Коэффициент контрастности G, средний 5,4; Коэффициент контрастности G при D=2 4,6; Коэффициент контрастности G при D=4 8,00; Фактор гранулярности 0,032 σD; Отношение сигнал/шум 144 G/σd; Чувствительность ISO320 . Упаковка непроницаема для света, влаги и масел." Кол-во: 2.0

"Позиция 50" "Пленка рентгеновская техническая формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке, каждый лист пленки упакован в бумажный конверт, вся пачка вложена в общий светонепроницаемый пакет, в диапазоне радиационной толщины – от 20 до 80 мм; класс С5 по EN 584-1. Радиационная чувствительность, (Р-1) 10 - 12, Коэффициент контрастности G, средний 5,4; Коэффициент контрастности G при D=2 4,6; Коэффициент контрастности G при D=4 8,00; Фактор гранулярности 0,032 σD; Отношение сигнал/шум 144 G/σd; Чувствительность ISO320 . Упаковка непроницаема для света, влаги и масел." Кол-во: 1.0

"Позиция 51" "Пленка рентгеновская техническая формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке, каждый лист пленки упакован в бумажный конверт, вся пачка вложена в общий светонепроницаемый пакет, в диапазоне радиационной толщины – от 20 до 80 мм; класс С5 по EN 584-1. Радиационная чувствительность, (Р-1) 10 - 12, Коэффициент контрастности G, средний 5,4; Коэффициент контрастности G при D=2 4,6; Коэффициент контрастности G при D=4 8,00; Фактор гранулярности 0,032 σD; Отношение сигнал/шум 144 G/σd; Чувствительность ISO320 . Упаковка непроницаема для света, влаги и масел." Кол-во: 1.0

"Позиция 52" "Рентгеновская пленка для сухой печати, количество листов в упаковке: 100, Формат: 20 x 25 см. Сфера применения: Рентгенография с применением прямой цифровой печати сухим способом. Максимальная оптическая плотность: 3,1. Контрастность: Высокая. Подложка: ПЭТ-основа толщиной 168 микрон, покрытая солями серебра. Имеет защитный верхний слой для обеспечения устойчивости против царапин и воздействия влаги. Углы: закруглённые. Срок годности: 24 месяца." Кол-во: 2.0

"Позиция 53" "Рентгеновская пленка для сухой печати, количество листов в упаковке: 100. Формат: 35 x 43 см. Сфера применения: Рентгенография с применением прямой цифровой печати сухим способом. Максимальная оптическая плотность: 3,1. Контрастность: Высокая. Подложка: ПЭТ-основа толщиной 168 микрон, покрытая солями серебра. Имеет защитный верхний слой для обеспечения устойчивости против царапин и воздействия влаги. Углы: закруглённые. Срок годности: 24 месяца. " Кол-во: 1.0

"Позиция 54" "Пленка радиографическая техническая, формат пленки: 30х40 см, 100 листов в упаковке; Тип упаковки: светонепроницаемый конверт. Оптически сенсибилизированная, в диапазоне радиационной толщины с металлофлуоресцирующими экранами – от 4 до 70 мм; чувствительность с экранами RCF и СМП-1 – 60-400 1/Р; проявка в автоматических проявочных машинах; совместима с флюрометаллическими или флуоресцентными экранами. Технические требования:Класс в соответствии с СДОС-1-2008: 6; Радиационная чувствительность от 60,0 до 400,0 рентген-1 с экранами RCF, от 600,0 до 1 200,0 рентген-1 с экранами NDT 1200, Средний коэффициент контрастности 4,3 с экранами RCF, 3,3 с экранами NDT 1200; Отношение сигнал/шум: 117. Соответствие стандартам ISO 11699-1, EN ISO 11699-2, ASTM E 1815. Срок хранения 36 мес." Кол-во: 1.0