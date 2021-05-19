Поставка спирта поливинилового для нужд ООО «Газпром добыча Надым» (ФАВ 31011)

"Позиция 1" "Спирт поливиниловый, мешок 25 кг.; марка 16/1, гидролизованная марка; вязкость DIN 53015 – 15±2,5 mPas; степень гидролиза (степень омыления) – 98,4±0,4%; эфирное число DIN 53401 – 20±5 mg KOH/g; остаточное содержание ацетильных групп – 1,5±0,4% вес.; зола максимум – 0,5%, 4%-го водного раствора при 20 С; в пересчете на Na2O –летучих компонентов (DIN 53189) максимально 5% (после 3-х часов при 105 С) -pH 4%-го водного раствора в дистиллированной воде (DIN 19 260/61) 4,5 – 7 для частично и полностью гидролизованных типов; содержание метанола 0,0-3,0%; ГОСТ 10779-78"

Кол-во: 3.0