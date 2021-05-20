Оказание услуг по несению аварийно-спасательной готовности и выполнение аварийно-спасательных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с поиском и спасанием персонала, оказанием помощи аварийным объектам, локализацией и ликвидацией разливов нефти и нефтепродуктов при строительстве скважин газоконденсатных эксплуатационных №№ СК10, СК1, СК2 Южно-Киринского месторождения на континентальном шельфе в акватории Охотского моря для нужд ООО «Газпром флот» в 2021 году (0001/21/1.4/0037158/ГФлот/К/ГОС/Э/11.05.2021)

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32110267332 Уникальный номер закупки 21/1.4/0037158/ГФлот Номер закупки 0001/21/1.4/0037158/ГФлот/К/ГОС/Э/11.05.2021 Наименование закупки Оказание услуг по несению аварийно-спасательной готовности и выполнение аварийно-спасательных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с поиском и спасанием персонала, оказанием помощи аварийным объектам, локализацией и ликвидацией разливов нефти и нефтепродуктов при строительстве скважин газоконденсатных эксплуатационных №№ СК10, СК1, СК2 Южно-Киринского месторождения на континентальном шельфе в акватории Охотского моря для нужд ООО «Газпром флот» в 2021 году (0001/21/1.4/0037158/ГФлот/К/ГОС/Э/11.05.2021) Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

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