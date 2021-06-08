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Номер извещения
ГП105001
Уникальный номер закупки
21/2.1/0038023/ГЭнерго
Наименование закупки
Выполнение работ по гидродинамической и механической прочистке трубопроводов системы канализации КОС-2, ВОС-1, трубопровода минерализованных стоков К7.3Н Пусковой котельной Южного филиала ООО «Газпром энерго»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
11.05.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125
Почтовый адрес
119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125
Контактный телефон
+7 495 428-45-60
Факс
+7 495 428-45-60
Адрес электронной почты
tender@adm.energo.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Полетаев П. П.
Место рассмотрения предложений
117647, РФ, г. Москва, Профсоюзная улица, д. 125
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Выполнение работ по гидродинамической и механической прочистке трубопроводов системы канализации КОС-2, ВОС-1, трубопровода минерализованных стоков К7.3Н Пусковой котельной Южного филиала ООО «Газпром энерго»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.06.202130.06.2021 14:0030.06.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105001Подведение итогов не позднее Выполнение работ по гидродинамической и механической прочистке трубопроводов системы канализации КОС-2, ВОС-1, трубопровода минерализованных стоков К7.3Н Пусковой котельной Южного филиала ООО «Газпром энерго»117647, РФ, г. Москва, Профсоюзная улица, д. 125
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по гидродинамической и механической прочистке трубопроводов системы канализации КОС-2, ВОС-1, трубопровода минерализованных стоков К7.3Н Пусковой котельной Южного филиала ООО «Газпром энерго»
Начальная цена
576 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром энерго»
Все закупки и тендеры «Газпром энерго»
Адрес местонахождения
119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125
119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125
37.00
37.00
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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