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    Главная / Торги / Поставка наклеек-пломб для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону"

    Поставка наклеек-пломб для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 11:5918.05.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110265800Дата и время окончания срока приема заявок Поставка наклеек-пломб344006, Ростовская область,г. Ростов-на-Дону, проспект Ворошиловский, д. 20/17Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110265800

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0037865/МРГРнД

    Номер закупки

    0255/21/4.3/0037865/МРГРнД/ПР/ГОС/Э/11.05.2021

    Наименование закупки

    Поставка наклеек-пломб для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    11.05.2021 13:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение к форме 1 -КП .docx

    Приложение 1 - Проект договора.DOCX

    Приложение - 4 Сведения о товарах (Форма 1.2).xlsx

    Документация BD0000389.docx

    Приложение 2 - Техническая часть.docx

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Приложение_3._Методика_анализа_и_оценки.DOC

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону
    Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону

    Юридический адрес

    344006, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, проспект Ворошиловский, 20/17

    Почтовый адрес

    344006, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, проспект Ворошиловский, 20/17

    Контактный телефон

    +7 863 249-77-65

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    f0611113@RostovRegionGaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Попов Н. С.

    Место рассмотрения предложений

    344006, Ростовская область,г. Ростов-на-Дону, проспект Ворошиловский, д. 20/17

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка наклеек-пломб

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.05.202121.05.2021 10:0021.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110265800Подведение итогов не позднее Поставка наклеек-пломб344006, Ростовская область,г. Ростов-на-Дону, проспект Ворошиловский, д. 20/17

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка наклеек-пломб

    Начальная цена

    900 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону
    Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону

    Адрес местонахождения

    344006, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, проспект Ворошиловский, 20/17

    Классификатор ОКПД2

    32.99.5

    Изделия прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    22.29

    Производство прочих пластмассовых изделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Устройства пломбировочные"

    Кол-во: 100000.0

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