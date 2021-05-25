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Номер извещения
32110266133
Уникальный номер закупки
21/2.1/0035284/ДЯмбург
Наименование закупки
Оказание услуг по охране объектов, расположенных на территории Ямбургского НГКМ для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург" (35284)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
11.05.2021 14:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-47-14
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
d.kozlov@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
козлов Д. Ю.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по охране объектов, расположенных на территории Ямбургского НГКМ для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.06.202116.06.2021 14:0016.06.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110266133Подведение итогов не позднее Оказание услуг по охране объектов, расположенных на территории Ямбургского НГКМ для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по охране объектов, расположенных на территории Ямбургского НГКМ для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"
Начальная цена
19 138 192,70
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ямбург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
80.10
84.24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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