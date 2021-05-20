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Номер извещения
32110267441
Уникальный номер закупки
21/3/0029354/ДИркутск
Наименование закупки
Выполнение работ по спутниковым, гравиметрическим определениям, производство нивелирования на пунктах геодинамического полигона на территории Ковыктинского ГКМ с анализом и интерпретацией полученных результатов для нужд ООО «Газпром добыча Иркутск» 0029354
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
11.05.2021 19:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-47-15
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
s.shumilo@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шумило С. А.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги
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Выполнение работ по спутниковым, гравиметрическим определениям, производство нивелирования на пунктах геодинамического полигона на территории Ковыктинского ГКМ с анализом и интерпретацией полученных результатов для нужд ООО «Газпром добыча Иркутск» 0029354
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.05.202126.05.2021 14:0026.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110267441Подведение итогов не позднее Выполнение работ по спутниковым, гравиметрическим определениям, производство нивелирования на пунктах геодинамического полигона на территории Ковыктинского ГКМ с анализом и интерпретацией полученных результатов для нужд ООО «Газпром добыча Иркутск» 0029354Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по спутниковым, гравиметрическим определениям, производство нивелирования на пунктах геодинамического полигона на территории Ковыктинского ГКМ с анализом и интерпретацией полученных результатов для нужд ООО «Газпром добыча Иркутск» 0029354
Начальная цена
7 476 958,30
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром добыча Иркутск
Все закупки и тендеры Газпром добыча Иркутск
Адрес местонахождения
664011, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Нижняя Набережная, 14
664011, Российская Федерация, 38, Иркутск, город Иркутск, Нижняя Набережная, 14
71.12.34.120
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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