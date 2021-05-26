Поставка компонента бурового раствора на углеводородной основе для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (ФАВ 35274)

"Позиция 1" "Компонент бурового раствора, в армированных кубовых ёмкостях (IBC) по 1000 л. Компонент бурового раствора на углеводородной основе. Требования к продукции: 1. Технологические параметры: 1.1. Внешний вид: однородная жидкость без признаков отслоения углеводородов и выпадения осадка; 1.2. Плотность при 18-26 0С: 2100-2300 кг/м3; 1.3. Суточная стабильность (с учетом погрешности прибора ± 10 кг/м3) при 18-26 0С: 0 кг/м3; 1.4. Условная вязкость при 18-26 0С: 45-75 с; 1.5 Пластическая вязкость при 18-26 0С: 65-95 мПА*с; 1.6. Динамическое напряжение сдвига при 18-26 0С: 80-110 дПа; 1.7. Термостойкость: не менее 110 0С; 1.8. Температура вспышки: не менее 95 0С; 1.9. Температура начала кипения: не менее 180 0С; 1.10 Температура потери текучести: не выше – 20 0С; 1.11. Температурный коэффициент объемного расширения при 95/25 0С: не более 3 об.%; 1.12. Содержание воды: следы; 1.13. Влияние на процессы переработки газа и газового конденсата: отсутствует; 1.14. Коррозионная активность в условия"

Кол-во: 33.0